Как на консолях Xbox вернуть денежных средств за покупку игры
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Рефаунд, он же Refund - это возврат средств за покупку. Очень часто случается так, что вы совершили необдуманный или поспешный поступок и вам необходимо его исправить. Функция возврата поможет вам в этом. У Microsoft немного проще, у конкурента немного хитрее. Функция работает везде, необходимо лишь знать о самом существовании данной возможности.
Предисловие
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Многие магазины не афишируют встроенные в них функции. Защита прав потребителей на законодательном уровне заставляет корпорации подчиняться и они формально это делает. Все в рамках закона. Только прячут максимально хорошо и убирают с видных мест. Одна из таких функций - Refund. Если не знаешь, где она находится - случайно на нее не наткнешься. И НЕ случайно то же.
Хронология
Иногда становится скучно и тянет на разные эксперименты. Пару недель назад опубликовал материал:
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И пошел проверять работоспособность своих изречений. А вдруг я был не прав и рассказал людям что-то фантастически неправдоподобное. Сходил на всем известную площадку и приобрел 300 турецких монеток.
Переехал в Стамбул и активировал на свой турецкий аккаунт. Элементарные действия, что обязан знать любой уважающий себя пользователь Xbox.
Скидки на консолях
Все крупные платформодержатели проводят распродажи и делают снижение цен на некоторые товары в своем портфолио. Отслеживать цены в официальном магазине не удобно и отнимает много сил и времени. Вы можете воспользоваться услугами посредника или сходить на агрегатор цен. У специализированных сайтов больше возможностей по фильтрации контента. Зашел в раздел "Подорожавшие игры" и скрыл их все из поисковой выдачи (по курсу они стоят примерно как и везде, халявы не будет)
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После некоторых манипуляций, получил список со скидками и цена из "старой, доброй" Турции, что все понят и любят долгие годы. Курс, для понимания, 1 лира - это 4 рубля.
И начал заполнять свою корзину различными лотами. Дети любят игры серии Lego. На коробоксе у меня нет авиосимуляторов и файтингов. И на последнюю покупку мне не хватило одной лиры.
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В этот момент впал в ступор. Все посчитал на калькуляторе и не хватило пары копеек. Неприятное ощущение. Кстати - вот один из минусов работы с балансом кошелька - его невозможно закрыть в ноль. Всегда будет болтаться хвост. В этот кризисный момент мною было принято волевое решение - вернуть деньги за одну из покупок. В данном случае - Hellblade: Senua's Sacrifice. Игра за 35 рублей :-)
Ограничения по возврату средств
Для начала стоит уточнить, что не всегда можно возвратить деньги. У Microsoft есть несколько правил по данному вопросу. Основное - 14 дней после покупки. Еще одно... Звучит неимоверно красиво: "игры, в которых вы не накопили значительного количества игрового времени". Что сие значит - мне не известно. У японцев нет такого, они все запросы рассматривают в "ручном" режиме.
Все свои возвраты осуществлял в течении пары дней и не устанавливал игры. Все проходило гладко и моментально. Если запустить и пощупать - ответить на результативность не могу. Проверка вопроса займет слишком много времени.
Подготовка
Для начала заходим в свой почтовый ящик и проверяем письмо о покупке. У многих пользователей по 2-3-4 аккаунта и они могут напутать некоторые обстоятельства и вопросы. Чего-то не увидеть или запамятовать. У меня, помимо нескольких аккаунтов, еще и несколько кошельков на каждом из них с разными валютами.
В самом письме есть ссылка на ваш журнал покупок. Из него можно попасть в свой аккаунт в нужный раздел. Очень удобно, если вы плохо знакомы с турецким языком.
Эпический квест
Уже делал несколько возвратов из магазина Xbox и каждый раз последовательность менялась. У меня есть стойкое ощущение, что они специально усложняют процесс, чтобы люди не могли самостоятельно решить вопрос и бросали задуманное на пол пути.
Переходим в журнал покупок. Находим наш товар и раскрываем меню "Показать подробности".
В раскрывшемся разделе будет "Справка по заказу". Не очевидная ссылка без намеков на наш вопрос. Откроется справка с перечнем различных вопросов и ищем слово "Возврат". Точное название: "Возврат, обмен и возврат денежных средств"
Переходим в данную справку и идем в самый низ. Жмякаем на "Прочитать статью в браузере". Самая очевидная ссылка на возврат средств.
Откроется полноразмерная справка с раскрывающимся меню. Жмякаем на синюю кнопку "Открыть журнал заказов". Имеет то же самое название, что и пункт меню в аккаунте, но новые свойства.
Это моя ссылка, по которой можно сразу перейти на нужную страницу. Сделаю оговорку, что Microsoft постоянно что-то меняет и она может не работать:
https://support.xbox.com/ru-RU/help/subscriptions-billing/buy-games-apps/refund-orders
Листаем страничку в самый низ и видим кнопку "Вход". И снова кнопка спрятана. Ее не видно, пока не пролистаешь в самый низ. Очередная манипуляция, что бы пользователь отказался от поиска и не возвращал деньги. Если он в первый раз проводит подобную операцию, то не сможет самостоятельно отыскать нужную ссылку.
Авторизуемся и появляется меню возврата. Выделяем галочками нужные товары и жмякаем кнопочку "Запросить возврат денег". У меня сайт на русском, но у вас может быть на турецком или английском. Тут все интуитивно понятно и не должно вызвать осложнений. Уточню, что все манипуляции я совершал из Стамбула. Не знаю, влияет ли регион на данный вопрос, но сделаю акцент на данном факте.
При написании и подготовке футажей переехал обратно в Минск и все работало, но саму процедуру я повторно не производил. Возможен вариант, что покупку вы совершали из одного города, а возврат из другого и что-то пошло не так.
После запроса возврата, вас попросят заполнить несколько анкет. Почему, как, для чего и так далее... По сведениям от знакомых - ответы ни на что не влияют, но лучше не рисковать и отвечать честно и правдиво.
Почта
На почту сразу приходит письмо, о запросе на возврат средств. Бесполезная информация и справка к бесполезной информации
Как только деньги вернуться к вам на счет, прейдёт еще одно письмо с уведомлением, о закрытии вопроса
Сразу при получении данного сообщения у вас на счет вернуться все потраченные средства.
Между двумя письмами прошла всего 1 минута. Быстро. Приятно. На написание данного материала у меня ушло в 100 раз больше времени:-)
Некоторые мои знакомые абузили данную систему. Приобретали игру. Устанавливали на свою консоль. Делали аккаунт "Домашним". Отключали консоль от интернета. Возвращали средства и играли в игру. Ужасные вещи. Меркантильный подход и риск получить блокировку аккаунта. Осуждаю такой подход.
Статус покупки
В журнале заказов делается отдельная отметка в разделе с игрой. При желании, можно посмотреть историю по всем остальным заказам, что у вас есть в библиотеке.
Отдельно упомяну вариант с оплатой по кредитной карте. Есть подводные камни. Оплатить вы можете, а вот возврат на карту не гарантируется. Изучайте возможности своей карты индивидуально. Помимо перемещения средств с одного счета на другой, некоторые банки берут комиссию за перевод и его не возвращают.
Итог эпопеи с нехваткой одной лиры...
Как финальный аккорд. Мне хватило денег на игру, только я ее не купил... Оказывается, она уже была в моей библиотеке
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