Игры – это не просто увлечение, это целая наука. Если ты считаешь, что нашел все секреты, ты глубоко заблуждаешься. В мире игр всегда найдется новая позиция... эээ, точка обзора, которую ты еще не попробовал. Так что хватай геймпад, вытри слюни, и начни изучение новых возможностей любимого магазинчика Steam.

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Предисловие

Есть старая, проверенная сотнями лет эволюции формула 80/20 ... Хотя в последнее время она приближается к обозначению 90/10. Если расшифровывать на обычный человеческий язык, то 90 процентов пользователей пользуются лишь 10 процентами предоставляемых возможностей. И не имеет значения, о какой области мироздания идет речь. Технологические компании предоставляют уникальные и интересные услуги, а ленивые представители человечества боятся прочитать инструкцию по эксплуатации.

Изначально, понятие "лайфхак", использовалась умными и сообразительными специалистами высшей категории. Они придумывали "незадокументированные" варианты использования для обычных вещей. Взламывали жизнь. Но так как подобных индивидуумов менее 10 процентов от общей популяции, то остальным приходится рассказывать обычные вещи, спрятанные за тоннами талмудов и умных инструкций.

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Внутриигровой счетчик FPS



Есть несколько вариантов, что способны предоставлять пользователю различную информацию о компьютерной системе и ее возможностях. Счетчик кадров есть в сторонних приложениях. У драйверов видеокарт в комплекте идет дополнительный софт с подобной функцией. Но сам на регулярной основе использую инструменты клиента Steam. Не надо ничего дополнительно устанавливать. Ничего не весит в запущенных "процессах". Просто и понятно.

Идем в настройки. Перемещаемся в раздел "В игре" и видим интересующие нас настройки. Просто и практично. Можно выбрать цвет и месторасположение на экране.

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У меня в верхнем левом углу. Удобно мониторить, если "кажется" что идут тормоза в игре. Ненавязчивые маленькие цифры. Игровому процессу они не мешают.

Аналогичная функциональность есть и в других ларечках цифрового контента. У французов так же необходимо зайти в настройки и отыскать нужную галочку.

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Используйте геймпад для игр

Существует большой пласт игр, что заточен под управление с геймпада. Любые файтинги, гоночки, аркады, соулслайки на консольных средствах управления ощущаются заметно лучше. Дядюшка Габен не просто так кушает свой хлеб. Дядюшка Габен заботится о своих поклонниках и предоставляет им множество полезных функций. Подключи геймпад от PlayStation 5 или Nintendo Switch и почувствуй всю мощь консольного гейминга на своем персональном компьютере.

Заходим в настройки клиента и переходим во вкладочку "Контроллеры". Все просто и интуитивно понятно. Переключаем нужный тумблер для нужного геймпада и переносимся в новый виртуальный мир с новыми ощущениями.

Геймпады к персональному компьютеру можно подключить двумя способами:

Простой - по кабелю через USB-разъем. Работает наверняка, но есть проблемы с проводами и их длинной. Не у каждого дома валяется 2-х метровый "зарядник"

Сложный - установить в своем системном блоке Bluetooth адаптер. Беспроводные возможности расширяют удобство использования.

Для элитных геймеров рекомендую брать PCI-E модуль совместимый WiFi и синезуб в одном флаконе. Основная фишка - это антенны и стабильность связи на расстоянии.

Для менее избранных можно взять заглушку для порта USB. Минус - слабый сигнал. К этому чуду рекомендую брать удлинитель разъема USB, чтобы вынести сие чудо из под стола и убрать все препятствия между геймпадом и приемником.





Устанавливайте игры на несколько дисков

У меня в системе 4 мягких диска:

Под систему SSD 256 NWME;

Под игры SSD 500 m.2 SATA;

Для работы HDD 1000;

Для мусора/торрентов/софта HDD 2000;

Еще есть консоли, где установлена часть библиотеки, но все равно... Не всегда есть возможность установить все игры из библиотеки, особенно, если используешь GOG версии Baldur’s Gate 3 и Cyberpunk 2077 для тестов железа.

При нехватке места на быстром SSD накопителе, можно задать новое место для установки дистрибутивов. Для этого переходим в настройки. Открываем вкладочку "Хранилище" и в ниспадающем окне добавляем путь для скачивания и установки игр по умолчанию.

Помимо практичности с распределенной базой хранения, есть скрытая функциональность. После переустановки системы, вы можете указать путь к своим играм на других дисках и Steam автоматически проверит файлы на целостность и добавит их в библиотеку игр, готовых к запуску.

Возврат средств

Функция, о которой многие знают, но боятся использовать. Очень многие мои знакомые, что берут игры на старте, руководствуются мнением, что игру, потом, допилят. Это она сейчас мусорная, а вот через пол года она засияет новыми красками. На подобное всегда отвечаю - вот через пол года возьмешь ее еще раз и проверишь свою теорию. Не за чем радовать недобросовестных разработчиков.



Советую данную процедуру осуществлять через браузер. Там все проще и прямолинейнее. Клиент иногда подвисает и есть некоторые сложности с навигацией.

Переходим в поддержку. У нас есть два пути развития событий. Можно выбирать любой из понравившихся. Если это единственная покупка за последние пару лет, то выбираем раздел "Покупки". Если у вас много транзакций, то жмякаем на игру с которой есть недоразумения.

Проходим небольшой квест и просим вернуть денежку. Основное правило: "Менее двух недель, менее двух часов". Тогда возврат будет автоматическим и моментальным. Если вы нарушили правило, то возврат все рано может пройти. При нарушении правил со сроками, запрос обрабатывается ручками и занимает несколько дней. Если у игры массовые проблемы, то денежку вернут.

При любом раскладе - лучше попробовать и узнать "окончательное решение", чем отдать денежку за некачественный товар.

Лайфхак для лайфхака

Осуждаю. Так делать нельзя. Но если очень хочется - то я уже высказал свое мнение. Раньше такой вариант массово использовался в Steam. Поговаривают, что Valve раздавала банны за подобные трюки. Сам подобного не видел, но вас предупредил.

Прием актуален только для игр с одиночным прохождением и защитой Denuvo. Не работает с проектами от Ubisoft.

Приобретаем игру. Устанавливаем на свой компутатор. Запускаем. Проверяем работоспособность. Выходим из игры. Переходим в настройки Steam. Выбираем "Перейти в автономный режим". Отключаем интернет. Запускаем игру. Если все работает, то перезагружаем систему. Проверяем отключенный интернет. Запускаем Steam. Проверяем работу "автономного режима". Запускаем игру. Если на всех этапах все прошло без сучка, без задоринки, то на другом устройстве (можно и на основном, только клиент выключите) через браузер делаем возврат средств за купленную игру.

Если все сделали правильно, то сможете пройти игру в автономном режиме и не потратить ни копейки денег. После февраля 2022 года метод работает, но актуальность немного просела. В былые времена Steam возвращал денежку туда, откуда она пришла и не было проблем с "банном" аккаунта. Сейчас данным вопросом не надо злоупотреблять.

Скидки и распродажи

По статистике некоторых изданий, до 30% всех купленных игр в Steam ни разу не запускалось. Люди берут игры "про запас" на черный день. Кто-то это делает осознанно, другие от жадности. Сам редко делают покупки на старте. Только GOTY издание со скидкой от 70%. Мне есть во что погонять и нет необходимости бежать за толпой. Редкие исключения (игры Neocore Games и Total War) лишь капля в море у моей библиотеки.

Существует несколько агрегаторов цен. С разной функциональностью и фильтрами для поиска. Долгое время пользуюсь SteamDB. Знакомый что-то подсовывал из навороченного, но скорее по привычке и с внутренним консерватизмом. Десять лет назад сидел на этом ресурсе, так и продолжаю.





Авторизовались через API steam. Сайт просканировал вашу библиотеку и закладки. Вывел нужную информацию. Всегда ставлю галочку "исторический минимум". Можно поставить галочку "ваши закладки". Издатели самостоятельно ставят скидки и они не всегда соответствуют вашим ожиданиям. Подобные агрегаторы позволяют оценить перспективность и значимость предложений на распродажах.





Послесловие

Наше путешествие подошло к концу, но обучение никогда не заканчивается. Игры дают возможность не только веселиться, но и учиться новому. Воспользуйся этими знаниями, чтобы глубже погрузиться в виртуальные миры, познать их тайны и стать настоящим мастером. Пусть каждое открытие приносит радость и удовлетворение, как в игре, так и в жизни.

Другие темы автора https://overclockers.ru/blog/Dante