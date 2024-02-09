Люблю брендовые сборки и всем советую брать системники только от крупных брендов. Конечно, есть индивиды с безразмерным кошельком, но подавляющему числу пользователей нужен простой ящик под стол для интернета и Героев 3. DEPO - это российский бренд для самого большого внутреннего рынка компьютерной техники.



Предисловие

Являюсь продвинутым пользователем и часто общаюсь с руководством небольших компаний напрямую. Собрать компьютер в бухгалтерию или обновить аппарат у молоденькой секретарши - рутина и обыденность. Но проблема стоит не только в маленьких компаниях. В гимназии, что учатся мои дети, стоит 211 компьютеров. В саду, что через забор от гимназии - 8 компьютеров. В опорном пункте милиции в 20 метрах от гимназии - 27 компьютеров. Так можно перечислять до бесконечности. В век цифровизации у каждого государственного служащего есть доступ к персональному компьютеру. В России на гражданской государственной службе более 1100 тысяч человек и каждому нужно рабочее место. А теперь подумайте об огромных предприятиях с долей государства. Нарисуйте проектные институты и научно-исследовательские центры. Суммарно более 10 млн устройств. У нас нет корпоративного сектора... почти.

Коррупция

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Самая забавная ситуация. Не слежу за российским рынком, но в Беларуси регулярно кто-то отлетает в места печали и грусти за закупку оборудования на 30-50% дороже средней по рынку.

Тендер - аукцион наоборот. Участники предлагают свои услуги с минимальной ценой на обозначенных условиях. Должен помочь в борбе с коррупцией и минимизировать цены на продукцию. Вот только не в российских реалиях. И на это есть объективные причины.

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Сертификация продукции - любой товар, участвующий в тендере, должен быть сертифицирован. Вся продукция обязана соответствовать ряду российских норм и законодательства.

Проблема сертификации - компьютерное оборудование находится в постоянном прогрессе. Каждый год выходят новые процессоры, видеокарты, материнские платы и прочее. Их сочетание создает десятки и сотни различных конфигураций. Тендер проходит от 30 до 60 дней. За это время вы должны собрать конфигурацию, соответствующую требованию, пройти ее сертификацию, зарегистрировать как товар и все это в минимальные сроки. А речь идет не о миллионах единиц продукции, а о сотнях штук.

Не подмажешь, не поедешь - процесс сертификации требует огромного числа документов. Чтобы получить главный сертификат, у вас должны быть официально оформлены все внутренности и они также пройти регистрацию. Волокита безумная и каждая бумажка отнимает не только человеко-часы, но и уплату всевозможных пошлин, отличных от налогов. И все это за короткий промежуток времени. Обязательно наличие ускорителя решения вопросов.

Работа с колес - у обычного ретейла есть запасы продукции на складах. Минимально необходимые. В любой момент они могут заказать еще. А вот с тендерами такая фишка не пройдет. У вас на складе за 3 месяца до отгрузки в наличие должны быть все наименования. Складские запасы уменьшают оборот и прибыль, что компенсируется повышением цены.

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В обычном Регард или ДНС вы получаете чек о покупке и гарантийный талон, а в тендере более 20 документов от разных ведомств. Проблема состоит в том, что к следующим торгам вам снова придется проходить сертификацию. Этот товар изначально идет только по кристально белой схеме и он ВСЕГДА дороже аналогов.

Лицензионная Windows

Помимо сертификации в российском законодательстве есть еще одна интересная норма. Лицензионный софт. Тема, о которой никто и никогда не рассказывает. Стоимость официальной PRO версии была 299$. Стоит уточнить, что в магазинах "лицензионного софта" за 11$ вам НИКОГДА не дадут сертификат подлинности ключа. В российском законодательстве лицензионная Windows подтверждается документально бумагами, а не тем, что появилась надпись "Активировано". И в этом месте, участникам тендера, надо активно сотрудничать с Microsoft. Стать официальным представителем американской корпорации в России. Первый раз в своей жизни встретил ключ с российским ретейлером. Это феноменально.

DEPO

Деятельность конторы притихла с началом событий на украинской земле. Американская Intel не желает сотрудничать с российской структурой. Очень многие хвастались про серый импорт, но я не видел упоминаний об изменении в тендерных закупках. Сертификация и свойство "Товар" не получишь через левый импорт. Помимо системников для офисного планктона существуют сервера. Операционные системы. Программы написанные под определенные задачи. Жирная прослойка, на которой раньше делали много денег. Государство приложило максимум усилий для регулирования отросли. После ухода IT гигантов отрасль встала. А с ней и основные игроки.

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DEPO - структура, что подгоняло западное железо под российское законодательство.

Брендовые ПК

Летом делал заметку про HP 6300 pro - системный блок для корпоративного сегмента. Идеальное устройство для офиса. Это прямой конкурент российским DEPO.

Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК

С этим устройством и хочется сравнить сегодняшние сборки. Они идентичны по форм-фактору, начинке, целевому назначению. Про цену ничего сказать не могу.

DEPO neos 480SF

Стоимость этой наклейки на момент выпуска устройства примерно 40$ в эквиваленте из расчета на партию в 800 устройств (без платежей за ускоренное оформление). Три сертификата. Самая интересная надпись "Сделано в России". Не собрано, а именно сделано.





Мне досталось 7 устройств 2012-2015 годов выпуска. Закрывался офис небольшого российского представительства в Минске и решил пощупать, что это за зверь. В интернете нет никакой информации, кроме рекламных буклетов.

Внутренности DEPO

Вся интрига в одной единственной фотографии. Обычный системник в корпусе Inwin с обычными комплектующими.





Вы думаете это весь прикол? Абсолютно на всех комплектующих висит наклейка DEPO :-))). Это даже для меня ЖЕСТКО. Многое повидал в своей жизни, но чтобы вот так? Сделано в России?





Тут многие могут посмеяться. Забавность ситуации состоит в том, что я собирал аналогичные системные блоки для своих контор. Это обычный системник без явных минусов. Вот только российское законодательство диктует кучу странностей, из которых вырастают подобные решения и "смекалка". Любому школьнику понятно, что в России невозможно создать аналог процессоров INTEL. Любом школьнику понятно, что оперативную память и материнские платы в России не способны делать. Собрать из комплектующих могут, но вся обвязка будет иностранного партнера.

Проблемы сертификации

У меня 2 системных блока с наименованием DEPO neos 480SF. У них одинаковые характеристики. Я впал в ступор, когда заглянул внутрь. Фотку с наклейками не удалось сделать, чтобы показать, что системники одинаковые. Придется вам верить на слово. Думаю, любой читатель заметит, что это ни одно и тоже. Они похожи, но не идентичны.

Дальше - больше. Открыл внутренности. И ужаснулся.





Номинально они одинаковые. Имеют одинаковое число разъемов и прочее. Только в одном стоит материнская плата от MSI, а в другом от Gigabyte. Для обычного рядового пользователя разницы нет. А вот для системных администраторов - это дичайшая головная боль. Представьте, что вам необходимо обновить биос в системе и вы приготовили флешку для DEPO neos 480SF. Или решили заменить винчестер на SSD и хотите переустановить систему. Развеонуть систему не получится без напильника. Если рассматривать 1 устройство - это 10 минут потери времени. А если у вас парк из 100 машин? В корпоративной среде стараются все унифицировать и подогнать под один стандарт. Это уменьшает затраты на содержание. Что-то плохо работает? Вам не надо шерстить интернет. Все устройства одинаковые и это будет типичная проблема, решение которой вы уже знаете.

Косяки компьютеров DEPO

Это страшная вещь и был неприятно удивлен. Мало того, что в одинаковых системах разные комплектующие, так и куча левых проблем. Никогда не встречал в западных брендах подобных недоразумений. Это лишь беглый первичный осмотр. Точно знаю, что системники никто не вскрывал с момента покупки и я первооткрыватель.

Защелка оперативной памяти в открытом состоянии выходит за рамки корпуса. Долго не мог закрыть кейс, так как что-то мешало направляющим. Вторая защелка УЖЕ была сломана к моему приходу.





Ломаный разъем SATA и приклеенный на термоклей. Мда... Кто-то может сказать, мол сломано после... Вот только ПОСЛЕ вставили бы в соседний слот и не запаривались.





Пыль - главный косяк всех устройств DEPO

Мало кто знает, но в офисных помещениях пыли в десятки раз больше, чем дома. Пыль - главный враг любого компьютера. Половина устройств выходит из строя из-за сильнейшего загрязнения. Не планировал писать о данной проблеме и не смог сфоткать самую "ЖЕСТЬ". Этот корпус был относительно чистым, но и в нем отчетливо видны следы эксплуатации.





Для сравнения фото системы охлаждения из моего любимого HP 6300 Pro. Ниже представленный кулер никто не чистил. Системник стоял 9 лет в офисе IT компании в Минске. Через мои руки прошли десятки подобных и внутри практически всегда стерильная чистота.





Проблема состоит в том, что использовались корпуса для домашнего применения с обширной перфорацией. Представьте, что военному ныряльщику дают пластиковую маску для детей.

Непродуманный корпус как пылесос собирает все вкусняшки вокруг и скапливает внутри. Американский аналог засасывает холодный воздух снаружи и напрямую пропускает его через огромный кулер на минимальных оборотах. Российское ноу-хау гоняет горячий воздух внутри корпуса, а ему вторят корпусные вентиляторы, подсасывающие воздух на максимальной скорости.

Маразм крепчал...

После написания материала пошел переустанавливать и настраивать систему на устройствах и выпал в осадок. Такого еще не видел.

Стандартное LOGO заменили на брендированное. Мелочь, что может провернуть каждый. Красиво. Приятно. А еще там стоит пароль на вход в BIOS. В этом месте стоит остановится поподробнее. В корпоротивной среде существует конфиденциальная информация. В бизнес утройствах стоят отдельные чипы шифрации и прочей "дополнительной" защиты. В моем HP 6300 Pro так же есть защита. В бизнес решениях она жесткая, а в корпоративных все гуманно, но не знающий человек не сможет замкнуть "нужные" контакты без глубоких знаний. Тут же - нулевая защита. Любой шарящий человек знает, как сбросить настройки BIOS. Это нонсенс. Взрыв мозга, когда речь идет о гос.секторе с кучей мелких секретов.





И в этом месте возникает вопрос с сертификацией. А куда смотрит комиссия и тендерные эксперты? Оборудование мало пригодно для офисного применения, но они его пропускают. Никаких вопросов. И в чем тогда смысл?

DEPO - продукт системы. Обычный сборщик компьютеров, что пролез через законодательные нормы и представил устройство для офисов. Приложил огромнейшие усилия, чтобы продать государству то, чего оно хочет. Ничего сверхъестественного, но морока и суете стоит денег. Тендерные закупки должны снижать стоимость за счет конкуренции, а по факту их увеличивают. Соответствие законодательству только на бумаге, но даже это стоит огромных вливаний.