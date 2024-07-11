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Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе

Xbox решил, что повышение цен – это новая форма развлечения. Платите в два раза больше за те же игры, как будто вам мало проблем. Хотели сэкономить? Забудьте. Фил Спенсер явно решил, что бить по уязвимым – это весело. Думаете, у вас всё плохо? Посмотрите на Xbox.
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Xbox снова удивляет: теперь платить вдвое больше за Game Pass – новая норма. Как будто ударить вас ниже пояса было недостаточно. Фил Спенсер явно считает, что игроки любят страдать. Думаете, что у вас проблемы? Посмотрите на поклонников Xbox – у них дела куда хуже.


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Предисловие

Примерно 70% всех пользователей Xbox находиться на территории Соединенной Америки. Именно в этом комьюнити весь последний год не утихают споры и разногласия. И вот, 10 июля 2024 года Фил Спенсер и Ко решила подлить напалму в жаркие споры. Сполохе огня видны невооруженным взглядом из любой точки вселенной. Второе повышение стоимости подписки Xbox Game Pass за один год. На тонущем корабле решили, что трех пробоин по бортам слишком мало и надо добавить еще парочку. Сказать, что это уже не смешно - это осыпать комплиментами руководство Xbox.

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Короткая справка

Год назад, чтобы поиграть в новинки от корпорации, достаточно было уплатить 10 тугриков за Xbox Game Pass. Сегодня, для той же самой операции, необходимо отдать 20 тугриков. Рост в два раза. И если бы Microsoft была монополистом на рынке, можно было бы как-то оправдать подобное действие, но нет... Фил Спенсер решил, что он на вершине мира. Но выше описанная ситуация - это лишь вершина айсберга, которую обсуждают блогеры. За ширмой спрятались другие, более катастрофические последствия.

 Глобальная катастрофа

Начнем с самого простого. Microsoft присутствует на консольном рынке и персональных компьютерах. На консолях увеличивается стоимость годовой подписки Xbox Live Gold на год с 60 до 75 тугриков, в то время как у пользователей Windows данного платежа нет вовсе. В былые времена по подписке регулярно раздавали 4 первоклассные игры и "налог на онлайн" можно было оправдать, но теперь - это пережиток прошлого. Пользователи двух платформ оказались в явно не равных условиях.

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Чтобы поиграть в новенькую Call of Duty по подписке, владельцам коробоксов нужно будет отдать 20 тугриков, против 12 у владельцев персональных компьютеров. Это не просто разница - это катастрофа. Вспоминаем старую фразу Фила Спенсера: "Мы купили Активижен, чтобы у всех игроков были равные возможности". В те стародавние времена обговаривали вопрос с Sony... Но смысл фразы остался прежним. Нет равенства в пределах одной внутренней экосистемы.

Взрыв мозга

А теперь поговорим о скрытой стороне, что не освещают блогеры. Согласно новым правилам вы больше не сможете подписаться на старый Xbox Game Pass, а те, у кого стоит автопродление, смогут наслаждаться им еще некоторое время. Но и оно будет отключено. Ничем не примечательная фраза, которая уничтожит сервис.

В апреле 2023 года Сати Наделл (глава Microsoft) озвучил, что подписки приносят около 1 млрд. тугриков в квартал. В феврале 2024 года Сара Бонд рассказала о 32 млн. активных пользователей данного сервиса. Путем нехитрых математических подсчетов мы можем узнать, сколько денег оставляют пользователи за услугу.

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1 000 000 000 /3 месяца /32 000 000 = 10,4 тугрика. На момент оглашения информации стоимость XGP составляла 10 тугриков, а ультимейт 15.

Путем несложных математических расчетов мы можем утверждать, что более 90% пользователей используют базовый вариант подписки. Есть небольшие отклонения (годовая подписка XLG в пересчете на месяц стоила 5 тугриков, есть пробники по 1 тугрику, есть региональные цены). С отклонениями можно опуститься до 75% пользователей на базовой версии.

Так о чем это я? Отвечаю! Подавляющее число пользователей Xbox Game Pass сидят на автопродлении сервиса. Многие, вообще, забыли, что когда-то подключались и денежка сама автоматически списывается. Кто-то не отключался и ему лень это сделать или он не знает, как подобное провернуть. Следите за ходом мысли? А теперь их автоматически отключат и предложат все то же самое, но в 2 раза дороже. Внимание вопрос - сколько поклонников Xbox, знающих, что такое подписка Xbox решат перейти на новый, более дорогой тариф? Речь не про фанатов, а обычных пользователей, инертной массе?

Это как канал Wylsacom, что отменит подписку 9 млн пользователей и будет ждать, что они вернутся через пару дней при запуске нового ролика.

Xbox Game Pass vs PS plus

В первом квартале уже выходило прямое сравнение двух сервисов. Вот появилось новое. Я категорически против подобных сервисов и не могу быть объективным, потому оставлю скриншоты.


38 игр у зеленых против 59 у синих. Годовая подписка в старых ценах 204 тугрика против 160 тугриков. Моя необъективность говорит, что у Фила Спенсера в офисе появилось грибное королевство. В комментариях ниже можете попробовать меня переубедить.

После изменения политики, расстановка сил составит 240 против 160... а на разницу в 80 тугриков вы можете приобрести любую ААА игру на релизе.

Коллаборация с Amazon

Это еще один интересный момент. Стриминговый сервис от Microsoft появится на устройствах Джоффа Безоса. Единственный доступный тариф для облачных игр стоит 20 тугриков. Одновременно с этим, на том же самом устройстве, работают Geforce NOW за 10 тугриков и Amazon Luna за 10 тугриков.

Сказочная история. Играть в Call of Duty по WiFi в облаке за 20 тугриков - это именно те самые вещи, что глава Xbox в последнее время творит со своими поклонниками. Презентация сервиса и поднятие цен идут с промежутком менее 1 недели.

И в этом месте можно было бы закончить наше повествование, но надо напомнить еще один факт.

Продажи консолей Xbox

Последние несколько лет вся рекламная компания консолей Xbox строилась вокруг Xbox Game Pass и игры в подписке появляются в день релиза. Бюджетную Xbox series S олицетворяли напрямую с подпиской. Дешево купи и бюджетно проводи время. Многие брали устройство за 300 и использовали обычную аренду за 120 и играли практически во все "новинки". Теперь у экономных геймеров нет выбора. Консоль за 300 и аренда за 180 БЕЗ новинок или 240 с новинками.

По данным некоторых агенств продажи Xbox series шли как 1 к 5 по сравнению с конкурентом. Стимулов для приобретения было ноль и маленькая тележка. Только аренда как-то освещала темное царство. А что теперь? Правильно! Xbox становится устройством для элитарного гейминга. Концепция Xbox series S не оправдала ожидания.

Послесловие

Итак, поклонники Xbox, готовьтесь к новому витку боли. Фил Спенсер решил, что недостаточно просто поднимать цены, теперь нужно делать это с изюминкой. Кто-то любит доминирование и боль в BDSM-клубах, но подписка Xbox Game Pass – это новый уровень мазохизма. Широкий Фил обожает страдания своих поклонников. Если вы всё ещё держитесь за Xbox, вам, наверное, нравится, когда вас пинают. Впрочем, всегда можно перейти на PlayStation или ПК и наслаждаться более щадящими ценами. А Xbox пусть остаётся в своём маленьком клубе любителей боли и страданий.


Другие темы автора https://overclockers.ru/blog/Dante

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