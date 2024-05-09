Прошли те времена, когда людям чего-то не хватало. Хочешь большой производительности? Плати. Деньги решают любой вопрос. И только некоторые все еще блюдят традиции и используют все имеющиеся возможности. Сегодня рассмотрим вопрос разгона встроенной графики Intel HD 4600.

Предисловие

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В 2013 году Intel выпускает свое очередное творение. На профильных ресурсах идут споры и баталии. +5% к производительности требуют новый сокет и материнки. Безумство и жадность корпорации. Монополист творит ужасные вещи. Система Тик-Так не работает. Помню те события как вчера. Моей радости не было предела и перешел на Socet LGA 1150 в месяц релиза. Сырые Bios и детские болячки прошли через меня в полной мере. Продал весь свой ПК с видеокартой (AM2) и перешёл на минимальную комплектацию с последующим апгрейдом.

Все иллюстрации ниже имеют кликабельный статус. Если что-то не видно, вы можете увеличить картинку и рассмотреть более подробно.

Мир потребления и высокого искусства

Существует такая прослойка людей для которых 4к 120 FPS и лучики счастья являются обязательными в каждом проекте. Они жизни не представляют себе без 120 терафлоп и рёва взлетающих геликоптеров.

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У меня ребенок играет в Minecraft и ROBLOX. Встройки от Intel хватает за глаза. А еще есть DOTA2, WoT, Stardew Valley, Warframe и тысячи других проектов без передовых технологий. Слабенькой встройки в них достаточно. Хочется немного лучше, но можно остановится на подобном варианте.

Легендарная встройка

Для начала стоит уточнить, что Intel HD 4600 - это большое семейство видеокарт. Они встраивалась в серверные, настольные и ноутбучные процессоры. Разница в производительности достигала 40%. Общим было число унифицированных конвейеров 20 штук. А вот частота плясала от 900 до 1350 Mhz.

Пиковая расчетная производительность составляет 432 попугая. Цифра в вакууме. Для сравнения:

Xbox 360 имеет 240 попугаев (все игры для коробокса идут на встройке);

Radeon HD 8570D (встройка у AMD A8-6600) имеет 440 попугаев;

Geforce GT 630 имеет 320 попугаев;

Адекватные показатели для 2014 года. Вот только имелся туз в рукаве. Intel HD 4600 - это последняя видеокарта от синей корпорации, что можно было разгонять на ЛЮБОЙ материнской плате при помощи обычного переключения множителя. Более того, разгонный потенциал достигал отметки в 50% на самых дешевых материнках с H81 чипсетом. Любой процессор на любой плате давал буст в 30-50% производительности. Теоретические попугаи подскакивали до 528 единиц.

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А теперь, для ЛЕГЕНДАРНОСТИ, упомянем более новые видеокарты Intel HD 530 HD 630 UHD 630 UHD 730 (это 6-7-8-9-10 и частично 11 поколения процессоров). Базовая производительность колеблется от 440 до 480 попугаев. Они все проигрывают старым затычкам с разгоном. Мало кто будет брать "Z" плату для бюджетного гейминга.

На старте можно было играть во все игры с минимальными настройками в 720р. Skyrim или GTA V запускались в 1080р на средних при 30-40 кадрах.

И тут вскрывался второй момент. В супер бюджетных сборках с i3 процессорами вы могли собрать почти игровой ПК. Параллельно с этим существовали "мощные" видеокарты AMD, вот только они стояли в самых дорогих процессорах в младших за 100 баксов стояли обрезки для вывода изображения. Вышеназванный AMD A8-6600 в ОЕМ варианте стартовал от 142 баксов против i3-4130 за 115 баксов.

Разгон в стационарных системах

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Зашли в BIOS и переместили ползунок в сторону увеличения. Без изменения напряжения ориентируйтесь на частоту в 1400 Mhz. Некоторые берут 1450Mhz, а далее идет потеря стабильности. Проверял на многих системах с разными процессорами. Сюда же можете добавить Intel HD 4200 и Intel HD 4400. Если у вас двухъядерный процессор и обычная Intel HD, то перспективы менее радужные. Ориентируйтесь на 1200-1250 MHZ.

У моего ребенка стоит система на базе брендового Lenovo m93p с чипсетом intel q87. Корпоративный сегмент не позволяет изменять частоты в BIOS. У подобных систем вообще нет такого раздела. Ввиду чего мы можем перейти к дополнительному варианту, что позволяет разгонять ноутбуки, сервера и прочие экзотические системы.

Intel Extreme Tuning Utility

Утилита для мониторинга и разгона железа из под Windows. Программа НЕ является универсальной. Она НЕ обходит ограничения железа. Если у вас не процессор с литерой "К" и материнская плата без "Z" чипсета, то вы не сможете разгонять процессоры.

Правила для утилиты точно такие же как по спецификациям к процессору. Если разгон железа возможен - то он есть, если НЕ возможен, то его нет. Вы не сможете поднять частоту видеоядра на материнских платах H110, но сможете на платах Z170.

У нас уникальная видеокарта (к уникальным можно добавить и процессоры на 1155 сокете). Это видеоядро разгоняется и на ноутбуках и на корпоративных решениях (в моем случае q87)

Genshin Impact

Гвоздем проблемы стала игрулька от miHoYo. В базовом варианте мы видим 6 кадров и играть невозможно. ВООБЩЕ. Это тот самый случай, когда прибегают свидетели 120 терафлоп.

Пара кликов в настройках и частота поднимается до 20. Все еще неиграбельно, но можно побегать и изучить мир.

И снова магия настроек системы. Оптимизация драйверов, энергопотребления, разрешения картинки. Выдавил из системы последние соки. Частота доползла до 25. На таких настройках ребенок бегал 2 месяца. Теоретически - нормальные показатели. Кадры стабильные без фризов. Но чего-то не хватает. Нужна идеальная ситуация. У меня материнка на Q87 и вариант с разгоном через BIOS провалился. Модифицированные драйвера слишком старые и прироста так же не наблюдалось.

А вот и разгон системы. Частота видеоядра была поднята с помощью официальной утилиты от Intel. Стабильные как скала 30 кадров. Картинка ужасненькая и режет глаз. Повысил разрешение и включил некоторые красивости. Ребенок разницы не заметил. Вернул на минимальные настройки и максимальный разгон видео. Можно бегать и наслаждаться жизнью. И вот тут те самые пара кадров. Часто говорят, что разгон в 10-15% ничего не даст. Как факт: из 25 повысили до 30 и зафиксировали. Играть комфортно.

Отдельно стоит поговорить об утилите. Intel сделала маленькую гадость для большого числа людей. Для жителей России и Беларуси доступ к файловым архивам закрыт. Через "переезд" в другую страну открываются новые проблемы.

Для разгона старых процессоров не подойдет самая свежая версия утилиты. Вам необходимо искать старые ревизии программы. Только они будут поддерживать старые процессоры. В моем случае удалось откопать Intel Extreme Tuning Utility 6.4.4.11 Пробовал более ранние версии из 6 серии и они тоже работают. Эту взял, так как самая новая из тех, что удалось найти в открытом доступе.





Утилита проста и банальна. Тестировал все происходящее на запущенной игре. Повышал частоту и следил, чтобы игра не зависала. Стабильность закончилась на 1450 MHZ. Далее понадобилось поднятие напряжения видеокарты. Брал максимальные значения, чтобы температура не поднималась выше адекватной. У меня простенький алюминиевый кулер и нет возможности шиковать. Добавилось еще плюс 100 Mhz и 5 градусов. На +150 было несколько зависаний и откатился.

Итоговый разгон составил с 1200 до 1550. У меня старший процессор с топовой частотой. На младших прирост будет более весомым. Чистый плюс 5 кадров в игре и 30% к производительности.





Новое - это хорошо забытое старое. Пробуйте, ищите и обрыщете.



