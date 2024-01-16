Ошибка о перегреве Xbox series X. У меня волосы на спине зашевелились, когда игра вылетела на рабочий стол и сообщила о проблемах. Безумие и паника охватили мое сознание, а новогодние праздники омрачила нелепая оплошность. Банальность дизайна убивает миллионы часов работы инженеров. В угоду изысканному стилю пожертвовали надежностью и качеством. Здравый смысл решил выйти погулять.

Предисловие

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Люди делятся на две большие группы. Теоретики и практики. Большинство своих материалов создаю на жизненном опыте и личных ощущениях. Никаких фантазий. Только практические исследования. Среди моих хобби часто встречаются увлечения, несовместимые с "долголетием" электронной техники. Замена термопасты, оптимизация охлаждения и прочие премудрости человека с отвёрткой.

Через мои руки прошло много техники, разобранной до последнего болтика. Накопленный опыт проецирую на современную технику и без вмешательства во внутренности могу делать определенные выводы о надежности и практичности.

Система охлаждения Xbox series X

По первым ощущениям, у Xbox series X отлично продуманная система охлаждения. Но ставлю ей только 7 баллов из 10. Все проблемы сводились к тому, что воздухозаборник и циркуляция воздуха напрямую копировались из другого устройства. Очистители воздуха имеют идентичную конструкцию и отлично пылесосят мусор вокруг. Через определенное время внутри накопится большой объем пыли и охлаждение потеряет эффективность.

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Кто-то может сказать, что надо регулярно разбирать устройство и чистить его от пыли и получит щелбан по носу за такие слова. 99% пользователей не знают, что такое отвертка и с какой стороны подходить к приставке. Но на этом проблемы не заканчиваются.

Это фотография воздухозаборника. Для обычного пользователя в ней нет ничего примечательного, но опытный заметит, что там нет пылевого фильтра. Да. Это "Фиаско, братан". В консоли нет защиты от самого главного врага всех консолей.

Sony PlayStation 5

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Технически у японцев так же нет пылевых фильтров, но у них более продуманная система охлаждения. Воздухозаборники PlayStation 5 разнесены по всему контуру и не собирают пыль, оседающую на поверхности. Но и это не все. У изделия Sony съемная пластиковая панель, что дает прямой доступ к системе охлаждения без вскрытия гарантийной пломбы. Достаточно открутить 4 болтика и можно почистить решетку радиатора.

Xbox series S

А вот тут все еще интереснее. Сама консоль холодная и у нее нет явных проблем с охлаждением. Воздухозаборник состоит из двух слоев. Засасывание пыли и мелких частиц сведено к минимуму.

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Но мы пойдем дальше. Для своих экспериментов мне нужно было довести устройство до перегрева и сделать фотографии ошибки консоли. Для остановки вентилятора использовалась обычная зубочистка.

Воздухозаборник устроен так, что внутрь устройства не попадет 99% инородных предметов и частично защищает от попадания пыли. Простая и эффективная конструкция. Мне не сразу удалось найти отверстие, через которое получилось добраться до вентилятора и остановить его.

Дизайн Xbox series X

Сегодня мало кто обращает внимание на дизайнерские решения в старшей консоли Microsoft. Они примелькались и не вызывают эффекта "Вау". Но они создают тот самый "вкус", который ассоциируется с Xbox series X.

Это решение подчеркивают везде и в каждой мелочи. Будь-то коробка или вкладыш к транспортировочной упаковке. Оно везде. Незаметно и узнаваемо.

Ко мне после новогодних праздников приходил знакомый, далекий от приставок и техники. Первое, на что он обратил внимание — это зеленое свечение изнутри черной коробочки. Люминесцентное покрытие ярко выделяется под определенным углом и радует глаз.

Эффективный маркетинговый прием. Никакой функциональности, но куча приятных ощущений. Вам тоже нравится такое интересное решение?

Система охлаждения и дизайн

А теперь самое интересное из всего повествования. Для красивой картинки со свечением ячейки воздухозаборников и выхлопа увеличили до 7 мм в диаметре. В эти "дырки" спокойно проваливается стандартный карандаш. Ни на вдув, ни на выдув не ставится пылевой фильтр и нет никаких защитных средств. Ради дизайна все отверстия сделали одного размера.

Дикое и непонятное решение. Конечность взрослого человека не пролезет, а вот любопытный ребенок может просунуть палец внутрь. Маловероятно, но возможно.

Внезапная проблема Xbox series X

После новогодних праздников в мою консоль через дизайнерские отверстия попала новогодняя мишура. Ее намотало на вентилятор и произошло заклинивание. Итак, мелкие предметы беспрепятственно попадают внутрь устройства и напрямую влияют на его работу. Более того, при разборе Xbox series X были обнаружены 2 детальки Lego, застрявшие в пространстве между вентилятором и радиатором. Куча мелкого твердого мусора свободно попадает внутрь. И если с пылью особой проблемы нет, то с относительно крупными предметами возникают сложности.

Последствия

Во время игры у меня выскочило вот такое предупреждение. Мои глаза расширились и руки задрожали.

Следя за техникой, по звуку работы вентилятора могу определить надвигающуюся проблему. При сложностях с отводом тепла частота оборотов кулера увеличивается и шум отчетливо слышен. В данной ситуации все работало штатно и бесшумно.

Вынул консоль из "ниши" за телевизором и дал больше пространства. Проблема повторилась. Игра вылетает через 3-4 минуты после запуска. Доскональный осмотр позволил определить проблему в вентиляторе.

Карандашом (да-да — попытался раскрутить вентилятор карандашом, он великолепно пролезал сквозь "дизайнерские дырки") попробовал подтолкнуть лопасти, но не помогло. Заклинило основательно. Полный разбор и срыв гарантийных пломб.

Эксперименты с Xbox series S

Большую консоль после чистки выставил на продажу и ее в тот же день забрали. Все работало штатно и вопросов никаких не было. Эксперимент с заклиниванием решил провести с младшим устройством. И первый же момент — воздействовать на крутилятор не так просто. Стоит защита. Нет дизайна и инженеры отработали отлично. Минимум изысков и максимум надежности.

Отключение системы охлаждения автоматически вызвало ошибку с перегревом. Простой вывод — стоит защита от "криворучек и домохозяек". Система сама отследит проблему и примет меры. Приятная необходимость.

Но младшая консоль удивила своим поведением. Запас прочности у нее значительно ниже, чем у старшей модели. С неработающим вентилятором она проработала около двух минут, против 5 у старшей. Более того, она автоматически выключилась после повторного запуска игры и не включалась более пяти минут, а после порадовала новым сообщением.

Проблемы с охлаждением консолей

В 2009 году у меня скончалась Xbox 360 с легендарными "тремя огнями смерти". Мало кто задумывается о таком повороте, пока не произойдет самое страшное. С тех пор я тщательно и скрупулёзно подхожу к вопросу эксплуатации.

Поколение Xbox one показало феноменальную живучесть и притупило мою бдительность и осторожность. Теперь снова придется следить за тем, куда и как ставишь устройство, что находится рядом и как окружающие его используют.

Послесловие

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Все вышеописанное никак не коснется 95% читателей данного материала. Большинство пройдет мимо и забудет информацию через 10 минут после закрытия странички в интернете. Но посыл останется прежним — будьте осторожны и бережно относитесь к своим консолям. Следите за гаджетами и аккуратно эксплуатируйте их.