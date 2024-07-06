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Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года

Провал десятилетия: долгожданная Starfield, обещавшая стать вершиной геймерских фантазий, погрязла в багах и глюках, разочаровав миллионы фанатов. Амбиции Bethesda обернулись крахом, оставив игроков в космической пустоте без надежды на спасение.
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Starfield, претендовавшая на звание шедевра, оказалась эпической катастрофой. Загруженные ожиданиями фанатов, космические приключения Bethesda стали чередой багов и недоработок. Вместо увлекательных путешествий игроки получили монотонность, глюки и разочарование. Потрясенные пользователи возмущены, а разработчики лишь разводят руками. Космос Starfield оказался холодным, пустым и безжизненным, оставив геймеров в унынии и недоумении.

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Предисловие

В мире видеоигр мало проектов, что остаются в подкорке памяти на долгие годы. Еще меньше проектов, что хочется упоминать в разговоре со знакомыми и друзьями. Люблю жанр ролевых игр. Ознакомился с ним на заре создания и проследил весь путь от зарождения до сегодняшнего дня. Наблюдая за игровой тусовкой, удивляюсь, как "нишевые" блогеры освещают темы с геймерским направлением и как мало они знают об играх. "Олдфаги" и "ньюфаги" спорят о том или ином факте. Высасывают из пальца всякую ерунду и раздувают ее до небес. Но об играх... мало кто рассказывает с толком и глубиной. Есть несколько небольших каналов (вроде "Слезы олдфага", он же Edvard Wolf), но они не проводят аналогии и сравнение с современными веяниями. Разрыв поколений. 

Многие ли из вас знают, что 23 мая 2024 года вышел ремейк игры Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord? А сколько упоминаний об игре вы слышали за последний месяц? Для вас это пустой звук? А между тем, эта игра стоит на одной ступени с Pong, Pickman, Galaga, Mario. Это первая партийная ролевая игра с графическим 3D интерфейсом. За 10 лет до выхода  Wolfenstein 3D. В течение пяти лет игра занимала первое место в рейтинге приключенческих игр Computer Gaming World по опросу читателей. В 2023 году  номинировалась в "Зал славы видеоигр". Это одна из самых титулованных  видеоигр всех времен... И? 

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Все вышесказанное упоминалось лишь для того, чтобы показать, что в жанре РПГ и смежных жанров разбираюсь достаточно глубоко и могу делать те или иные высказывания без оглядывания на "глубинный народ" и его мнение. Именно подобное и говорил весь 2023 год про шедевр Тодда Говарда.

Starfield

"Starfield разрабатывалась Bethesda Game Studios на протяжении многих лет. Проект был впервые анонсирован в 2018 году, но работа над ним началась значительно раньше. Главной целью разработчиков было создать масштабную научно-фантастическую RPG, которая бы отличалась высокой степенью детализации и сложностью игровых механик. Высокие ожидания вокруг игры были обусловлены репутацией Bethesda как создателей успешных серий Fallout и The Elder Scrolls. Игроки ждали от Starfield уникальных космических приключений и глубокого погружения в новый мир" — все это красивая аннотация и рекламная презентация :-)

3 марта 2023 года высказал мнение, что у изделия Тодда Говарда будут большие проблемы. Слова были сказаны ДО выхода Redfall, когда у публики еще не было веского обоснования переживать за  проект.

Игра Starfield - самый ожидаемый провал 2023 года 

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Некоторые пользователи в сети считают, что мое отношение к Microsoft является предвзятым и необоснованным. Но сегодня хочется вспомнить, что было сказано тогда и как сбылись "вангования" сегодня. По космическим приключениям есть много статистических данных и официальных высказываниях. Так как проект имел широкое освещение, то можно сделать множество различных выводов. Не буду ходить вокруг да около и высказывать "свое мнение". Только факты с пруфами.

Xbox Cloud Gaming

Последние две недели пошла суета с облачными играми от корпорации Microsoft. Подряд три крупные новости:

  • Нашелся патент на облачную консоль Xbox Keystone;
  • Заключили "соглашение о партнерстве" с Amazon;
  • Заключили соглашение с GeForce NOW.

Сейчас идут разбирательства с антимонопольными органами и Microsoft проигрывает дело. Чтобы устранить "слабые" места, она ведет "бурную деятельность" и пускает пыль в глаза.  Подавляющее число экспертов неспособно оценить объем рынка удаленных видеоигр. Есть лишь подсказки в новостных заголовках Starfield.

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Буквально через пару дней появляется официальная информация Microsoft о числе пользователей, что попробовали игру. Скриншот новостного заголовка, так как в первоисточнике не видно даты и новости в одном изображении:

Из сопоставления двух новостей можно сделать выводы, что облачные сервера Microsoft вряд ли рассчитаны на число одновременных пользователей более 1 млн человек. То есть, шум вокруг технологии и яйца выеденного не стоит. Это пшик, по поводу которого сломлена куча копий. Все новости, что расписывают великое будущее облаков и дальновидность Xbox — лапша на уши пользователей.

Великий уравнитель

Следующая отметка идет через 35 дней и говорит нам о преодоление отметки в 11 млн пользователей. Плюс один миллион за месяц. Эффект рекламной кампании в действии.


В конце октября 2023-го происходят два события, о которых стоит помнить большинству читателей:

  • Стоимость подписки Xbox Game Pass опускается с 10 тугриков до 1 тугрика (вернулся пробник);
  • Новогодние праздники и повышенный спрос на игры.

Дополнительный миллион с новыми стимулирующими плюшками достигается через 39 дней.

Не самая оптимистичная динамика для флагманского продукта от ведущей корпорации мира.

Через 17 дней побит новый рекорд. В новогодние праздники заметно больше выходных дней и свободного времени для игр. Скидки и прочие прелести жизни.

И последнее упоминание о лучшей игре десятилетия идет 17 июня 2024 года. Полгода игра набирала свой следующий миллион пользователей. ПОЛГОДА, КАРЛ!!!

Отдельно данная информация — конь в вакууме. Обычный человек не способен оценить масштаб катастрофы. С одной стороны — феноменально огромная цифра, с другой — непонятен масштаб и необходимо сравнение, чтобы ориентироваться.

Xbox Game Pass

В феврале 2024 года Сара Бонд огласила цифру в 32 млн пользователей платного сервиса. Снова надо сделать два уточнения — в это число входит бывшие Xbox live Gold, а еще... Это не постоянное число пользователей. Каждый месяц приходят новые, уникальные пользователи, а старые больше не продляют подписку. То есть, с сентября 2023 по июнь 2024 года число пользователей будет (примерная текучка 7% в месяц, на самом деле больше, с учетом 4 млн пользователей Gold) — (32-4)*7%*8+(32-4) = 43,5 млн уникальных пользователей.

В Steam присутствует около 3 млн копий игры (есть основание полагать, что игру раздавали бесплатно всем покупателям видеокарт Radeon и статистика немного накручена).

43,5 млн уникальных пользователей целенаправленно приобретают игровую подписку Xbox Game Pass, чтобы играть в разные игры без их покупки. 

Итого получаем, что в самый громкий релиз Microsoft в 2023 году, распространявшийся по Dаy One, поиграло около 11 млн геймеров (продажи в Microsoft store беру за ноль) при 43 млн пользователей подписки. Это наглядный пример того, что Xbox Game Pass не работает. Пользователи не бегут за самым жиром и не запускают проект при каждом удобном случае.

Статистика Steam

Это пиковый онлайн по играм "Беседки". Скриншот делал утром и к обеду онлайн вырастет. Но позиционирование в рейтинге не изменится. Все проекты имеются в платном сервисе Microsoft и выступают на равных. Новинка Тодда Говарда опустилась до уровня Fallout: New Vegas, что вышла 14 лет назад и морально устарела 10 раз. До столпов жанра ей не просто далеко — это что-то за горизонтом событий. "Великое творение" с поддержкой самой богатой игровой корпорации находится где-то на задворках.

Если брать общий чарт по всем играм, то Starfield находится во второй сотне самых популярных игр по онлайну. Тут стоит добавить, что рекламная кампания и регулярные упоминания в прессе не прекратились. Широкий Фил регулярно оповещает народные массы о выходе дополнений и улучшений. Игра находится на слуху и некоторые слои населения еще проявляют к ней интерес.

Оценка в Steam

В первые дни после выхода в Steam появились оценки пользователей. Пипл хавал и выставлял положительные оценки. Как и упоминал ранее — есть веские основания полагать, что это была явная накрутка.

 Это скриншот от 6 сентября 2023 года. Через 12 часов после старта продаж. Он чудесным образом совпадает с оценкой на сайте Metacritic. Пресса оценила на 88 баллов — шедевр на все времена, а пользователи на 87.


С тех далеких времен было выпущено несколько крупных патчей и исправлений. Добавлены новые функции и куча прочих улучшений. В июне 2024 года только 25% геймеров дают игре положительную оценку.

На старте изувеченная и кривая получает 87%, а спустя 9 месяцев, после ряда существенных изменений, только 25%... И не было никаких резонансных дел. Ревью-бомбинг отсутствовал. Как так получилось? Риторический вопрос.

Что-то пошло не так... или вам показалось

Выводы неутешительны: Starfield, будучи одной из самых ожидаемых игр прошлого года, оказалась провалом. Многочисленные баги, технические проблемы и монотонный геймплей разрушили надежды игроков на увлекательные космические приключения. Bethesda не смогла оправдать ожидания, создав продукт, который больше разочаровывает, чем радует. Геймеры, с нетерпением ждавшие шедевра, получили лишь пустоту и разочарование.

Starfield стала примером того, как амбиции и обещания могут привести к громкому краху. Космос оказался безжизненным, а игра — несбывшейся мечтой миллионов фанатов.

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