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Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт

Пять простых правил и несколько лайфхаков, что уберегут вашего помощника от поломки в летнюю жару
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Лето на дворе, а ваш холодильник на пределе!  Узнайте, как избежать дорогостоящего ремонта и продлить жизнь своему кухонному помощнику. Откройте пять простых секретов, которые помогут вашему холодильнику работать без сбоев даже в самый жаркий сезон. Не дайте летнему зною испортить ваши запасы и бюджет!

Предисловие

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Лето. Жара. Золотое время для ремонтников холодильного оборудования. Большинство пользователей без понятия, как устроен их кухонный помощник, а ценник на новый кусается очень сильно. Поломку в пару баксов можно раздуть до вселенских масштабов и попросить эквивалент в половину стоимости. Агрегат в 120 кг никто не будет выносить из дома и разъезжать по разным мастерским. Что вам скажут - то и заплатите. Неприятная особенность. Сегодня рассмотрим основные проблемы Холодильников, что чаще всего встречаются в летний зной.

Теория

Не многие знают, как на самом деле устроен холодильник. Простой агрегат, использующий элементарные законы физики. Например: "энергия не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда".

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Все тепло, что попадает внутрь холодильника, выносится за его пределами и рассеивается в окружающую среду. Аналогичным образом функционируют кондиционеры. Есть теплоноситель, который собирает энергию внутри и выносит ее наружу.

Чем больше тепла поступает внутрь устройства, тем больше его необходимо вывести за контур. Летом, температура окружающей среды (если у вас на кухне не стоит кондиционер) заметно повышается. Необходимо отвести БОЛЬШЕ тепловой энергии, чем обычно. Нагрузка на замкнутую систему возрастает. При нормальных условиях работы у агрегатов достаточно запаса прочности и они отлично справляются с подобными испытаниями. Вот только холодильники в большинстве своем работаю по 15-20 лет и тот самый "запас" со временем улетучивается.

Пять правил, чтобы продлить срок службы

В голове всегда нужно держать простую мысль: "чем меньше тепла попадает внутрь устройства, тем меньше нагрузка на систему".

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Уплотнители. Наверное, самый важный элемент всего устройства. Они не позволяют теплу из окружающей среды попасть внутрь устройства. Это резиночки по контуру дверей. Они должны быть целые и плотно прилегать к периметру. Самый простой уход. Следить за их сохранностью и очищать от загрязнения (особенно сверху). 

Разогретые продукты. Многие любят с вечера наготовить супчиков детям на обед и поставить не остывшую кастрюльку внутрь агрегата. Если зимой, при комнатной температуре в 18 градусов - это терпимо, то летом есть осложнения. Стоит максимально сильно охладить продукты перед размещением внутрь. Само по себе - это не страшно, проблема в совокупности нескольких факторов.

Открытые дверцы. Чем дольше открыта дверца, тем больше тепла попадет внутрь и увеличится нагрузка на систему. Если с холодильником вопрос не сильно актуален, то с морозилкой необходимо быть очень осторожным. Если надо положить много продуктов в маленький отсек - выньте поддон, сложите в него все необходимое, вставьте поддон обратно.

Объем продуктов. Мясо в окружающей среде имеет примерную температуру плюс 20 градусов. Температура в морозильнике минус 20 градусов. Если вы размещаете 1 килограмм "нарезочки", то нужно отвести 3 попугая энергии, а если 10 килограмм, то нужно отвести 30 попугаев энергии. Нагрузка на систему возрастает скачкообразно. Закладку продуктов лучше делать постепенно. Часть можно положить в холодильник, а часть в морозилку. Само по себе - не сильно влияет, но в совокупности факторов....

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Приготовление пищи. Сегодня у многих стоят кондиционеры и вытяжки. Перепады температуры в местах хранения сведены к нулю. Многие вообще не готовят. А есть те, кто наяривает варенья, соленья и прочие радости лета. А параллельно с этим дергается в холодильник за продуктами. У холодильника есть проблемы не только с тем что внутри, но и с наружи. Все тепло, что выводится в окружающую среду, так же должно куда-то исчезать. Если хладагент прогрелся до 60С, а окружающая среда 20С - все проходит хорошо и передача тепловой энергии проходит легко. А вот если окружающая температура 35С, то хладагент не успевает остыть и нагревается до 75С. А внутри необходимо поддерживать -20С. Старайтесь всеми правдами и неправдами держать адекватную температуру в помещении. 

Самая частые проблемы выхода из строя

Это увеличенная нагрузка на систему циркуляции внутри устройства. Пять выше перечисленных факторов совместно доводят агрегат до критических пределов. Запас прочности у холодильного изделия достаточно большой и они способны функционировать даже в Африке. Есть только одно НО... Отвод тепла от устройства в окружающую среду... Нормальной температурой эксплуатации является от +16С до +32С. Некоторые модели (более дорогие) могут работать до +43С... Но в этих цифрах есть особенность - они относятся не к температуре в помещении, а в температуре возле устройства. 

И в этом месте возникает самая частая проблема.

Фотография ниже взята с дизайнерского сайта, где специалисты предлагают различные идеи. Думаю, многие поступают аналогично.

Отчетливо видно, что между стеной и холодильником зазор менее 10 см.

Если вернуться к началу материала и посмотреть на схему работы охлаждающего агрегата, то можно заметить особенность. У него есть зона с пониженной температурой и зона с повышенной температурой. Тепловая энергия, попавшая внутрь, должна выводится в окружающую среду. Вот только у окружающей среды должен быть определенный объем "пространства", который может вместить то самое тепло до выравнивания температур. Чем меньше этот объем, тем быстрее он нагреется и пойдет перегрев. Наши законные +32С резко нарушатся и условия эксплуатации выйдут за рамки дозволенного.

Зазор между холодильником и стеной рекомендуется в 15 см минимум.

Но и это не все. Отвод тепла из холодильника в окружающую среду происходит через радиатор и обдувающий его вентилятор. 10 лет без остановки, в уголку кухни, куда не ступали ни один веник, щетка и пылесос, гоняется ветерок для охлаждения системы. Вместе с ветерком гоняется и пыль, что оседает на устройстве. Перекрывается доступ холодного воздуха к радиатору и идет резкий рост температуры в контуре. Компрессор начинает пахать как не в себя и испытывает перегрузки не рассчитанные на его технические характеристики. 

Банальная пыль, что вы не чистили 10 лет. Повышенная температура окружающей среды. Летние "заготовки", не правильно установка, старая система, постоянные ползания за "морожком" в морозилку - совокупность фактов как снежный ком уничтожает все и вся. Ремонтники ликуют.

Совет для домохозяек

Так как мужики не следят за работой холодильника, то большинство забот по его обслуживанию ложатся на слабые женские плечи. Вот несколько простых совета:

Возьмите линейку и отодвиньте холодильник от стены максимально далеко. Дайте возможность выходить теплу от радиатора.

Перед наступлением жары почистите пространство за холодильником от пыли. Если нет возможности разобрать - сметите веником комки пыли, что осели на "вентиляционных отверстиях". Если пыли очень много, то зовите "мужа на час" - пусть снимет заднюю крышку и пропылесосит.

Варенья крутить только ночью в пятницу при полной луне с открытыми окнами.

Не покупайте мороженное и мясо "в прок". Только то, что съедите здесь и сейчас. Ягоды сначала в холодильник, а только потом в морозилку.




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