Февраль 2024 года станет переломным в судьбе игровых консолей Xbox. Фил Спенсер затеял большие перестановки и реструктуризацию игрового направления Microsoft. С одной стороны — этот вопрос назревал давным-давно, с другой — перемены могут стать слишком серьезными и оттолкнут огромную часть фанатов от бренда.

Предисловие

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В октябре 2023 года произошло поглощение Activision Blizzard. У события есть некоторые особенности — оно произошло в обход законодательства Соединенных Штатов. В мае 2024 года пройдут плановые слушания и будет вынесен вердикт по данному вопросу. В худшем варианте может быть принято решение о выделении подразделения Xbox из состава Microsoft. Маловероятный сценарий, если смотреть на него из июля 2023 года.

Одной из тем, озвученных в суде со стороны Федеральной торговой комиссии (FTC), был вопрос сохранения рабочих мест после слияния. Буквально пару дней назад из игрового подразделения уволили 1900 человек. Неудобные последствия и очень странное решение с далеко идущими вариантами развития ситуации.

Бобби Котик

Мало кто помнит, но в 2021 году разразился скандал с домогательствами в Activision Blizzard. По моему личному мнению — скандал раздула Microsoft, чтобы сбить ценник на покупку компании. Слишком большие совпадения и скоординированные действия СМИ. Но нас интересует другое. В процессе конфликта пробовали создать "игровые профсоюзы". Защитная реакция на возможные увольнения бастующих и прочих неугодных. Очень странно, что в 2021 году сотрудники выходили на забастовки, а в 2024 покорно уходят со своих мест.

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В декабре 2023 года Бобби Котик ушёл со своей должности и можно было бы поставить точку...

Майк Ибарра и Аллен Адхам

Среди 1900 официально уволенных числятся 2 топ-менеджера (в плюс к ушедшему Бобби). И это очень странно. Структура, построенная Филом Спенсером, сильно проигрывает создателям Call of Duty и World of Warcraft. Произошло полное обезглавливание успешной коммерческой структуры.

И это новости первых дней. Кто еще попал под сокращение — неизвестно. Майк — президент Близзард, а Аллен — один из сооснователей. Ибарра уже работал в Xbox и возвращаться не захотел.

Xbox Series X 2024 (Brooklyn)

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В ходе судебных слушаний всплыли документы о запуске цифровой версии Xbox series X. Microsoft идет по пути избавления от физических дисков. По данным Sony, на этот сегмент продаж приходится около 32% всей выручки. Тут стоит упомянуть, что диски часто перепродаются и число реальных пользователей может быть значительно выше.

В конце декабря в Индонезии прошла сертификацию новая неизвестная консоль. Одни говорят, что цвет поменяли, другие утверждают, что это та самая.

Диски с игрой Starfield официально изымают из продажи

Прошло 5 месяцев со старта игры, а ее физическую копию больше нельзя купить в розничном магазине. Microsoft официально разослала уведомление об изъятии всех дисков из торговых точек до 6 февраля 2024 года. Странное и непонятное решение, пока не появляется следующая новость.

Microsoft закрывает отдел по розничным продажам физических копий игр

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Среди 1900 уволенных сотрудников компанию в полном составе покидают продавцы дисков. Это ритейл, работающий с десятками тысяч розничных магазинов по всему миру. Реклама, скидки, стенды, коллаборации, логистика, гарантии, производство. Огромный отдел, кушающий много денег. Некоторые аналитики сообщали, что дисковые копии составляют до 40% стоимости игры.

Про перепродажу дисков существует глубокое заблуждение. Доля потерь на них не такая большая, как некоторые думают. Сейчас идет тенденция на игры-сервисы. В футбольный симулятор или онлайн-стрелялку люди играют годами. К моменту, когда от диска хотят избавиться, его ценность близка к нулю. Спрос на одиночные игры значительно ниже.

Дисковые издания игр

На персональных компьютерах давно избавились от физических носителей. Только есть тонкая грань между игровыми консолями и персональными компьютерами. Steam ушел далеко вперед в своем развитие. Мышка с клавиатурой позволяют шерстить магазины вдоль и поперек, используя сотни фильтров. Ты всегда сможешь найти то, что пожелаешь. В цифровом магазине консолей ты сам ничего не сможешь найти, если точно не знаешь, какой тайтл нужен. Любой желающий может открыть сейчас Microsoft Store на ПК и увидеть тот ужас, что творится в цифровом гулаге.

Но это лишь одна из проблем. Суть состоит в том, что Xbox сегодня не готов к переходу в цифровую эру.

Обратная совместимость

По официальной информации с Xbox origin и Xbox 360 оптимизировали 698 игр (в разных регионах цифра колеблется). Для цифровой Xbox series S доступно только 410. Треть каталога, "главной фишки Xbox", потеряли где-то по дороге.

Многие игры имели перекрёстное лицензирование и по его завершению игра изымалась из продажи. Существует вариант игр исключительно на физических носителях. Более того, есть более 300 игр с региональными ограничениями. Есть игры, что присутствовали только на нескольких рынках и поиграть можно было исключительно в дисковую версию. Тенденция продолжилась и с Xbox one. Регулярно изымают из продажи множество проектов.

780 млн дисков для Xbox

По примерным подсчетам на руках у пользователей от 700 до 850 млн дисков с играми. Это громадный пласт контента, на котором Microsoft желает поставить жирный крест. Про розницу еще как-то можно промолчать. Сам редко пользуюсь дисками и могу сие пережить, но как же "обратная совместимость" и преемственность поколений?

Фанаты Xbox

Некоторые читатели могут представить себе оголтелых кричащих личностей. Но есть люди, что с консолями Xbox долгие годы. Они застали те времена, когда большинство игр продавались на дисках. За долгое время у них скопились громадные коллекции. В отличие от сегодняшнего комьюнити, у них иное восприятие мира.

Игра на диске — это ностальгия о молодости и беззаботном прошлом. Эти люди преданно выбирали консоль и верили каждому слову представителей Microsoft. Теперь их аккуратно просят забыть о великом прошлом и идти в ногу со временем. А захотят ли они это делать? Для молодежи легко соскочить с одного вида потребления на другой, но для тех, кто постарше, стабильность играет заметную роль.

Одноэтажная Америка

В России один из самых быстрых и дешевых интернетов в мире. Жителям 1/6 части суши ничего не стоит скачать игру в 200 гигабайт за пару часов. А вот в Северной Америке другая ситуация. В больших городах с подключениями нет никаких проблем, но подавляющее число жителей обитает в частных домах, раскинутых на миллионах квадратных километрах. Тянуть оптоволокно в таких условиях крайне затруднительно. Подключить сотни миллионов домов дорого и нерентабельно.

Подавляющее число пользователей всемирной паутины используют мобильные телефоны. Так как большинство трафика идет по воздуху, у них мало безлимитных тарифов. Трафика на 50 гигабайт в сутки более чем достаточно... Если не надо быстро скачать Call of Duty. И вот тут на помощь приходят диски... Точнее — приходили раньше.

Рейтинг стран по стоимости мобильного Интернета за 2021 год

Пруф

Цена игры на фоне стоимости трафика уже не выглядит такой умопомрачительной... Есть определенный объем, что входит в тарифный план, но все остальное идет по отдельному прайсу.

Домашний рынок

Ни для кого не секрет, что Северная Америка является главным рынком для Xbox. Почти половина всех игровых консолей реализуется именно там. Перемены и цифровая дистрибуция может сильно ударить по главной опоре Xbox.

Отмена игры Odyssey

Новая игры Близзард. Первая за долгие годы. Очень странное решение. В октябре 2023 года Фил Спенсер рассказывал всем и каждому, как много свободы он даст новым сотрудникам в их творчестве. Они смогут создавать новые и прекрасные игры без ограничений. Да что уж там, все мы помним Bleeding Edge и Redfall, что выкинули на рынок, несмотря ни на что.

Возможно, выживач на 100 человек от известного бренда был совсем в плохом состоянии... Хуже, чем у Аркейн? Мне в такое не верится. Команда была расформирована и пущена на вольные хлеба.

Федеральная торговая комиссия

В ноябре 2023 года Лина Хан оспорила решение 9 округа и начала антимонопольное дело против Фила Спенсера. Та скорость, с которой отметаются все жалобы и ходатайства Microsoft, говорит об уверенности в успехе антимонопольного органа. Сегодня рассматривается простой тезис: "Число подписчиков Xbox Game Pass составляет 25 миллионов. Число подписчиков PlayStation Plus Deluxe достигла отметки в 4 млн. Добавление CoD сделает Microsoft монополистом".

У Microsoft много денег. Очень много денег. В июле 2023 года она пролоббировала многих конгрессменов и начала общественную травлю антимонопольного органа. Старалась освещать этот вопрос максимально доступными способами.

В 2024 году проходят выборы президента США и ситуация меняется на полностью противоположную. Теперь конгрессмены должны зарабатывать политические очки. Никакие деньги не помогут Microsoft. И увольнение 1900 сотрудников — приятный способ "быть на коне и в белом".

Некоторые лица из верхних эшелонов власти уже высказались в поддержку Лины Хан и осудили действия Microsoft. Так, сенатор от Массачусетса официально высказалась о ситуации.







Фил Спенсер и Ко

У Xbox грядут большие перемены и серьезная перестройка бизнеса. Антимонопольные органы пришли подготовленные и имеют народную поддержку. Избавление от физических дисков ударит по давним фанатам. Потребление контента может сильно упасть из-за особенностей интернета. Обратная совместимость сильно ударит по имиджу компании. Отсутствие топовых специалистов отразится на качестве выпускаемых игр.

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И все это на фоне баснословных 69 млрд $, которые нужно отбить. Можно быть сколь угодно большим оптимистом, но в 2024 году произойдет много негативных событий в игровой сфере, что изменят рынок на долгие годы вперед.