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Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)

Барыги повысили ценник на свои услуги. Ключи для Xbox подскочили в цене на 20-50%. Экономика перестала быть экономной.
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Пришло время потратить все нажитое непосильным трудом и затариться различными вкусняшками на пару месяцев вперед. Обычные граждане обращаются к посредникам и оплачивают их услуги, но мы все сделаем самостоятельно и посчитаем выгоду.

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Предисловие

Многие посредники подняли стоимость своих услуг и взвинтили ценник на цифровые товары Xbox. Не так, чтобы "с ума сойти". Сам закупаюсь 2-3 раза в год на сумму в 1000-1500 российских рублей всякой мелочевкой и изменения не сильно отражаются на кошельке, но процесс не радует. Для таких случаев есть Гугл и опыт других пользователей. Собираем всю информацию в одну кучку и самостоятельно экономим.

Цели и задачи

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Экономия ради экономии — это неправильный подход. Вы должны понимать, какую выгоду получаете от того или иного действия. Не надо покупать "дешевые игры", если не планируете в них играть. Иначе экономия превратится в сливание денег в мусорку. Чтобы избежать подобного, необходимо составить список игр, с которыми вы желаете ознакомиться. Сам использую агрегаторы цен. Они позволяют фильтровать предложения, отслеживать скидки и сравнивать предложения.

В моем случае используется сразу несколько фильтров, что помогают отсеять мусор и сферы моих интересов.

Перед тем, как начинать манипуляции, необходимо авторизоваться на сайте — это позволит сохранить все ваши манипуляции и использовать их в будущем;

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1. Фильтр по стране и игровой платформе. Просто и понятно. Использую данную опцию без авторизации в любой момент времени;

2. Самый важный фильтр. Могу отсортировать игры по размеру скидок и стоимости. Нас интересует "формула" игры по цене от 600 лир. В данный фильтр попадут все тайтлы с обновленными ценами, что нам не интересны. Мы их убираем и остаются те самые, "золотые и дешевые".

3. Запоминание игр в вашей личной библиотеке. По факту использую только два значка: "Hide" и "Like". Весь мусор, что покупать не планирую, помечаю значком "спрятать", а те, что купить намерен при первой же возможности, награждаю сердечком. 

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Путем несложных манипуляций создал свою библиотеку интересных мне проектов. В ней нет мусора, в ней нет игр с новыми ценами и помечены игры, что мне интересны при покупке на скидках. Пометка "скрыть" на снимке ниже исчезнет при обновлении станицы вместе с игрой.

В ближайшие дни стартует большая летняя распродажа с огромным списком различных вкусностей. И проведенные манипуляции вам понадобятся. 

Покупка игр

Оптимальным вариантом приобретения игр на сегодняшний день является пополнение баланса кошелька Xbox. При таком подходе вы всегда сможете взять самое привлекательное предложение без явной комиссии от посредника. Это стоимость игры Tom Clancy's The Division™ Gold Edition от частников. Прайс варьирует от 850 до 1400 рублей. Скриншот делал во время написания материала.

Та же самая игра в официальном турецком магазине на скидке:

В пересчете на местную валюту выйдет 160 рублей с учетом различных комиссий. Это курс 1 к 4.

Подобные ситуации можно наблюдать с большинством игр, потерявших "актуальность". Барыги не отслеживают тайтлы с минимальным спросом и не обновляют на них ценник во время скидок и распродаж. 

Турецкие лиры — местная валюта аборигенов. Существует в виде дебитовых карт, криптовалюты и подарочных купонов. В местном болоте широкое распространение получил третий вариант. Официально Gift Card. 

Поисковики готовы предложить вам десятки различных магазинов. Если у вас есть свой особый вариант и поставщик — обратитесь к нему. Так как тема "скользкая" и есть некоторые риски, то не буду рекомендовать вам "надежного продавца". Существуют номиналы в 25*50*100*300 лир. Ориентировочная стоимость в рублях не более чем по курсу 1 к 4 (официальная 1 к 3,5):

У всех известных мне продавцов имеется комиссия за перевод в размере 6-10% от суммы заказа. Это специфика нелегального товара. Продавцы не могут торговать в открытую и выбивать чек с уплатой налогов. Даже если бы этого хотели.После оплаты вы получаете цифровой товар (или услугу по его активации) и пошаговую инструкцию по его использованию.

Многие новички пропускают этот момент. Расписано все от и до. Даны ссылки на нужные программы и логины-пароли для платного доступа. Разжевано все, как для младенца.

Подобные инструкции встречал у всех крупных перекупов. Бывают свои нюансы и особенности, но вас не бросят один на один с имеющейся проблемой. Расписаны возможные ошибки и прочие неурядицы. Читай и действуй по инструкции из любой точки мира.

После пополнения кошелька переходим к самим покупкам. Вы будете использовать те же самые инструменты, что и при активации ключа пополнения баланса. Все, что вы сделали для Gift Card, актуально для всего остального.

Переходим в магазин с интересующим вас товаром и нажимаем кнопку "Купить". Выскочит окошко (на турецком языке). По центру будет указано средство платежа (баланс или кредитка). Выбираем баланс и оплачиваем (все делается из региона "виртуальная Турция").

Если все сделано правильно, получите уведомление об успешной операции.

Если что-то пошло не так, увидите ошибку. Не все знают турецкий язык и их пугают странные сообщения с непонятными надписями.

Безопасность и блокировка аккаунтов

Все и каждый рекомендуют создать отдельный аккаунт для сделок с балансом и кошельком. После февраля 2022 года развелось очень много шарлатанов и мошенников. Так как все происходит неофициально, то отследить цепочку действий невозможно. Может, карта паленая. Может, консоль использовалась мошенниками. Может, продавец решил поживиться нелегальными способами. Может, сервер для покупок был нелегальным. Может, еще тысяча вариантов. От магазина Microsoft до вас участвовали десятки посредников. В большой цепочки может затесаться всего один неблагонадежный элемент и все посыпется.

Сам рекомендую после приобретения цифрового товара дать ему "отлежаться" 2 дня - это минимизирует риски. Если пойдет эпидемия "банов" — вы узнаете и примете меры.

Возврат средств

У пополнения баланса есть одна особенность — ее невозможно потратить "в ноль". Остаются какие-то копейки и хвосты. В этот момент начинается "подгонка" баланса под скидки и покупки. Некоторые манипуляции могут быть неоптимальными и начинается бардак... У Microsoft есть возможность вернуть потраченные средства. О том, как делать refund, написал в этом материале:

Как на консолях Xbox вернуть денежные средства за покупку игры 

После окончания всех манипуляций вы можете зайти в свой аккаунт и проверить совершенные операции. Для этого авторизуйтесь на сайте Xbox.com и пройдите в свой личный кабинет. В способах оплаты у вас будут указаны ВСЕ остатки по всем кошелькам и валютам. Очень удобно, если вы забыли, как и что творили в последнее время.


Послесловие

Не торопитесь. Делайте все спокойно и уверенно. Если что-то пойдет не так, всегда можно откатить действие на шаг назад. Страшно только в первый раз. Неважно, что вы приобретаете: xbox game pass, валюту для Fortnite или популярную игру — глаза боятся, а руки делают.

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Теги

xbox series x fortnite xbox game pass васютин игровые консоли xbox xbox бан аккаунтов xbox турция
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