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Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa

Карта сокровищ ведёт нас сквозь бушующие воды и скрытые рифы. Лишь те, кто верят в свою звезду, смогут добраться до заветного сокровища.
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Паруса надуты, курс проложен. Под тенью черного флага мы отправляемся в плавание по бурным волнам цифрового моря. В глубинах этого океана скрыты сокровища, о которых можно только мечтать. Наш путь опасен, но награды того стоят. Время подниматься на борт и открыть неизведанные горизонты, где каждый шаг приближает к тайнам и открытиям.

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Предисловие 

"Я стар. Очень стар. Суперстар." Весь 2023 год обсуждали хакершу Empress и её навыки обхода защиты Denuvo. За полтора года общественности были предоставлены репаки следующих игр с фирменным напутствием:

  • Hogwarts Legacy
  • Resident Evil 4
  • Judgment
  • Immortals Fenyx Rising
  • Mortal Kombat 11
  • Red Dead Redemption 2
  • Dying Light 2

Громкое имя, но ярких моментов только два - Hogwarts Legacy и Resident Evil 4. Для всех остальных нашли обход защиты, а не ее взлом. А с некоторых и вовсе сняли защиту. Но тут интересно другое. Многие игры с защитой Denuvo можно было запустить в день релиза, а не ждать манны небесной от богини неземной. Любой желающий без навыков "взлома" всего в пару кликов может запустить FiFa 23 или с новым названием FC EA sport 24/25.

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Просто пройдемся по официальным датам:

Великое событие. А вот вам другой скриншот с датой, когда нормальные пацаны, без вмешательства высших сил смогли насладиться этой самой игрой:

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Нас интересует не тайтл, а сам факт существования подобной возможности. Десятки игр с защитой Denuvo не нуждаются во взломе. Многие не знают, но существуют 4 игровых платформы плюс телефоны:

  • Персональные компьютеры
  • Стационарные консоли Xbox
  • Стационарные консоли PlayStation
  • Портативные консоли Nintendo Switch

Крупные издатели окучивают максимальное число пользователей и выпускают свои игры под всех и каждого. На Nintendo Switch, помимо ярких эксклюзивов, есть тайтлы с больших платформ. Практически все спорт-симы представлены на портативном изделии. И серия футбольных симуляторов не исключение. В день релиза вы можете пойти на всеми любимый сайт с веселым роджером и опробовать EA SPORTS FC 25 в день релиза. До данного события осталось менее 2-х месяцев. 

Последняя полноценная версия FIFA для большого брата, взломанная и доступная в сети, вышла в 2018 году. Пару лет назад выкладывали обрезанный вариант без некоторых функций и работающую через раз. С адаптацией лицензионного варианта под нужны трудящихся все грустно и непонятно. Но есть портативный вариант. Отличается урезанной графикой и худшим визуальным оформлением. А запустить все это счастье можно на эмуляторе Nintendo Switch.

Ryujinx или Yuzu?

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Существует два популярных способа запуска портативных игр на ПК. Разработка и поддержка Yuzu прекращена в апреле 2024 года по судебному решению. Программа поддерживает 90% вышедших игр. Без багов и артефактов можно говорить о 60% всей библиотеки. Системные требования: i3-4130 и GTX 750.

Ryujinx менее известный, но работает заметно лучше и "допиливание" продолжается. По некоторым данным в его портфолио до 80% стабильных релизов. Явным минусом проекта можно назвать его непомерные аппетиты к железу. Прожорливость примерно на 60% выше конкурента. На старых и слабых системах его не получится запустить. Системные требования  i7-7700+gtx1060

Yuzu использую долгие годы и речь сегодня поведу о ней. В сети интернет по данной утилите значительно больше информации и гайдов. Для новичка вообще и любителя футбола в частности, данная утилита будет актуальна еще несколько лет.

Что нам нужно для запуска

Стандартный набор любого джентльмена: 

  • самые свежие драйвера под вашу видеокарту;
  • Обновленные C++ библиотеки;
  • Обновленный NetFramework;

Это стандартный список для любого эмулятора и подобного софта. Где брать и как устанавливать вы должны знать как "Отче наш".

Эмулятор Yuzu состоит из нескольких "компонентов":

  • Эмулятор Yuzu последняя версия 1734;
  • Прошивка для Nintendo Switch;
  • ключ дешифрации (prod.keys и title.keys);
  • Распаковщик образов Switch Army Knife он же SAK;
  • AMIIBO - набор NFT меток по желанию;

Так как поддержка утилиты прекращена, то на профильных ресурсах вы можете скачать все программы одним архивом. Нет необходимости бегать по злачным местам и собирать все по частям.

Ссылка на мое личное облако: Это мой личный набор для эмулятора со всем необходимым.

После скачивания обязательно проверить все файлы на сайте VirusTotal. Там могут и будут находиться зараженные файлы.  

Первый запуск

Распаковываем эмулятор в корень диска D:\ или любого другого не системного. Подобное делается для будущего удобства эксплуатации.

Запускаем исполняемый файл — возникает ошибка. Следует внести пояснения. Чтобы избежать конфликтов с Nintendo, из сборки исключены все элементы, которые могут классифицировать утилиту как пиратский софт. Первая ошибка связана с наличием ключей шифрования. Это минимальная система защиты.

Ключи prod.keys и title.keys идут в сборках отдельными файлами либо на просторах гугла. Идем в инструменты, выбираем пункт "Установка ключа дешифрации" и указываем путь к нашим файлам. Тут же устанавливаем последнюю прошивку для консоли - указываем папку с распакованными файлами.

Далее жмякаем "Файл -> открыть папку Yuza" и увидите системную папку "По умолчанию" тут хранятся все настройки и прочее временное барахло. Видим папку "Keys" и копируем туда наши файлы дешифрации.

Добавляем папку с играми в эмулятор

Если вы указали папку непосредственно с файлами, то игра отобразится в списке. Если с папками в которых игры, то будет только папка и необходимо ее просканировать. Жмякаем на папку и ставим галочку "просканировать папки". В таком случае игры будут автоматически добавляться в списках.

После появления библиотеки жмякаем на первую попавшуюся игру и ждем ее запуска. 

Если запуск произошел, то все работает и можно переходить к тонкой настройке. Если запуска нет и идут ошибки, то перепроверяем все предыдущие шаги.

Технически эмулятор готов к эксплуатации и нужно всего пара небольших штрихов.

Первые настройки и нюансы эксплуатации

В эмуляторе огромное число различных настроек и дополнительных функций. Описать все в одном материале не хватит чернил. Все глобальные настройки находятся в разделе "Эмуляция - параметры". Изменения в этом разделе касаются всех игр одновременно. Настройки для отдельно взятой игры находятся в "Жмякаем по игре и выбираем свойства"

В настройках обязательно изменение только двух пунктов, без которых вы не сможете насладиться играми.

Настройка геймпада. Идем в Эмуляция -> параметры -> управление

Геймпад УЖЕ должен быть подключен к персональному компьютеру. Либо по проводу, либо через синий зуб.

Выбираем "Pro контроллер" как целевой. Выбираем "Xbox контроллер" как подключенный. Можно выбрать и мышку с клавиатурой, но это извращение. Мы можем переназначить (сопоставить) все кнопки, но нас интересует только те, что справа в верхнем углу. У Nintendo не все как у людей. Раскладка функциональных клавиш у нее перепутано и в этом разделе их можно переназначить и сопоставить с нормальными человеческими.
 

Помимо настройки геймпада есть нюанс с установкой игр и дополнений к ним. Все найденные и установленные в библиотеку игры - это базовые версии 1.0. Без патчей, модов и DLC.

Установка дополнений и патчей происходит через "Файлы ->установить файлы в Nand".

Открываем папку с игрой и выделяем все дополнительные файлы. Если файлы не видны, но они в папке есть, то меняем расширение файлов в ниспадающем меню на NSP. Выделите все файлы в папке и нажмите ОК. Эмулятор имеет встроенную "защиту от дураков" и выдаст ошибку на те файлы, что не подходят под определение "Дополнение-обновление".

Игры NSP и NSZ

Большинство образов на просторах интернета создавались для взломанной версии Nintendo Switch. У портативного устройства мало свободной внутренней памяти и образы идут в упакованном формате NSZ. На пиратских сайтах это преобладающий формат, который не совсем подходит для эмулятора. 

Базовая игра "вроде" уже поддерживается в подобном формате, но вот с дополнениями есть проблемы. Для решения поставленного вопроса, существует конвертер файлов Switch Army Knife он же SAK. Идет в комплекте со сборками для YUZU.

Чтобы утилита работала, в папку с ней необходимо добавить ключи дешифрации prod.keys и title.keys

Выбираем нужную нам конвертацию. Указываем нужные нам файлы (можно сразу несколько) и нажимаем "Decompress NSZ File". В зависимости от производительности вашего системного блока и объема файлов, процесс может занять от 5 до 20 минут.

Распакованные файлы появятся в папке с программой Switch Army Knife. Новые файлы ручками необходимо будет перенести в папку с игрой. После установки обновлений, старые NSZ можно удалить.

Системная папка YUZU

Находится на диске C: в профиле пользователя. Простой путь попасть в нее "Файл - открыть папку YUZU". Данная информация нам нужна по двум причинам:

  • Дополнения к играм устанавливаются в данную папку и место на диске C: может закончиться. Нужно поглядывать одним глазиком.
  • Моды на игры устанавливаются в эту папку. Инструкции к модам идут в комплекте с модами и у каждого она своя. В большинстве случаев они касаются данной папки.

Когда вы хорошо освоитесь с программой, то в системных настройках можно будет перенести информацию в другое место.

Русификации для некоторых игр

Вопрос с широким охватом информации. Существует несколько вариантов. После событий февраля 2022 года он сильно расширился. В описаниях к играм часто указывается, как можно и можно ли, увидеть родной язык в игре. Однозначной трактовки не существует. В большинстве случаев работает вариант с настройкой эмулятора и указанием региона и предпочитаемого языка.

Путь Эмуляция -> Параметры -> Система. Язык русский, регион Европа. Нет 100% гарантии, но краем уха слышал, что есть региональные образы игр. Если образ взят с американской версии, то русского там не будет. И наоборот, если образ взят с европейки, то русский там будет без настроек. Но на всякий случай указываю на подобную настройку. 


После всего обозначенного, запускаем нашу FIFA и наслаждаемся.

На написание данного материала со всеми скриншотами, редактированием и прочими "премудростями" ушло около 3-х часов. Для запуска игры "с нуля" было потрачено около 30 минут (с учетом конвертации файлов). Страшно и сложно только когда читаешь, по факту - все делается в пару кликов и сможет сделать любой желающий.

Послелосиве

Эмуляторы позволяют запускать портативные игры на ПК, обходя ограничения платформ. Yuzu и Ryujinx являются популярными инструментами для этой задачи, с разными системными требованиями и поддержкой игр. Для успешного запуска игр требуется установка необходимых ключей и прошивки. Правильная настройка эмулятора обеспечивает стабильную работу и качество графики. Среди прочего, эмуляторы дают возможность обхода цифровой защиты Denuvo в избранных играх, обеспечивая доступность и стабильность. Программы доступны для скачивания, но важно проверять их на вирусы и использовать проверенные источники.

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А чем не устраивает Ryujinx? Там обновления регулярные до сих пор.
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
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