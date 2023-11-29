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Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate

Перед новогодними праздниками многие цифровые магазины привлекают пользователей бесплатными раздачами и увеличивают поток потенциальных покупателей. Ubisoft не стоит в стороне и дарит Assassin's Creed Syndicate своим поклонникам... Но не всем
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Ubisoft проводит акцию невиданной щедрости и бесплатно раздает Assassin's Creed Syndicate всем желающим, кроме жителей России и Беларуси. Предлагаю обойти ограничения и воспользоваться подарком от французов в полной мере.

Предисловие

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Перед новогодними праздниками многие крупные ретейлеры привлекают покупателей различными подарками. Новые пользователи — потенциальные покупатели. Хитрый трюк для одних, приятная возможность для других. Ubisoft каждый год раздает подарки всем желающим. В декабре можно ухватить 3-4 игры, и Assassin's Creed Syndicate, возможно, не единственный в этом году. Раздача проходит с 27.11.2023 по 06.12.2023. 

Из минусов — нам предоставляют базовую версию игры без дополнений. Фанаты серии давным-давно ознакомились с игрой, а для всех остальных контента более чем достаточно для первого знакомства.

Из плюсов — французы регулярно что-то раздают, в том числе различные дополнения для своих старых хитов. Не являюсь почитателем серии, но бесплатно заполучил большинство проектов серии.

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Серия Assassin's Creed

Чем дольше наблюдаю за серией, тем чаще она вызывает улыбку. Первая игра вышла в далеком 2007 году. Примерно к 2015 нижний интернет начал бурление про "сериал", "копипасту", "конвейер" и прочее. Когда же они выпустят новую часть Prince of Persia вместо этого недоразумения... У вас такой же ход мыслей? Только про приключения принца Дастана говорили то же самое. От игры все устали и серию "переформатировали". Добавили несколько уникальных фишечек и выпустили в релиз. Мусорная игра превратилась в шедевр на кончиках пальцев. "Олды" снова устали и требуют перемен... Точнее — блогеры, "хайпующие" на играх, создают контент, высосанный из пальца.

Люблю Ubisoft и ее игры. На моей памяти у нее не было знаковых провалов. Крепкие середнячки с отличной графикой и хорошим геймплеем. И самое важное — все игры являются законченными. Даже с неудачным стартом проект допиливается и поддерживается несколько лет (кроме Героев 7). 

Assassin's Creed Syndicate

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Приключенческая видеоигра, разработанная Ubisoft Quebec и изданная французами. Была выпущена в 2015 году, как девятая крупная часть серии Assassin's Creed. Сюжет разворачивается в Лондоне конца XIX века в викторианскую эпоху. Рассказывает историю близнецов-убийц Джейкоба и Иви Фрай, сражающихся против тамплиеров, стремящихся контролировать город. 

В Assassin's Creed Syndicate игроки могут свободно исследовать большой открытый мир Лондона, который включает в себя такие известные достопримечательности, как Букингемский дворец, Лондонский Тауэр и Биг-Бен. Город разделен на семь районов, каждый из которых контролируется отдельным лидером тамплиеров. Игроки должны уничтожить каждого, чтобы получить контроль над всеми локациями. 

У Джейкоба и Иви Фрай разные навыки и стили игры.  Джейкоб ориентирован на ближний бой и предпочитает лобовую атаку. Иви более скрытна и сосредотачивается на использовании своих навыков скрытности для проникновения и ликвидации целей. Игроки могут переключаться между двумя главными героями на протяжении всей игры и использовать их уникальные способности. 

В игре представлено несколько новых игровых механик и функций. Одним из интересных решений является веревочная пусковая установка, которая позволяет игрокам быстро взбираться по зданиям и создавать зиплайны для более быстрого перемещения по городу. Кареты представлены как новое средство передвижения, предлагающее высокоскоростные погони и боевые сцены. 

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В Syndicate можно выполнять различные миссии и побочные действия, чтобы освободить Лондон от контроля тамплиеров. Основные сюжетные миссии, побочные квесты и различные действия, такие как войны между бандами, охота за головами и угон грузов. Существует система банд, где игроки могут набирать и командовать группой лояльных членов (известных как Грачи), чтобы помогать им в бою и контролировать территории. 

Assassin's Creed Syndicate получила в основном положительные отзывы критиков, которые высоко оценили ее сеттинг, персонажей и улучшенную игровую механику по сравнению с предыдущими играми серии. Игроков привело в восторг изображение викторианского Лондона и синергия между Джейкобом и Иви Фрай. Игра предлагает захватывающий и увлекательный процесс, действие которого происходит в исторический период, позволяя игрокам пережить конфликт между ассасинами и тамплиерами в уникальной и яркой обстановке. 

Торренты

Осуждаю. Пиратство — это плохо. Пока вы молодой и у вас много свободного времени — вы можете изучать просторы интерната в поисках лучших сборок. Качать, перепроверять, хранить на своем жестком диске, удалять и качать новые варианты. А можно добавить в библиотеку и раз в 5 лет тыкать на имеющуюся версию в списках и наслаждаться.

У меня в библиотеке Uplay более 100 игр и качать где-то что-то неизвестно откуда нет ни времени ни желания. Все как у "Плюшкина" — сложено в один шкафчик. Просто. Удобно. Бесплатно.

Как добавить игру к себе на аккаунт

  • Первым делом запускаем магазин Uplay (с недавних пор называется Ubisoft Connect). Думаю, вы давно его не запускали и необходимо скачать все обновления;
  • Заходим в свой аккаунт. За долгое время отсутствия вы могли забыть логин и пароль. Авторизуемся или восстанавливаем данные;
  • Переходим в раздел "Магазин"; у некоторых пользователей защита не работает и они могут свободно забрать игру без манипуляций;
  • Остальные пользователи получат надпись о недоступности в регионе. Закрываем лаунчер. Не на крестик, а в трее через сплывающее меню "выйти" (иногда все работает и без выхода из лаунчера);
  • Запускаем абсолютно любой сервис VPN (например бесплатный TunnelBear или любой другой);
  • Выбираем Великобританию или США (можно выбрать любую страну, но есть нюанс — лаунчер автоматически меняет регион магазина и язык, будет не очень удобно бегать по меню, если все будет на испанском);

Лучше на знакомом вам языке (предпочитаю английский).

  • Переходим в раздел "Магазин" или "Store" и листаем вниз до надписи "giveaway" и жмякаем на синюю кнопку "Get it now";

  • Вас перекинет на страницу покупки игры с ее описанием и вариантом оплаты. Жмякаем единственную доступную кнопку "Оплатить" или "Play now".

Вас перебросит на официальный сайт Ubisoft в браузере с сообщением о добавлении игры в аккаунт.


Как альтернативный вариант игру можно получить через браузер по ссылке. Но этот способ работает не всегда и не во всех браузерах и не со всеми VPN. Как пример, браузер определил, что я из Беларуси при включенном сервисе. Многие говорят, что все отлично, но у меня не получилось.  

Включаем VPN с американским регионом. Переходим на страницу раздачи игры по ссылке. И далее обычная покупка как через лаунчер.

Раздача Assassin's Creed Syndicate

Послесловие

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В ближайшие дни будет несколько приятных раздач в нескольких сервисах. Последние 3 года в ЕГС (Epic Games Store) раздавали по 14 игр к праздникам. Французы радовали на 25-летие 10 играми и на Новый год выдавали по 3-4 игры. Стоит заметить, что мусорных игр в обоих сервисах нет. Electronic Arts более жадная, но так же может выдать номерную часть старого проекта. В GOG перед Новым годом часто бывают различные подарки. Начинается время чудес и надо быть чуточку внимательнее к новостям.

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Теги

ubisoft бесплатная раздача игр ubisoft connect assassin creed syndicate обходим западные санкции подарки от uplay
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