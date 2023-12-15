Глупость и наивность некоторых людей удивляет. Уважаемые люди с большими деньгами с одной стороны и публицисты с озорным характером с другой... Обычная перепалка и пиар - интересный план для продвижения. Но тут пошло что-то не так. Разбираю ошибки и глупости Cyberia Nova. А также, напоминаю принципы общения в интернете.

Предисловие

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Привет. Меня зовут Евгений и я победитель в категории "интернет тролль" 2003 и 2004 годов. Ловкий манипулятор и словоблуд. Учебник по спорам в интернете, издевательствам, буллингу и манипуляциям написаны под моей редакцией. Шучу... Почти... За время, проведенное во всемирной паутине у вас должен выработаться определенный паттерн поведения. Над вами издеваются? Если у вас есть пара извилин - добавьте обидчика в игнор и он сам отстанет. Элементарное действие, обязательное для каждого публичного субъекта. Когда человек молчит, он скучный и монологи с ним не интересны.

iXBT

Интересное юридическое образование состоящее из нескольких подразделений, объединённых под одной крышей. Каждый ведет "самостоятельную" деятельность. В основании пирамиды стоит сайт IXBT зарегистрированный за пределами российской доменной системы, что очень странно. За некоторое время сайт разросся и открыл несколько новых команд со своей философией и идеями. Отдельные ответвления обретали относительную известность, другие так и оставались мелким недоразумением. Тут выплывают маленькие особенности, о которых не принято говорить в общественном поле. Трудоустройство и выплата зарплаты сотрудникам. Покупка оборудования. Технические консультации и прочая информационная поддержка осуществляются за счет рекламодателей. Но сегодня речь идет об игровой части сайта.

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О том самом iXBT, у которого никогда не может быть конфликта интересов, между честностью и рекламой. О чемоданах, которых не существует. Вот примерный список активных авторов-сотрудников, без учета технического персонала, что участвует в развитии. Все они хотят кушать. Вы думаете их зарплата капает с YouTube-канала? С донатов и Boosty?

Круговорот финансов в закрытой эко-системе

Большинство блогеров работают тет-а-тет с рекламными агенствами. Все, что они получат от продвижения - их зарплата. Если кушать хочется, то берешь все, что предлагают, ибо выбор не большой. Но в случае с Мишей и Виталиком все хитрее и продуманнее. У них есть (была) зарплата, не зависящая от рекламных контрактов на канале. Пока они существовали в зачаточном положении их финансовую независимость обеспечивала вышестоящая контора. Продвижение и вывод в ТОПы осуществлялся за счет ОГРОМНЕЙШЕГО ресурса самого крупного IT-портала в России. Не нужны никакие проплаты и интеграции - все обеспечивает "крыша". Зачем пачкаться и портить репутацию, если чемоданы едут сразу на верх. До ухода Microsoft с российского рынка консоли Xbox были лучшим приобретением. Это было независимое мнение от экспертов индустрии.

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Насколько мнение было независимым можете услышать в любом обзоре игр от Microsoft до февраля 2022 года, но мне больше всего нравится 11 из 10 на кончиках пальцев для Crackdown 3.





Имея свободу в выборе тем и хитрую монетизацию через сайт можно говорить все что хочется, как и когда угодно. Я художник, я так вижу. Мое мнение "независимое" и что вы мне сделаете? Донатные помойки? ОСУЖДАЮ! Никогда не будет на нашем канале! А что с сайтом? Вы не понимаете - это ДРУГОЕ. В каждом втором ролике идет упоминание материнской компании... между делом... без плашки "реклама".

Желтушный тролль

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Долгое время существовало понятие "Желтая пресса". Печатный ресурс с конкретной направленностью.

Обсуждая некоторые темы на букву "С" можно собрать хороший урожай и поток определенной аудитории. Подчеркнутое "честное" мнение гарантирует веру в каждое сказанное слово. Но это все древние технологии. К ним необходимо добавить шепотку современности. Технологии и веяния.

Критика, популизм и "независимое" мнение - залог успеха. А если закрыть финансовый вопрос неочевидными методами, можно возглавить факельное шествие в любом направлении. Простая рабочая схема.

Немножко добавлю. Виталя и Миша - это трудоголики в кубе. Работа-работа-работа и еще раз работа. Два энерджайзера в замкнутом пространстве. Для 99,99% пользователей не понять, как МНОГО и усердно им приходится пахать.

S.T.A.L.K.E.R. 2

С марта 2023 года тянется яркий трейн с нападками gsc game world и IXBT. Показательное мероприятие, где встретились интересы двух сторон. Общественное порицание и пятая колонна отлично показали, что с большим информационным ресурсом в медиапространстве делать не чего. Чтобы не делали хитрые "казачки", слово и народное возмущение будут сильнее и ярче. Простой урок и элементарные выводы.

Смута

Игра от российских разработчиков из Cyberia Nova. Сюжет базируется на романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Книга относится к жанру "фикшн" и обилует множеством художественных вымыслов. Первые упоминания проекта относятся к началу конфликта России и Украины. Патриотический настрой наложился на повальную истерию в средствах массовой информации. А в это время владельцы франшизы крайне странно позиционируют свое творение. Из маленького бюджетного поделия "виднелись" уши блокбастера уровня Ведьмак 3, что повлекло множество интерпретаций и толкований. Несколько "острых" новостей подряд подорвали общественное мнение.

Банальная фраза: "Это интерактивное учебное пособие с элементами игры" моментально бы испепелило всех троллей и хейтеров. Но нет... Одна глупость сменяла другую.

Fight

Словесные перепалки вылились в ролик от Даши Островской... Человека с большими глазами и глубоким внутренним миром запустили в клетку к самым диким троллям в игровом пространстве СНГ. Они обглодали ее до последней косточки и попросили добавки. Коммюнике на официальной страничке игры разошлось на цитаты с причмокиванием и улюлюканьем. Таких глупостей и безыдейности в 2023 году не ожидал. Выходить на битву в лоб с противником на его поле с 10 кратным перевесом? Две извилины и отсутствие здравого смысла.

Секретный план

У меня в голове постоянно крутиться мысль: "А вдруг это многоходовочка"? Создатели игры знают, что их творение провалится. Для отмазки у них будет красивая история. Игра провалилась из-за хейта iXBT. Это они плохие, а мы хорошие. Все деньги потрачены правильно.

Как игровым компаниям противостоять хейтерам

Вы себе не представляете на сколько просто в России давать отпор публичным спикерам. Подавляющее число вопросов решается банальным написанием заявления в суд по ГК РФ Статья 152 с компенсацией морального ущерба.





Юрист в любой момент может состряпать заявление и его примут к рассмотрению. Простой и быстрый способ решения большинства спорных вопросов. Быстро. Четко. С минимальными вложениями. Более того, можно попросить финансовую компенсацию на сумму государственного финансирования в 250 млн рублей. Для организации с широкими финансовыми возможностями ничего не стоит провести данную процедуру. Суть данной статьи состоит в том, что публичный спикер ОБЯЗАН доказать свои слова. Вариант "мне на ушко нашептали" тут не работает. Почему Cyberia Nova пошла сложным путем мне не понятно. Может действительно, они не верят в свой продукт и готовят альтернативный вариант развития событий?

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