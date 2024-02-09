Игровые консоли Xbox оказались в затруднительном положении. Microsoft потратила большую кучу денег, но воспользоваться плюшками не удается. Более того, Microsoft потратила гораздо больше денег, чем планировала и Sony ей активно помогла в этом.

Предисловие

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Подавляющее число геймеров знают о покупке Activision Blizzard примерно НИЧЕГО. Большинство новостных интерпретаций идут в разрезе "Изложение учебника ядерной физики от Ольги Бузовой". Мне и самому такое изложение нравится, но есть множество НО, которые рисуют произошедшее с иной стороны. Почему это важно? Сейчас идет волна возмущений о возможном выходе эксклюзивов Xbox на конкурирующей платформе от японцев. В изложении "Ольги Бузовой" - это что-то невероятное и народ удивлен, но при полном изучении вопроса - событие рядовое и ожидаемое.

Сегодня хочется поговорить о том, что на самом деле произошло и как самураи уничтожили консоли Xbox всего парой фраз.

Взлом и отключение PlayStation Network в 2011 году

Дела давно минувших дней. Но именно с этого события стоит освещать сегодняшний вопрос. Они напрямую взаимосвязаны (по моему личному мнению).

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20 апреля 2011 года мировые СМИ выходят с заголовком о крупнейшем взломе в истории. Цитата из Wiki, но она мягкая и не отображает действительной шумихи вокруг события.

Три месяца мировые СМИ освещали событие со всех сторон и рассказывали, какая Playstation ужасная. Парадокс состоит в том, что все новости и заголовки были сфальсифицированы и не имели под собой ни одного достоверного факта. Историю раздули. Для понимания "заинтересованности СМИ", при взломе Yahoo в 2012 году подтверждена утечка 3 млрд аккаунтов, но о нем ни кто не кричал.

Абсолютно случайно, через 12 часов после выхода первой новости о взломе сети Sony, Microsoft объявляет онлайн-мероприятие Xbox Nations. Многие склоняются к тому, что это просто совпадение.



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Проблема в том, что бесплатные выходные GOLD проходили 2-3 раза в год. И данное событие в тот момент, когда у конкурента легла сеть - неимоверно удачное совпадение.

Это не все. По итогу расследования не было установлено никакого хищения данных. Хакерская группа Anonymous официально подтвердила свою непричастность. Украденные данные никогда и нигде не всплывали, что абсурдно по своей природе, если инцидент был настоящим.

Краткие итоги:

Аномально высокая активность СМИ в этой ситуации;

Никакой реальной утечки;

Единственным выгодополучателем, а с ним и подозреваемым стала Microsoft;

Слишком мало специалистов с такой высокой квалификацией, но они есть в штате Microsoft;

Сексуальные недоразумения Бобби Котика

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Летом 2021 года разрастается шумиха вокруг руководителя Activision Blizzard. Стоимость акций идет на самое дно. В январе 2022 года Microsoft объявляет о самой крупной сделки в истории игр. В мировых СМИ позиция характеризуется как "Акции упали достаточно сильно и Microsoft решила воспользоваться шансом". Вот только у этой позиции есть несколько вопросов не выдерживающих ни какой критики.

Предварительные переговоры о слиянии длятся от 6 до 12 месяцев. Такие решения не принимаются за пару дней. Среди держателей акций Activision Blizzard больше 8 мажоритарных акционеров и с каждым надо прийти к консенсусу. То есть, летом 2021 года переговоры УЖЕ шли. Единственным выгодополучателем от сексуального скандала была Microsoft. Но на этом совпадения не заканчиваются. Освещение в СМИ абсолютно случайно закончились в конце января 2022 года. По щелчку пальца.

Сексуальный скандал Ubisoft. Многие этого не заметили, но параллельно скандал шел и во Франции. Руководство Ubisoft так же обвиняли в неподобающем поведении. Яркие заголовки. По мановению палочки вопрос исчез с повестки дня в январе 2022 года. Если с Бобби Котиком еще можно как-то объяснить: "Пришло новое руководство и сбило весь негатив", то с любителями круассанов... В марте 2022 года руководство Юбиков аккуратно сообщила, что они не против поглощения сторонней конторкой.

Два случая в разных концах света с аномально высоким вниманием со стороны СМИ за которыми последовало сильнейшее падение акций. Абсолютно случайно в это время Microsoft обдумывала, во что вложить много-много денег.

Поглощение Activision Blizzard

В данном абзаце выделю один единственный факт - очередная аномалия со стороны прессы. Чтобы простой читатель мог понять на сколько всесторонне освещалась тема, нужно напомнить ему о другой крупной сделке. Покупка Nvidia конгломерата ARM. Сделка на 66 млрд долларов США. Для мировой общественности она была более значима, но о ходе дела мы не знаем НИЧЕГО.

Три события. Три аномально высоких активности СМИ. Во всех случаях участвовала Microsoft. Во всех случаях СМИ рисовали вторую сторону в негативном свете.

Давид против Галиафа

Капитализация Sony примерно 140 млрд долларов США. Ей противостоит гигант с капитализацией в 3000 млрд долларов США. Колоссальная разница. Выходцы из страны восходящего солнца физически не способны противостоять янки в лобовом столкновении. Но есть одна древняя мудрость, что можно упомянуть сегодня:

Сделка Activision Blizzard

Наступил тот самый момент, когда Microsoft оказалась в уязвимом положении. На сделку выделили 69 млрд долларов США. Стоит отметить, что это не живые деньги. Это кредит под залог. Microsoft может продать свои акции и получить денежку, но такой шаг обрушит капитализацию, вызовет цепную реакцию и панику на бирже. Потери в отчетах будут исчисляться сотнями миллиардов "бумажных" денег. Кредит необходимо обслуживать. Для этого выделяется отдельный фонд, в который каждый месяц капает денежка. Все аккуратно и без суеты. Сумма в 69 млрд долларов США взята с запасом по верхней планке. В таких договорах прописывают сумму плюс % на колебания и получают максимально допустимую. Никто не хочет переплачивать лишнее. При обычном течении дела сделку бы закрыли и заплатили не 69, а 65 или меньше. Подобное было при операции с Bethesda. За нее заплатили на 350 млн долларов США меньше озвученного.

Вмешалась Sony

Самое интересное в этом вопросе - цифры. Эпичность ситуации. Серия Call of Duty получает 60% выручки с одной единственной платформы. Без Playstation игра не жизнеспособна. Джим Райан кричит: "Моя прелесть! Никому не отдам!". Перелеты на частном самолете, юристы, прочий персонал - затраты составили максимум 50 млн долларов США на все судебные разбирательства.

Затягивание процесса для Фила Спенсера и Ко составили следующие показатели. Из финансового отчета за последний квартал доподлинно известно, что затраты на совершение сделки 2,8 млрд долларов США. В эту сумму входят суммы на судебные издержки, лоббирование интересов и прочие "ужины с нужными людьми". Помимо затрат, чек за покупку вырос с 68,7 млрд долларов США до официальных 75,4. Суммарно сделка увеличилась на 9,5 млрд долларов США.

Джим потратил 50 млн долларов США, а кошелек Фила опустел на 9,5 млрд долларов США. Отлично полетал по миру и пообщался с нужными людьми.

Пачка чипсов

В 2015 году прозвучало интересное заявление. Из дня сегодняшнего мы точно знаем, что это ложь. Но мы не можем подать на Microsoft за такое заявление в суд. Это реклама продукта, а в ней, иногда, приукрашивают некоторые вещи.





У вас ведь нет ни каких претензий к рекламе "Говорящих конфет"?

Вот только есть тонкая грань. Если бы в 2015 году 10 молодых пользователей Windows подали судебный иск на Microsoft, в ответе было бы написано, что это не реклама, а официальное "Предложение". Сегодня любой желающий мог бы подать в суд и получить денежную компенсацию.

Фанаты Xbox долго и громко смеялись над геймерами Playstation, что пошли в суд. Но суть операции была не в том, чтобы остановить сделку. Им нужны были официальные заявления Microsoft закрепленные юридически на бумаге. Теперь дельцы из Редмонта не смогут провернуть трюк с рекламой.

Джим Райан в суде - Sony аналогичным образом получила море официальных обещаний под присягой и на бумаге. Ни один договор или контракт не может дать такой яркой и надежной защиты от сделки, как официальные слова Microsoft в суде. При любом шаге в право или в лево можно стрелять на поражение.

Проблема фанатов Xbox

"Ольга Бузова" забыла рассказать фанатам, что Фил Спенсер пошёл на десятки различных компромисов в суде и выгода от покупки Activision Blizzard скатилась в ноль. Среди компромисов были некоторые обещания, несовместимые с процветанием игрового подразделения. Все привыкли к сумме 69 млрд долларов США и сегодня ее не воспринимают чем-то космическим. Но в январе 2021 года у многих стоял острый вопрос "ЗАЧЕМ"? Уже тогда сделка выглядела сомнительной. Процетирую себя любимого: этой суммы достаточно для разработки 2300 игр уровня Atomic Heart, чего хватит на 45 лет выпуская по 1 подобной игре в неделю.

Мобильные игры

Последние пол года фанаты рассказывают про выход Microsoft на мобильный рынок. Правда жизни такова, что 50% выручки с мобилок идет из одной единственной страны - Китая. Покупка King ни как не решает этого вопроса. По структуре выручки - 70% денег приходит не с донатов, а показа рекламы в играх. Так что рынок не такой большой, как многим кажется.

Коллапс консолей Xbox

Миллион раз говорил и повторюсь снова - у Xbox нет денег. 10 лет выживали как могли. Все купленные студии находились на грани банкротства и их забирали "даром". Минимальное финансирование игр. Выпускают любой шлак, только бы "не двинуть кони". Пока Sony скупала временную эксклюзивность, Фил Спенсер ковырялся в носу. Фанаты любят отмазку: "Playstation эксклюзивность обходится дешевле!". Мы не будем ничего говорить о том, что Sony в 20 раз меньше Microsoft. Вспомним тот момент, когда обе консоли стартовали в 2013 и у них были равные позиции. Где Фил Спенсер был последние 10 лет?

С отсутствием денег, дополнительная переплата в 9,5 млрд долларов США сродни стихийному бедствию. Куча официально задокументированных обещаний и непонятные перспективы. Но и это не все. Официальное пояснение к финансовому отчету для инвесторов. Microsoft предупреждает, что сделку по слиянию с Activision Blizzard могут оспорить или изменить.

Денег нет. Перспектив нет. Огромные долги. Нулевая привлекательность. Отсутствие плюсов перед конкурентом.

Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox

27 февраля 2023 года высказал такое предположение. И по сей день считаю, что Майкрософт может избавиться от консолей и перейти полностью в цифру.

тык-тык-тык

В октябре 2023 года появился новый слух, что Microsoft может оставить статус платформодержателя и перейти в чистые издатели.

В первых числах февраля 2024 года поползли слухи, что игры от внутренних студий Xbox могут появиться на платформах конкурентов - это полная дезинтеграция платформы. На следующей неделе Фил Спенсер должен закрыть вопрос и расставить все точки над i.

Послесловие

Джим Райан отлично провел последние 2 года. Посмотрел мир. Пообщался с разными интересными людьми. Прикончил конкурента. У президента PlayStation не было цели сорвать сделку. Его цель - лишить денег Xbox. Без денег на разработку игр не имеет значения, что находится в собственности. Вы просто не сможете ей воспользоваться.Но на всякий случай есть бумажка, где Фил Спенсер клятвенно обещал быть белым и пушистым.