За последнее время в стане Xbox происходят странные и непонятные вещи. Microsoft закручивает гайки и всеми способами уменьшает привлекательность своих игровых консолей. Из посредственной игровой приставки Xbox превращается в никому не нужный кирпич. Сейчас самое время избавляться от устройства, пока оно еще хоть кому-то может пригодиться.

Предисловие

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Успех любой игровой консоли измеряется скоростью роста фанатской базы. Чем быстрее она растет, тем выше популярность и ценность приставки. Как только рост прекращается, падает спрос на игровые устройства, а с ним и желание разработчиков выпускать игры на платформе. Microsoft официально перестала рассказывать о продаже своих изделий. С недавнего времени начала фантазировать о сервисах и завоевании мирового господства. Сегодня перечислю некоторые моменты, что подрывают ценность Xbox, спрос на них и цену. Если вы не хотите остаться у разбитого корыта, то консоль лучше всего слить до мая 2024 года.

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Мало кто знает, но консоли Xbox собирают о своих владельцах массу информации. Помимо стандартной технической телеметрии, передаются "коммерческие данные для продажи третьим лицам". Обычное явление для современной индустрии. К этому добавляем расширенные функции "удаленного управления устройством". Намазываем слой "защитных функций и обновлений". Приправляем чатами, новостями и прочим. Для такого потока информации нужны отдельные сервера, желательно недалеко от пользователя. Огромная инфраструктура развалилась после событий февраля 2022 года и ее деятельность на 1/6 части суши стала нестабильной. И проблемы будут только нарастать. В мае 2023 года появились первые ошибки и окирпичивание устройств. В январе 2024 года ситуация повторилась.

Взломы аккаунтов XBOX

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Этот вопрос нигде не освещается. О нем не говорят и не предупреждают. Проблема состоит в том, что к аккаунту Xbox часто привязывают кредитную карту. С карты можно осуществлять покупки в виде "подарков" игровых ключей. Очень удобный и простой способ заработка. Существуют десятки платных программ, что автоматически взламывают (подбирают) логин и пароль. После получения доступа к аккаунту, с него совершаются покупки в виде "игровых ключей". Далее эти ключи идут на барахолки и перепродаются обычным пользователям.

Это тотальная проблема и имеет катастрофические последствия для консолей. У PlayStation нет такой функции и эпидемия взломов ее не коснулась. Взломанные аккаунты блокируют полностью и закрывают к ним доступ. Ключи - у меня нет сведений и не могу 100% подтвердить их судьбу. Из непроверенных источников - их аннулируют и нельзя активировать на свой аккаунт, если активированы - игру отзывают (было несколько слухов о таком). Microsoft может пойти дальше и начать блокировать такие аккаунты и привязанные консоли. На PlayStation блокируют консоли за покупки с ворованных кредиток, у Microsoft о таком не слышал. Но блокировка аккаунтов началась только в 2022 году и "усовершенствования" могут появиться в ближайшем будущем.

Nintendo Switch 2

В 2024 году, по предварительным данным, выходит новая игровая консоль от Nintendo. Особенностью устройства можно назвать 4 момента:

Огромная фанатская база;

Производительность в 4 терафлоп;

Сильнейшая библиотека знаковых проектов;

Гибкость использования;

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Это полная дезинтеграция Xbox series S. Switch 2 будет запускать абсолютно ВСЕ игры с консолей Xbox, только работать в мобильном и стационарном режимах плюс эпически качественные эксклюзивы.

Выпуск эксклюзивов Microsoft на других платформах.

Не так чтобы там было что-то интересное, но причин приобретать Xbox становится еще меньше. Возможно - это вброс для проверки общественного мнения. Альтернативный вариант - Xbox может из платформодержателя плавно перейти в издателя. Эта тема мусолится с августа 2023 года и с каждым днем все больше мелочей в подтверждение теории. Перевес в сторону альтернативных консолей станет сильнее.

У такого решения будут последствия. Консоль не превратиться в кирпич, но ее цена обвалится и она никому не будет нужна. Подобный финт Microsoft уже проворачивала с Xbox one X перед стартом продаж Xbox series X.

Аналогичная ситуация была с Sega Dreamcast, когда с $200 США устройство обвалилось до $50 всего за 3 года. Sega ушла с консольного рынка, но осталась сильным участником на игровом рынке.

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Фанатская база

Несколько дней назад стало известно об увольнении 1900 человек из игрового подразделения и закрытие отдела по распространению физических копий игры. Будущая Xbox Series X 2024 (Brooklyn) будет без привода дисков. Маленькое и ничего не значащее решение. Большинство читателей этого наставления - лица 25-35 лет. Они вошли в цифровую эру и не привязаны к дискам. Xbox 360 вышел в 2006 году и подавляющему числу истинных фанатов далеко за 40. У них богатое прошлое и обширная библиотека дисковых изданий. Они практически не играют в консоли и придаются лишь ностальгии. Это те люди, что покупают свои детям на новый год под елочку игровые консоли и рассказывают им, какие отличные игры есть на приставках. Это наставники и проводники для новичков. Их слово - авторитет в выборе. Это вторая большая подстава от Microsoft на их жизненном пути. Помните Sensor kinect 2.0? Бесполезная вещь по мнению современных геймеров... Вот только ее купили около 10 млн человек по оверпрайсу за $500 США. Они не брали более мощную и дешевую PS4. Они преданно шли за коробками от Microsoft и переплачивали. Но через 2 года от поддержки устройства отказались. Переплата оказалась пустой. У меня есть трое знакомых, что взяли полный комплект Xbox one со старта и кричали всем и каждому, насколько он бесподобен. Больше они ничего не брали у компании Microsoft.

С исчезновением дисков и переходе в цифру, игры могут перейти от прямой продажи к абонентской плате. Сегодня уже существует Xbox game pass, но может стать еще хуже. У Microsoft уже есть удачный опыт с Microsoft office который превратился в Microsoft 365

Турция и Аргентина

Когда пишу обзоры консолей, в комментариях регулярно появляется индивид и рассказывает сладкие истории о сказочных покупках в далеких странах. Его речи выглядят правдиво и удивительно... Пока не напоминаешь ему, что PlayStation Store так же существует в Турции и стоимость на игры там плюс-минус одинаковая. Разница лишь в том, по какому курсу считали и как часто обновляют ценник.

В Steam уже перевели данные регионы на доллары и все считается по актуальному курсу с пересчетом каждый день. Не буду Вангой, но если местные валюты продолжат падать, то и там могут такое сделать (как было в России в 2018 году)

Это не баг, это фича - вспоминаем Легендарную распродажу в Xbox Game Store

Более того, из-за сильного падения местных фантиков вырисовалась новая проблема. Для регионов с нестабильной валютой убрали функцию "подарок" и скоро все ключи пропадут из розничной торговли на барахолках.

69 млрд долларов США

В российском сегменте мало обсуждают эту тему. Ну купили и купили, чего бухтеть? А вот на западных площадках вой стоит уже третий год и не утихает. Долгое время одни сообщества рассказывали другим, как Call of Duty сделает Xbox снова великой. После всплытия новостей о подковерных договоренностях, оказывается, что самая крупная сделка в игровой индустрии затевалась ради мобильных игр и подразделения King. Не имеет значения, ради чего была затеяна сделка, но вернуть вложения необходимо в обозримом будущем. И денежку будут возвращать за счет потребителей. Стоит отметить, что со слов руководства Xbox подписка прибыльная и ничего экстраординарного в нее не добавляли ни до повышения ни после.





Почему отменили игру Odyssey

Сама отмена ничего не значит. Многие компании проворачивают такой финт ушами. Важны причины поступка. Ранее Microsoft выкидывала на рынок полуфабрикаты третьей свежести и ничего ее не останавливало. Фразы из разряда: "Они взялись за голову" - выглядят смешно и абсурдно. Ответ, на мой скромный взгляд, достаточно прост - эта игра станет успешной только в формате Free-to-play. Blizzard могла выпустить проект на всех платформах и сделать его успешным. А вот Microsoft такого осуществить не сможет. Прямой конкурент откажется размещать игру у себя и она будет обречена. Но и это не все. Free-to-play с огромными вливаниями не добавишь в Xbox Game Pass. Более того... он станет прямым конкурентом подписке. Люди, что будут бегать в Odyssey не занесут денежку за Xbox Game Pass.

Возникают противоречия с некоторыми высказываниями:

Как вывод - творческая свобода и воскрешение старых брендов отменяются. Новые студии будут делать то, что им скажут. Качество проектов будет не на самом высоком уровне, без фантазий и ярких красок. И снова-и снова-и снова - нет причин для роста фанатской базы.

Антимонопольные разбирательства с торговой комиссией

Главные события произойдут в мае 2024 года. Именно они станут судьбоносными и обозначат вектор развития на ближайшие годы. Основной акцент будет сделан на добавлении игр в подписочный сервис. Проблема состоит в том, что Xbox Game Pass официально около 25 млн пользователей, у конкурента только 4 млн пользователей. Microsoft долгое время на каждом углу кричала, что они лидеры в этой области. Добавление CoD в подписку сделает ее монополистом. Именно с этим явлением и борются.

Возможно вы не заметили, но прошло уже 3 месяца с закрытия сделки, но ни одна игра так и не появилась в подписке. Будет торг. Большой торг. Возможно, Microsoft предложит добавить все старые игры в подписки конкурентов "бесплатно", а будущие только у нее. Или другие варианты.

Ранее уже были столкновения корпорации с торговой комиссией. После них Internet Explorer перестал быть доминирующим на рынке, а Windows Media не предустанавливают в Windows для европейских стран.

Послесловие

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Сегодня игровое подразделение Microsoft необходимо взять в ежовые рукавицы, чтобы исправить ситуацию. Фил Спенсер не способен на жесткие волевые решения и привлекательность покупки консолей Xbox падает все сильнее и сильнее. Может статься так, что продажи остановятся и платформа перестанет привлекать сторонних разработчиков. Это смерть для железного подразделения. Коробочка будет никому не нужна и упадет в цене. По динамике развития событий, я бы решил все вопросы ДО мая 2024 года. В этом месяце решиться дальнейшая судьба и ценность устройства.