Новый день — новый вызов. Снова утро, ноутбук, и та самая чашка кофе. На экране знакомые лица и голоса, разбирающие технические нюансы. Зачем всё это? Может быть, дело вовсе не в содержании, а в том особом ощущении погружения, когда каждый звук и каждое слово создают непрерывный поток информации. Мы все так или иначе ищем баланс между знаниями и их практическим применением. Сегодня же разговор пойдёт о том, как снизить температуру видеокарты на добрых 20 градусов и при этом не выйти за рамки здравого смысла.

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Предисловие

Налил утром кофе с молоком, включил ноутбук на кухне и полусонный включил ролик от техноблогера. Есть такой жанр роликов, как ASMR. В переводе на русский - Автономная сенсорная меридиональная реакция. Особый вид удовольствия, который редко практикуется в российской среде.

Но у данного явления есть несколько под жанров. С добавлением визуального оформления и некоторой информативности и содержательности. Вроде, все время говорят и показывают одно и то же, но включаешь снова и снова. Возможно это болезнь. Или VIK-off и Daniil Gerasimov нашли ту самую тонкую ниточку. 7 роликов в неделю об одном и том же невозможно смотреть "чисто" из-за контента.

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Утром за чашечкой кофе наблюдал очередной разбор очередной видеокарты с HOT spot 107 градусов и вертушками на 100%. В данной ситуации нет альтернативных вариантов и требуется обслуживание. Но часто встречаются варианты с адекватными 95 градусов или около того. Еще не совсем пора, но уже страшно. Именно такую ситуацию рассмотрим сегодня. Минус 20 градусов на видеокарте с явным перегревом.

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Диспозиция

Не люблю "диванных" теоретиков и прочих экспертов без практической демонстрации. Знания - это хорошо, но бывают нюансы.

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Для начала стоит уточнить особенность всех видеокарт последних 15 лет. Под системой охлаждения находится голый кристалл. По своей хрупкости сильно напоминает стекло. У топовых видеокарт система охлаждения может весить 500-600 грамм со смещенным центром тяжести. Человек не имеющий хорошей практики может не правильно отцентрировать медную пластину основания и сколоть часть кристалла.

С бюджетными решениями потеря 100 тугриков сильно не расстроит, а вот с вариантами подороже - риск слишком высокий.

Самостоятельный разбор дорогой видеокарты и замена термоинтерфейса связаны с не иллюзорным вариантом вывода устройства из строя по своей криворукости.

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У ребенка стоит системный блок Lenovo M93. Особенностью данного агрегата являются его компактные габариты и отвратительная внутренняя вентиляция, что несет сложности с отводом тепла и перегрев.

Первым самым простым способом понижения температуру является установка обычного вентилятора, что будет выгонять горячий воздух из-под видеокарты. Сейчас "новомодно" брать корпуса из сетки "рябица" и устанавливать 10 разноцветных крутиляторов для хорошего продува. Технически - это супер идея. Практически - под стол такой пылесборник не поставишь, его стоимость превышает разумные пределы, тишина будет обеспечена только самыми дорогими и качественными гонятелями воздуха. Если у вас есть лишние финансы - то вопрос можно закрывать. В моем случае в данный системный блок ничего не устанавливал. В основном стоит одна 140 мм тихоходка на вдув.

У этого чуда инженерной мысли есть две конструктивные особенности. Маленький вентилятор работает на повышенных оборотах и создает акустический дискомфорт. Воздух из корпуса не выкидывается наружу, а смешивается и постепенно растет. Часто ругают видеокарты с турбинным типом охлаждения за их шумность... В данной ситуации турбина будет предпочтительней и работать под нагрузкой заметно тише.

Для понимания масштабов бедствия, привожу фотографию двух видеокарт. Обе GTX 1050 c теплопакетом до 70 ватт. Очень часто в обзорах бюджетных видеокарт можно услышать "ему и алюминиевого бруска хватит". Но нет. Без хорошего продува обычного алюминиевого бруска не хватит.

Спасение утопающего

Это базовые показатели имеющейся видеокарты. Через 20 минут игры прогрев до 78 градусов, по HOT spot 86 и вентилятор крутит 3900 оборотов, что отчетливо слышно сквозь толстые стенки корпуса.



Та же самая ситуация. После всех манипуляций. Немного перестарался, но выжимал максимум для наглядности. Двадцать минут в игре. Температура видеокарты опустилась до 45 градусов. HOT spot 53 и вентилятор выдает 2300 оборотов.





Разница в показателях доходит до 30 градусов, а акустический комфорт выше всяких похвал.

У видеокарты не менялась термопаста и дополнительно не устанавливался вентилятор. Ловкость рук и ничего более.

Общие рекомендации

Покупатель любой видеокарты любого производителя после приобретения видеокарты ОБЯЗАН зайти в настройки драйвера и зафиксировать частоту кадров в играх на 60 FPS. Если у вас видеокарта бюджетного сегмента, то стоит ограничиться 30/45 кадрами. В эру 4к ульра настроек и 144 герц подобное может показаться кощунством. Но представьте, что вам предлагают по городу кататься не со скоростью 240 км/час как может ваш автомобиль, а стандартные 40. Менять ограничения только в случае необходимости. Когда человек постоянно играет на одной частоте во всех играх, то он привыкает и не замечает ограничений.

Для зеленых видеокарт автоматически устанавливается "Панель управления Nvidia" и она присутствует в автозагрузке и большинства обладателей устройств Хуанга.

Заходим в настройки "Управление параметрами 3D" выбираем "Максимальная частота кадров" и фиксируем на максимальной частоте, что вы считаете комфортной. Данный шаг позволит снижать частоту ядра видеокарты и не выкладываться на 117% во всех ситуациях. Меньше нагрузка на видеокарту -> меньше тепловыделение меньше работают вентиляторы -> меньше собирается пыли на решетках теплораспределителя. На длинной дистанции разница существенная.

Аналогичная функция присутствует в драйверах Radeon, только работает она через одно место. Сам не пользуюсь данный инструментом, так как есть альтернативный вариант. Просто имейте в виду: если захотите управлять играми на картах красных, необходимо будет устанавливать сами драйвера и кучу мусорного софта. Не люблю подобное и ставлю только самое необходимое.

Теория разгона и доунвольта

У всех современных видеокарт есть функции мониторинга и управления температурой. Если температура растет, то встроенная программа принимает контрмеры. Сначала увеличивается частота вращения вентилятора, а потом снижаются частоты ядра и напряжение. Баланс и равновесие. Низкие температуры -> высокие частоты. Высокая температура -> низкие частоты. Все гораздо сложнее, но суть не меняется.

А еще все видеокарты (и процессоры) работают по усредненному параметру. Чтобы не тратить много времени на тесты и выявление максимальных частот у каждого отдельного экземпляра им слегка занижают показатели. Чтобы "наверняка" все работало. Nvidia поступила хитрее. У нее есть официальные параметры для документов и Overboost для красивых промоматериалов и энтузиастов.

Это официальные показатели и частоты моей видеокарты с нормальными условиями эксплуатации. Частота в бусте до 1493 Mhz.

Если поднять глаза на тесты температуры выше, то можно заметить, что в одном случае частота достигала 1885 (при хорошем обдуве смог взять 2000), а в другом держалась на отметке 1442. Именно тут и кроется потенциал к нагреву и производительности. У видеокарт есть задел в 30% либо для разгона и выжимания всех соков, либо для снижения температуры. Можно все оставить по умолчанию, а можно этот задел использовать в своих корыстных целях.

Нагрев и питания

Большинство современных видеокарт имеют гибкую систему управления из множества параметров. Когда я беру себе видеокарту, ее производительности мне достаточно. Разгонять мало смысла. Либо графику понижу с максимальной на высокую. С меня корона не упадет, если качество теней и дальность прорисовки чуть изменится.



Зато шум и долговечность стоят в приоритете. Если видеокарта сгорит - с этим трудно смирится. Чтобы видеокарта меньше грелась, необходимо сделать так, чтобы она меньше кушала. Из предыдущей главы мы знаем, что производительность устройства можно ограничить снижением и фиксацией частоты кадров в игре. Это действенное решение, но является полумерой. Если игра крутая и карта ее ели тянет, то базовых настроек будет недостаточно. В бюджетном сегменте подобное встречается сплошь и рядом. Нужны существенные решения.

Мы ручками ограничиваем потребление видеоядра за счет снижения Power Limit. Меньше потребление ниже тепловыделение. Настройки необходимо зафиксировать замочком и установить галочку "автозагрузка" настроек.

Power Limit

Так как мы работаем на снижение параметра, то это безопасная манипуляция. В зависимости от видеокарты у нас есть "задел" на 10-40% попугаев. Для статьи рубанул все по максиму и снизил потребление с 68 до 52 watt. Температуры упали с 78 до 45 градусов. При этом произошла потеря производительности с 1885 до 1445 попугаев. Или с 36 кадров до 32 (зафиксировал на 30).

При аккуратном воздействии, можно подобрать потребление таким образом, чтобы частоты ядра не падали и показатели FPS не менялись. В моем эксперименте показан широкий диапазон, на которые способны современные технологии. Речь идет не о паре градусов после часа манипуляций, а о существенных изменениях с широкой дельтой, где можно подобрать подходящий вариант под конкретную ситуацию.

Личный опыт

Манипуляции из интернета очень интересны, пока их не опробуешь. Все определяется на длительной дистанции, а не здесь и сейчас. Уже 2 года использую Radeon RX 5600 XT. Средняя карточка с особенностью - у нее официальное потребление 180 watt. Путем некоторых манипуляций удалось опуститься до 110 watt без потери производительности. Температуры приятные и вентиляторов не слышно. В таком режиме работает больше года. Все показатели на высшем уровне. Возможно внутри что-то засохло и потекло, но мониторинг этого не показывает и разбирать видеокарту у меня нет ни малейшего желания.





Целый день ушел на то, чтобы написать этот материал. Технологии и здравый смысл здесь больше не живут. Снизить температуру на видеокарте — это не просто техническая задача, а своеобразное искусство. В каждом шаге, от выбора охлаждения до настройки драйверов, скрывается стремление к совершенству. Теперь карта работает стабильно, температура в пределах нормы, а шум стал почти незаметен. Но дело не только в этом. Важно понимать: каждый грамм внимания к деталям продлевает жизнь технике и сохраняет нервы владельцу. Завтра новый день, и новые задачи вновь потребуют такого же внимания к мелочам.