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WoT это казино - вращай и выигрывай

Долгое время у представителей игрового сообщества были сомнения в том, что World of Tanks азартная игра и результат никак не зависит от воли пользователя. Сторонники заговора регулярно выкладывали отчеты и примеры...
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Никогда такого не было и WoT опять. Wargaming ударяется в самое тяжкое и без стеснения добавляет рулетку к своему детищу. Вы же любите азартные игры? Вот и корпорация бабла их не гнушается во всех проявлениях.

Предисловие

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У меня есть несколько игр "под настроение". Запускаю, чтобы отвлечься от действительности и насладится чем-то прекрасным. Мои кредитки нигде не привязаны, денег никто не спишет и манипулятивные элементы обходят стороной. Но интересно наблюдать со стороны, как корпорации высасывают финансы из обычных работяг. World of Tanks удивляет своей изобретательностью и находчивостью. С одной стороны - вы полноценно можете наслаждаться игрой без копейки вложений. С другой стороны - ты только привяжи карточку и удивишься происходящему.

Настоящий спам

Это моя почта с игровыми аккаунтами. Тут нет ничего, кроме авторизации и привязки к различным сервисам. У меня куплено несколько десятков игр с онлайном и во многие играю регулярно. Будь-то:

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Diablo IV   или   Игры Ubisoft

Есть кому присылать различный спам. Но в моем ящике флуд от одного единственного и неоднозначного представителя игровой индустрии. Вариант "почистить" уже напрягает. Фильтры ставить не хочу, так как украли несколько игровых аккаунтов и не увидел вовремя письмо об изменении почтового адреса. Храню все как есть.


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Очередной сезон. Очередное событие. Очередные плюшки. Не пропустите важное и неповторимое. Все сделано только для вас. А еще вас ждет новое событие. 

Стараюсь выполнять все дейлики и большинство регулярных событий. Лишними золото и премиум подписка не бывают. Пару дней назад запустили коллаборацию с японскими аниме и раздают косметику. Бесполезная фигня и мусор, но среди наград есть премиум дни. В данном конкретном событии даже играть нет необходимости. Запустил клиент и получил плюшки. Сообщество само тянет общий результат. Приятно такое видеть во время сдачи квартальных отчетов и праздников. Сил нет, а плюшки капают.

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Параллельно идет другое событие. С очень интересным оформлением. Снимок экрана выше и снимок экрана ниже отличает одно нажатие кнопки "НЕТ". Событие сверху встроено в игру и является частью игры. У вас есть задачи. У вас есть процесс выполнения и прочее. Честно и открыто. Выполняйте либо покупайте. У каждого есть выбор или его видимость.

Снимок экрана снизу ведет на сторонний сайт. Это все встроено в игру и по данному событию идет спам в почтовом ящике. Вам предлагают крутить колесо рулетки. Настойчиво и каждый деньСказать, что это жесткое приучение пользователей к новым реалиям, ничего не сказать. Wargaming четко и громко заявляет - мы казино. Нам нечего скрывать. Привыкайте.


Немножко рулетки в ваш дом

Я не припомню еще ни одного подобного события. Сюрприз механика осталась в прошлом. Теперь вам без "нюансов" предлагают окунуться в мир фантазий и азарта. Широкий диапазон выигрышных комбинаций, но и тут не обошлось без манипуляций. У меня два аккаунта и решил воспользоваться на обоих выдавшейся возможностью.

В первый же день на оба аккаунта выпал премиум танк 5 уровня. Прям с первой же крутки. Не.... ну мы все верим в чудеса, но за последующие дни ни на один ни на второй не выпало ни одного весомого подарка. Как математик и с аналитическим подходом к совершаемым деяниям, могу с уверенностью утверждать, что это маловероятное событие. Единственное объяснение - призы известны заблаговременно и вам специально дают весомую плюшку в начале, чтобы был стимул выполнять все условия от казино.

И тут вырисовывается другая аналогия. Генератор случайных чисел в стрельбе, подборе команды, критах и прочем работает по определенному шаблону. Никто не будет создавать рандоминайзер с нуля под разные события. Одна программа (точнее ее сердце) будет использоваться везде. Его могут обновить или усовершенствовать, но сама основа и принципы останутся теми же. Корпорация задает рамки и все происходящее идет не выходит за оговоренные параметры.

Клизма и вазелин

Резкие изменения в игровом процессе вызывают отторжение. Люди не готовы к новшествам, что увеличат их финансовые расходы. Новые идеи нужно вводить постепенно. Мягко. С вазелином. Пользователь не должен чувствовать подвоха. С любым негативным действием должны быть положительные эмоции. Нас скромно приучают к новому видению и пути развития. И если раньше было хоть какое-то чувство независимости и владения ситуацией, то сейчас все растворяется в дымке безысходности.

Моя статистика

И снова чистая аналитика и сравнение с реальностью бытия. Уже два года играю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на премиальной технике. Редко использую прокачиваемые варианты. Топовый обвес. Только голдовые снаряды. Все как полагается нагибатору в современном мире. На данный показатель не смотрю, так как играю в свое удовольствие, но он интересен. Почти во всех боях вхожу ТОП 3 своей команды. Могу с уверенностью утверждать, что играю лучше 70% пользователей. А вот по статистике - чистый середняк и ни туда ни сюда. Если бы команды и бои формировались чистым рандомом, то число побед было бы около 70% в соответствии с моим опытом и сетапом, Но программа подбора специально утюжит наборы, чтобы держать статистику равновесия.  

Хорошо это или плохо? В первую очередь - это обман. Не имеет никакого значения, какие навыки у пользователя. Казино выстраивает игру так, чтобы удовлетворить подавляющее число геймеров, а не каждого отдельного игрока. Подкручивая результаты в заданных параметрах.


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world of tanks wargaming васютин wot wot это казино подкрутка wot
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WoT это казино - вращай и выигрывай
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