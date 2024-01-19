А вы смотрите тесты игр на различных платформах? Как вы относитесь к вечному спору 60 кадров или 30? А размытие и мыльцо на экране портят вам впечатление от игры? Сколько обзоров и мнений вы выслушиваете перед покупкой? Много-много вопросов и так мало "авторитетных" мнений. Сегодня будет еще одно про игру Diablo IV на бюджетной консоли от Microsoft.

Предисловие

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За последние дня наиграл около 90 часов в Diablo IV. Но стоит сделать уточнение - играл на трех разных консолях. Старой Xbox one X и новых series S и X. Долгое время Xbox one X на голову превосходил series S и громил во всех позах и ракурсах. Разница в ощущениях от использования была колоссальной. В споре между красивой картинкой и быстрыми загрузками ВСЕГДА побеждал первый вариант.

Картинка не главное

Говорящие головы с просторов интернета нам регулярно рассказывают, как малобюджетные инди проекты победили трипл-эй индустрию. Только независимые разработчики сегодня могут подарить что-то новое и интересное. Смелое утверждение. Из 24000 бюджетных проектов из 2023 года заявили о себе менее 10 штук. Из 50 крупных - хитами стали больше 20. И мы не говорим о сериальных футболах и стрелялках. Когда говорят про бюджетные инди - это лишь декларация "мы не такие" и "у нас особое мнение". Графика в играх играет ОЧЕНЬ важную роль. От визуальной составляющей получают до 30% всего "кайфа" от игры. Картинка, разрешение и прочие аттрибуты - один из показателей "Больших денег" которые захотят вернуть. Как бы глупо это не звучало, но "эффективные" менеджеры перестают быть таковыми при провале блокбастера и идут на мороз. Так что картинка тянет за собой и остальные аттрибуты увлекательного геймплея, способного увлечь геймеров. Не высший пилотаж, но приемлемо и достаточно.

Xbox one X против Xbox series S

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В 2020 году вышли консоли нового поколения. Особенностью представителей Microsoft были 2 варианта для разных слоев населения. Побогаче и быстрее, попроще и дешевле. Второй вариант обрезали на столько, что он оказался хуже консолей предыдущей итерации. Быстрый SSD и процессор соседствовали со слабой видеокартой и меньшим объемом памяти. Для малютки сильно резали текстуры и эффекты, что ухудшало визуальную составляющую.

Для примера The Division 2 с оптимизациями для текущих приставок. На скриншоте отчетливо видна "мазня" и тени на персонаже, а также низкое разрешение текстур слева у "синих ограждений". После старого one X играть в такое больно.

Хочешь быть счастливым - не сравнивай

Как вы относитесь к тайскому массажу по утрам и тигровым креветкам на завтрак? Будите ли вы воротить нос от обычного бутербродика со шпротом и поцелую в щечку? А это такая же пропасть в сравнении как у RTX 4080 и GTX 1650. Пока не попробовал оба варианта, рассказы про ультранастройка 4к и 120 кадров лишены смысла. Да, одно лучше другого. Да, возможны варианты, но зачем переплачивать?

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С xbox series S и one X произошла забавная ситуация - они стоили одинаково. А вот "элитный блеск" у устройств разный.

60 FPS 4К и быстрые загрузки

У старшей Xbox series X нет никаких проблем со всеми тремя показателями. Она идеальна и выжимает максимум из возможного, а вот с series S и one X есть оговорки. Много оговорок. Большой обзор от технических специалистов можно глянуть тут. Но у обзора с Ютуба есть некоторые оговорки - видеохостинг пережимает картинку и в 4к на большом мониторе не видна особая разница. Но она есть. В статике она существенная.





На Xbox one X более высокое разрешение, лучше освещение, тени, детализация и 30 кадров. На Xbox series S разрешение ниже, используется FSR с мыльцом и меньше красивостей при 60 кадрах. При переходе с one X на Series S видны все огрехи картинки, а вот 30 и 60 кадров не чувствуются. Изометрия и статичная камера играют заметную роль в восприятии игры.

Есть большое НО

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Скриншоты сделаны через кнопку "поделиться" и имеют родное разрешение без потери качества. Именно так, как отображается на экране монитора (в моем случае 1080р)





Подобную картинку мы наблюдаем 90% игрового процесса. Все идентично и натурально.





И даже в минуты спокойствия нет ощущения "что-то тут не так"

Надеюсь мне не надо вам рассказывать, что ничего не видно и качество отображения миллионов спецэффектов не оценить при всем желании? "Атмосфера и локации" скрывают все огрехи и артефакты. Где-то на изображении выше мой маг борется со злом в очередном данже... Сможете его найти?

Производительность и картинка уходят на второй план. При всем желании вы не сможете отличить восстановленное разрешение из 720р до 1440р при FSR2 и настоящие 1080р. Тут наступает тот самый момент "Графика не важна", так как большинство не заметит разницу.

Быстрый SSD

Diablo IV - это игра про зачистку подземелий. Сотен подземелий. Тысяч подземелий. Десятки тысяч подземелий. Вы снова и снова идете в данжи и проводите истребление всевозможной начисти. Помните шутки про Starfield и экраны загрузок? Ну так вот, но фоне игры от Blizzard, у Тодда Говарда получилась обычная игра с редкими подгрузками. В Diablo IV вы будите стабильно каждые 5-7 минут (мое рекорд 4 минуты 7 секунд) заходить в новое подземелье с загрузочным экраном. А перед этим делать телепорт к ближайшему городу. Вы регулярно будите сидеть на экране с "советами для игры". Мы не упоминаем смерти и воскрешения. Тут и раскрывается весь "потанцевал" новой коробочки Microsoft. Чуть лучшая графика, разрешение и прочие сладости не перевесят минуты ожидания очередной загрузки локации. Подобная ситуация имеется в The Division 2, только разница в картинке там разительно отличается, а телепорты происходят значительно реже.

Билд на Сорку

Странно. В русскоговорящем сегменте игру редко обозревают. Точнее, популярность игры и внимание к ней не соответствуют шуму и легендарности проекта. Первый раз встречаю ситуацию, когда все приходиться делать самому.

Вот придумал вариант через оглушение. Вошел в толпу, прожмякал 4 скилла и выдал тонну AoE урона всем окружающим. Барьеры, защитные навыки и тонна регенерации позволяют танковать обычных боссов на третьем уровне сложности. Тут стоит добавить еще один момент - лаги. Вариант стеклянной пушки иногда умирает от проблем с сетевым подключением. Данный случай - жизнеспособный долгое время. На обычных мобах работает оглушение, на боссах - гидры и поджег (и беготня кругами, если пробивает барьер)

Из аспектов взял пятое "оглушение", две гидры, две молнии, усиление огненного и ледяного щитов, увеличение урона по оглушенным. Работает и радует.

Игра в калькулятор

Интересное явление происходит с Diablo IV. Игровые консоли относятся к устройствам из разряда "Купил и забыл". Откинулся на спинку кресла и наслаждаешься происходящим на экране. Вот только Дьябло - это игра про подбор вещей. Вам нужно собрать кучу информации из миллиона источников и подобрать оптимальный "Билд". Для игроков с персональными компьютерами - это обычное дело, но как такое творить с геймпадом - мне сложно представить. В одной игре собрались две противоположности для совершенно разного времяпрепровождения. Циферки-циферки-циферки....

Послесловие

Игра от Бобби Котика сломала мой мозг. Она полностью перевернула мое сознание и сделала что-то невероятное. Три года везде и каждому рассказывал, что Xbox one X - это идеал и лучшее, что было создано в застенках Редмонда... Но время идет и мнению пора меняться. Быстрый SSD действительно может совершить революцию и стать весомым аргументов при определенных обстоятельствах. Быстрые загрузки сильно упрощают восприятие некоторых игр и доставляют массу положительных эмоций.

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