Что ни день, то радостная новость. Великие мира сего удивляют и радуют игровое сообщество. Приехала новая порция и новые подробности о будущем игровых консолей Xbox. И снова сделаю акцент на слове "консолей". Microsoft Store находится в вегетативном состоянии и не подает признаков жизни. Флагманский Minecraft все еще генерирует до 30% всей выручки.

Предисловие

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Сегодня мы не будем обсуждать корпорацию Microsoft и ее игровое подразделение. Поговорим о блогерах и информационном поле, что они создают. Долгое время наблюдаю, как новостники и "эксперты" гонятся за хайпом и просмотрами. Людям с высокой колокольни плевать на правду и реальность происходящего. Звезды YouTube живут в своем маленьком мирке с розовыми единорогами и надувными пони.

Регулярно то тут, то там всплывают темы, что не имеют ничего общего с действительностью. Подобных тем очень много и одна из них - появление магазина Steam на консолях Xbox. Поминутно рассказываю, что произошло и почему вбросы отличаются от фактов.

Техническая сторона вопроса

Существуют персональные компьютеры и игровые консоли. Оба вида гаджетов построены на x86-64 архитектуре. Но между устройствами существует две принципиальных разницы, что делает невозможным обычное перетекание одного в другое без существенных финансовых вливаний и технологий.

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Защита информации, она же DRM. Все слышали о легендарной Denuvo. Существует несколько программных комплексов, что защищают лицензионные права на цифровые товары. Продвинутые системы с великим множеством вариантов реализации. Чем сложнее защита, тем больше ресурсов она потребляет. На консолях защита идет на уровне железа. Принципиально другой подход и минимальное потребление ресурсов. А издатель не тратит деньги на защиту.

Логика работы железа. У персональных компьютеров существует отдельно пул для оперативной памяти и пул для видеопамяти. У консолей нет разделения и вся информация хранится в общем пуле памяти. Подобное решение вводит некоторые ограничения на использование устройства - отсутствует "многооконность". Вы можете переключаться между программами, но память будет полностью очищена и загружены новые данные. Затрагивается финансовая сторона вопроса - подобное решение дешевле и при массовом производстве позволяет серьезно экономить.

Ввиду двух этих ограничений одно устройство не может стать другим без серьезного пересмотра основ создания контента. Мелкие пиксельные тыкалки можно "сподобить" и впихнуть в любой формат, но с играми, что выжимают "все соки", подобное не реализовать.

Steam на Xbox

Первая волна подобного слуха появилась в марте 2020 года. Поклонники коробоксов разволновались и побежали запасаться бутылками шампанского. Слух муссировался до выхода Xbox series.

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Вторая волна повторилась 26 марта 2020 года после интервью Фила Спенсера порталу Polygon. Это официальный первоисточник.





И тут началось. Шквал роликов от всех и каждого. От маленьких до гигантских каналов растиражировали интервью и разобрали его на составляющие. Но что-то пошло не так.

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Загадка для девочек 5 лет - найдите слова Steam в оригинале материала. Найдите хоть одно упоминание ларечка Гейба Ньюэлла. Не могу скопировать сюда всю статью, а представил лишь заголовок. Но поверьте мне на слово - в оригинале нет ни единого упоминания. Вообще. Чувствуете? Этот запах хайпа и сенсационных заголовков?

Тут стоит сделать пояснение для тех, кто в танке. В Северной Америке есть фондовый рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги. Microsoft входит в тройку самых дорогих компаний. Любое слово или фраза могут быть истолкованы как инсайдерская информация и за "вбросы" и прямой (возможный) обман могут прилететь сотни исков на миллиарды долларов. Каждое слово руководителя корпорации тщательно подбирается и выверяется юристами.

Поставлю статую золотую пику держащую

10 мая 2024 года Сарочка Бонд дала интервью Bloomberg. На специально подобранные вопросы были даны ответы. Корпоративный язык размазал конкретику тонким слоем в никуда. До Фила "балабола" Спенсера ей еще очень далеко. Говоря много и обо всем девушка не сказала ничего. Для простых смертных непонятно, что происходит на самом деле. Люди знакомые с юридическим языком и акцентами поймут в чем заключается скрытый смысл.

И такое происходит везде, где замешаны большие деньги. Тут нет места для "неправильной" интерпретации. Все выглядит именно так, как и слышится. Подобные высказывания в средствах массовой информации могут повлиять на курс акций. Падение капитализации Microsoft на 1% - это 30 млрд баксов.

Если Steam не упоминался, то о нем не было ни единой мысли.

Epic Games Store на Xbox

Многие не заметили, но Тим Суини выиграл суд против Apple и европейская комиссия обязала яблочников разрешить выпуск сторонних магазинов на своей платформе. Четкое указание регуляторов. На iPhone теперь можно будет устанавливать и сторонние лаунчеры, в том числе и Epic Games Store.

Европейские регуляторы могут озаботиться и другими закрытыми экосистемами, в том числе и консолями Xbox. Чтобы не заниматься судами, Фил указал, что примет любое решение без лишних препирательств. Учитывая, что Fortnite, Rocket League, Fall Guys имеют кросс-плей и платежи могут идти с любой платформы, Microsoft не теряет на подобном развитии событий ни копеечки.

Открытая платформа всегда и везде.

А еще, Xbox поступает аналогичным образом и запускает свой ларечек на платформе конкурента. Баш на баш. Слова и фраза для инвесторов и конкурентов. Ни о каком Steam речи вообще ни шло.

Продолжение банкета

Подобного в индустрии происходит много. Диванные эксперты фантазируют о "Снежном человеке" и верят в него. Подобные истории приносят просмотры. Прямо сейчас происходит история с Tango Gameworks. Блогерам фиолетово на то, что в реальности иная ситуация и ничего общего не имеет с их словами. Правда никому не интересна, все хотят скандалов и зрелищ.

Эксперты выстроят целую вселенную и расскажут кто тут папка в хате.

Деньги не пахнут. Горшочек вари. Но вы главное приходите и слушайте, как размножаются волшебные феи в неволе.

Послесловие

Маркетинговый отдел Microsoft после ухода Майора Нельсона стал работать очень странно. Вместо политики красивых сказок пошла политика "недосказанных" вбросов с контролируемыми сливами. Вместо обсуждения игр мы окунулись в желтую прессу с содержанием из середины 1990-х.