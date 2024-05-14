Microsoft попала в ситуацию, когда из всех возможных вариантов происходящего блогеры распространяют наихудший. Но с Xbox Game Studios и Tango Gameworks в реальности происходили совершенно другие процессы. Эффективные менеджеры тут не причем.

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Предисловие

Вы не представляете, насколько этот мир стал маленьким с появлением интернета. Люди с разных концов земного шара в любой момент могут пообщаться на отвлеченные темы и обсудить множество новостей. Так получилось, что мой одноклассник переехал в Японию и крутится в игровой сфере. В близком кругу его знакомых есть несколько выходцев из Tango Gameworks. Все нижесказанное приправлено небольшим художественным вымыслом, но идет максимально близко к действительности. Информация практически из первых рук.

Торговля людьми

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Небольшой экскурс в историю. Не будем касаться крепостного права и подобных ограничений прав и свобод в некоторых странах. В 1861 году Авраам Линкольн подписал "Прокламацию об освобождении рабов". Маленькая закорючка для человека - большое изменение в мировой истории. Далее последовало несколько документов, что закончились подписанием "Тринадцатой поправки к Конституции США" в 1865 году. Текст достаточно прост и банален.

Рабство и принудительный труд - это разные ветви одного явления. Торговля людьми официально запрещена в 180 странах мира. Простая и понятная норма закрепленная на законодательном уровне. Вы не можете использовать труд другого человека БЕЗ его ЯВНОГО согласия.

Белые цисгендерные мужчины продвигают идеалы рабства

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8 мая 2024 года по сети разлетелось официальное заявление Мэтта Бути о закрытие 4-х студий ZeniMax Media, что стало отправной точкой для некоторых ОЧЕНЬ странных инсинуаций и вбросов. Куда без них в век хайпа и просмотров.

Основной нарратив всего повествования сводился к глупой и жадной Microsoft. Дельцы из Редмонта никогда не отличались щедростью, но вот глупости за ними не наблюдалось. Закрытие игровых студий и крест на дальнейших перспективах развития игрового направления выглядит нелогично. Особенно в свете последних событий. Но "белые мужчины около 40 лет" с явными намеками на торговлю людьми утверждают обратное. Злые капиталисты покупают рабов для вкалывания на информационных плантациях, а потом выгоняют их на мороз с пустыми карманами. Все ради денег и отчетов.

Но действительная ситуация сильно отличается от хайповости повествования недожурналистов.

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Tango Gameworks

Для начала стоит поговорить о студии и ее основателе Синдзи Миками. В 2010 году геймдизайнер уходит из Capcom и создает свою небольшую студию. Корпоративные правила сильно ограничивали творческий потенциал. Основными целями и задачами были проработка "игровых концепций" и продажа их сторонним студиям. Геймдизайнер создавал свои миры и предлагал их другим. Подобным образом появляется Shadows of the Damned. Бизнес не пошел и потребовалось дополнительное финансирование. У великого дизайнера были приятельские отношения со многими крупными студиями. Через Bethesda удалось выйти на менеджеров ZeniMax Media. Двустороннее соглашение позволило получить выгодный контракт. Маленькая студия из 15 человек оказалась под крылом богатых покровителей. Одни получали финансирование, другие - идеи и игровые концепции.





Судьбоносный 2011 год

Многие забыли или пропустили мимо ушей. 11 марта 2011 года происходит крупнейшая техногенная катастрофа XXI века на небольшом японском острове. Авария на АЭС Фукусима-1 уничтожила экономику страны восходящего солнца. Чтобы понимать весь масштаб, стоит привести пример. Дефолт в России в 1998 году снизил экономическую активность на 17%. События 2014 года и Западные санкции снизили потенциал России на 6%, а курс доллара подрос с 28 до 65 рублей. Япония потеряла 27% экономического потенциала. И это все при том, что экономика моментально начала заливаться деньгами и резервами.

Яркими жертвами тех событий стали PlayStation Vita и Nintendo Wii U. На домашнем рынке их никто не покупал.

Сотни мелких студий попали под сокращение и на рынок труда Японии хлынули сотни высококвалифицированных специалистов. Tango Gameworks финансировалась из американского кошелька и никак не зависела от ситуации. Маленький островок стабильности. В студию вливаются целые отделы. Параллельно разрабатывается несколько концепций. ZeniMax Media предлагает довести одну из идей до финала и спонсирует разработку.

После 2014 года студия превращается в инкубатор игровых кадров и получает финансирование от государства. Создаются несколько небольших групп со своими направлениями. Запускаются обучающие направления. Молодые специалисты обмениваются опытом с профессиональными менторами. Поток идей льется неиссякаемой чередой. Над следующим крупным проектом трудится молодая поросль под присмотром старожил. Новая кровь помогает внести новшества и свежий взгляд на происходящее.

Перелом

В конце 2017 года сокращается финансирование от американцев и студия вынуждена искать дополнительное финансирование на стороне. Хорошие связи и "бывшие" ученики помогают найти точки соприкосновения с Sony. Жесткие контрактные обязательства. Ноль творческой свободы и строгие ограничения в разработке. Половина коллектива работает строго в очерченных рамках "с 9 до 5". Другие работают над старыми концепциями и пробуют их продать сторонним разработчикам. В это время начинается тихий исход. Квалифицированные кадры стараются удержать, но перспективные уходят. Строгие рамки меняют атмосферу в коллективе. Обычные трудовые будни и ноль творческой реализации. Tango Gameworks постепенно превращается в Capcom, от которой многие бежали. Синдзи Миками старался внести свою изюминку и разнообразить Ghostwire: Tokyo. Но сырой концепт не получил развития и сгинул в пучине релизов.

Вассал моего вассала не мой вассал

Microsoft покупает ZeniMax Media. В этот момент случается вся соль сегодняшнего повествования. Все сотрудники японской студии категорически против данной сделки. Ни у кого нет желания возвращаться в корпоративный сегмент. Контрактные обязательства заставляют сотрудников согласится с решением вышестоящей организации. Вот только все обязательства имеют четко очерченные временные рамки. Из примерно 120 человек за 2 года уходит около 50. С 2019 года не ведется набор сотрудников, а отделы сокращаются по мере завершения трудовых контрактов. Руководство отпускает специалистов без явных ограничений. С выпуском Ghostwire: Tokyo в релиз идет первая большая волна сокращений. Новые проекты не начинаются и закрываются все имеющиеся обязательства. Работает только отдел "концептуальных разработок" под руководством "новичков". С апреля 2022 года Синдзи Миками полностью отходит от дел и занимается саморазвитием и "поиском себя". Аналогичным образом "отсиживают время" и остальные сотрудники.

В январе 2023 года выходит Hi-Fi Rush. И вот тут интересный момент... По мнению многих "недоблогеров" это стало неожиданностью. Все ждали очередной хоррор, а не веселую ритм игру. Но почему-то забывают о том, чем студия была на самом деле. Веселые приключения - это и есть вся суть свободной Tango Gameworks. С этого момента все активные разработки остановились. Было некому и не над чем работать. Истекает срок всех обязательств и студию покидают основатели.

Сентябрь 2023 года

В Японию с официальным визитом прибывает Фил Спенсер. С собой он привозит много вкусняшек и обещаний. Тортики и огромные бонусы всем, кто согласится продолжить сотрудничество. Из 50 оставшихся сотрудников никто не захотел стать часть Xbox Game Studios. Никакие уговоры не помогли наладить долгосрочные отношения.

Менее чем через 3 недели в Токио открывается новая игровая студия Kamuy, одним из основателей которой становится Синдзи Миками. Думаю, никому не надо рассказывать, как такое произошло и где взаимосвязь.

Кстати, Икуми Накамура, что всем полюбилась на презентации Ghostwire: Tokyo, основала свою студию и разрабатывает свой проект с некоторыми сотрудниками из Tango Gameworks.

Закрытие Tango Gameworks

В мае 2024 года ровно 5 лет, как в студию были наняты последние сотрудники и у них заканчивается трудовой контракт. С лета 2019 начался исход и актуальный набор сотрудников не происходил. По имеющимся источникам в день закрытия официально числилось менее 10 сотрудников. Студия, как юридическое лицо, еще существовала, но как физическое подразделение было закрыто в феврале 2023 года.

Рабство и недоблогеры - это проклятие современной игровой индустрии. Никого не интересует правда. Мироустройство современных "зазвездевшихся" личностей сводится только к эксплуатации и других вариантов не существует. Они и в мыслях не могут себе представить, что у сотрудников тоже есть воля и они могут принимать свои собственные решения. Если корпорация "покупает студию", это не ставит знак равно с "покупает людей". Простая аксиома, известная с 1865 года.