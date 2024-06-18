Китайский научный прогресс сильно разочаровывает в последние годы. Привык пользоваться хорошими вещами на длинном отрезке времени. Брать надежные и проверенные изделия на долгие годы. Есть пользователи, что ставят копеечные системы охлаждения на свои железки и расстаются с ними без сожаления, а есть те, что видит и слышит разницу в работе между боксовой погремушкой и монстром из меди.

Предисловие

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Я стар. Я очень стар. Я суперстар. Нахожусь в том возрасте, когда новые технологии и веяния с трудом проникают в мою жизнь. Опыт и консервативный подход не любит перемен и прочего. Видел высокие горы, широкие поля и глубокое море. Сложилось четкое и явное представление о мироустройстве. В 9 случаях из 10 могу отличить хорошую вещь от плохой. Вижу, что и как будет с тем или иным устройством завтра, через год или пять. Опыт...

Вчера в моей жизни появился новый опыт. Системы охлаждения с Китая и крепежное кольцо для их установки. Именно об этом и пойдет сегодня речь.

Сокет для процессора (CPU socket)

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За 15 лет вышло много процессоров с различным дизайном и форм-фактором. Из-за подобной особенности есть сложность с креплением системы охлаждения к материнской плате.

К одному и тому же куску металла с крутилятором необходима прорва креплений. Копеечные переходники на партиях в сотни миллионов долларов перестают быть "копеечными". Производители начинают экономить. Особенно из Поднебесной. Они придумывают варианты "на все случаи жизни".

Меня миновала данная напасть и использую либо боксовые варианты, либо дорогие без компромиссов. Но данное поделие добралось и до меня. Крепежное кольцо. На фотографии дорогой вариант, сделанный "по-богатому".

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Эта же фотография под увеличением в 4 раза. На ножках есть рисочки с указанием сокета. В них нужно попасть пластиковой защелкой, чтобы правильно войти в нужный паз.

Тут надо добавить второй момент. После того как вы защелку вставили в нужный паз, кольцо надо донести до места установки и с силой защелкнуть в отверстие на материнской плате. Защёлки никак не фиксируются в кольце и болтаются как хвост у коровы. Думаю, всем понятно, что мелкие риски не видны, и при силовых действиях защелка бегает по ушку крепления. Из-за такого подхода возможны смещения и некоторый уклон в последующей установке системы охлаждения. Но это все цветочки. Пришло время поговорить о ягодках.

Практика использования кольца

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На выходных забрал системный блок с i7 процессором и решил внести некоторые изменения в его состав. Вынуть дорогой камень, вставить что-то подешевле и добавить видеокарту. Обычная рутина. Но жизнь меня к такому не готовила. Прижимная пружина сокета уперлась в ножку кольца и не отщелкивала крепежную скобу. Физически невозможно ничего сделать.

В моем случае кольцо размещено на законном месте ПОСЛЕ установки процессора. А что делать людям, что решили сначала установить элемент, а после поставить процессор? Снять кольцо и сразу в мусорку?

Крепежная система китайских ноу-хау состоит из клипс, наподобие боксовых Intel.

Вот только в них нет запирающего механизма, ограничителя и пазов для правильной установки. Китайские братья сделали аналог самого дешевого дюбеля. Вставляешь гвоздик, упоры расширяются. Происходит фиксация.

Копеечный элемент они удешевили еще сильнее. Так, чтобы наверняка. Один раз и на веки вечные.





После установки "гвоздика" вытащить его практически невозможно. Если через ваши руки прошли сотни подобных систем, то можно наловчиться, но без практики... Аккуратно сплющить кончик гвоздика, повернуть клипсу на 90 градусов и тянуть гвоздик ногтями изо всех сил, помогая плоскогубцами.

Без явных повреждений мне удалось ликвидировать только два запирающих устройства, еще два оказались непригодны для дальнейшего использования. Стоимость подобной клипсы будет 2 цента. Выход из строя всего одной клипсы из комплекта приводит в негодность всю систему охлаждения. В моем примере была явная и чёткая необходимость снять держащее кольцо для смены процессора. Вынуть пластиковые клипсы без их повреждения невозможно. То есть, ваша система охлаждения работает до первого апгрейда.

В запасниках есть несколько дешевых систем охлаждения и одна из них оказался с подобным вариантом крепления. Операция прошла быстро и безболезненно. А теперь представьте, что у вас нет склада всякой мелочёвки на антресоли. За мелкой деталькой вам придется ехать в город и искать копеечную безделушку.

Система креплений и размеры немного трансформировались. Изменился радиус кольца, высота "ушек" и их центровка. Более удачный экземпляр. Скоба удерживающая сокет свободно открывается и закрывается с ней. Всего пара миллиметров и возможности расширяются на два порядка.

Наступает момент, когда продаешь старый системный блок и не хочешь отдавать дорогой кулер в комплекте. Для людей с барахолки не имеет никакого значения: у вас стоит блюдце за 50 рублей или медная бандура за 1500.

В моем системном блоке на AMD Ryzen 5 5600G сегодня установлен ASUS Royal Knight, купленный в 2009 году. За 15 лет он пережил более 10 процессоров. Поменял только вертушку на более тихую. Большой толстый кусок меди, он и в африке большой толстый кусок меди. У мамы в мультимедийном центре под телевизором установлен CoolerMaster Gemini II из 2007 года. И снова были заменены только крутиляторы.

Послесловие

Дорогой i7 поставил в свой микро ПК с материнкой формата STX 10*10 см, где система охлаждения на маленьких удобных болтиках, что позволяют творить чудеса.





Этот мир катится в непонятном направлении. Происходят странные вещи. Раньше была "копеечная" экономия" и "экономия на спичках". А сейчас? Как назвать ту экономию, что меньше одной копейки? Меньше стоимости одной спички? И это всё с заметными финансовыми потерями в будущем.