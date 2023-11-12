Игровые консоли — это устройства со своей философией и множеством уникальных функций. Маленьких. Редко используемых. Но радующих своим наличием и облегчающих жизнь рядовому игроману. Сегодня решил вспомнить несколько особенностей, о которых редко упоминается в пабликах Xbox.

Предисловие

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Люблю консоли большие и маленькие. Люблю качественный контент и наполнение. За последние 5 лет фанаты зеленых "измельчали", а бот-фермы оскудели. Чемоданы денег не спасают ситуацию и приходится самому рассказывать, что мне понравилось в консолях Xbox. Мелкие особенности, что наполняют повседневность.

Некоторые оговорки

Microsoft постоянно что-то мутит и вносит различные изменения в свои гаджеты. Неделю назад стало известно, что консоль больше не будет поддерживать несертифицированные устройства. Автор не знает, как новшество отразится на сказанном ниже, но о данном факте стоит помнить.

Первая фишка — веб-камера

В 2010 миру представили Kinect — подключаемое устройство для взаимодействия с виртуальными мирами. Ошеломляющий успех и более 40 млн проданных устройств. В 2011 году приобретается Skype. Два популярных направления с общими корнями. Упор в видеокамеры и взаимодействие с пользователем. Два направления, что были зарыты в угоду бизнес-плану и великим идеям. Но осталось наследие былого величия.

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Microsoft позволила использовать со своими консолями любые веб-камеры, как на персональных компьютерах. Вы вставляете устройство в USB разъем и используете его без ограничений. Моя консоль стоит в зале и подключена к большому телевизору. Любое застолье или праздник — это общение по видеосвязи с родственниками и друзьями. Нет ничего более приятного, чем за праздничным столом вести светские беседы с людьми на другом конце света. Скайп работает с любыми камерами и не требует дополнительных устройств. Помимо Skype, вы можете использовать WEB версии ваших любимых мессенджеров.

А после закрытия инициативы Kinect остается несколько игр с поддержкой захвата движения. Самая известная и популярная — серия JUST DANCE

Танцы под современные хиты. Львиная стоимость игры — это лицензионные отчисления правообладателям музыкальных треков.

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Менее известная игра — это семейная серия Rabbids, бешеные зайцы Ubisoft. Набор простеньких игр для всей семьи.

Вторая фишка — Xbox Play Anywhere

Инициатива из далекого 2016 года, провалившаяся в первый год своего существования. По программе за 7 лет вышло около 300 игр, 95% которых — это мусорные тайтлы. Купи игру один раз и играй в нее на всех платформах. Интересная задумка и отвратительная реализация. Крупные сторонние издатели проигнорировали Xbox и ее стремления. Но все же...

Все игры от внутренних студий поддерживают данную функцию. Плюс несколько крупных изданий. Большую часть своего времени провожу за геймпадом на диване, но бывают моменты, когда телевизор занят и продолжить приключение можно за персональным компьютером. Порекомендовал бы такие тайтлы.

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No Man's Sky — песочница в открытом космосе. Подойдет для широкого круга пользователей. Великолепно играется на любом устройстве.

State of Decay 2 — песочница-выживалка с зомби. Строим базу, кормим и прокачиваем хомячков, зачищаем местность. Игру за 6 лет допилили до вменяемого состояния. Есть косяки (появление зомби в метре от тебя за спиной), но не они мешают наслаждаться в соло или кооперативе. Часто бывает на скидках.





Наберется еще два десятка игр и все. Плюс проекты внутренних студий. Негусто, но полезно.

Достойно упоминания — один аккаунт, чтобы править ими всеми

У Microsoft есть инфраструктура, в которую они пытаются завлечь как можно больше адептов и привязать к своим сервисам. Так, на Windows 11 отключили легальную возможность входить в свой компьютер без аккаунта Microsoft. Компьютер вроде ваш, но вы обязаны авторизоваться в чужеродных сервисах. Часто устанавливаю системы на различные устройства и авторизация на десятках ПК с последующей настройкой — это издевательство над разумом. Но мы не об этом.

Если у вас есть аккаунт Xbox, то он автоматически работает и в Skype, Windows, Почте, Облаке, играх. Очень удобно. Создал один аккаунт и не надо повторяться, создавая все новые и новые и новые учетные записи. На одном аккаунте у вас может числиться до 10 устройств. Главное, регулярно удалять лишние и не забывать об этом.



Третья фишка — клавиатура и мышка

На консолях Xbox уже 119 популярных игр имеют полную поддержку клавиатуры и мышки. Вам не нужны никакие эмуляторы, чтобы поиграть в шутеры и аркады. Подключил геймерские клавомыши с RGB-подсветкой и нагибаешь нубов в соревновательных играх.



Список всех известных игр с полной поддержкой клавиатуры и мышки по состоянию на ноябрь 2023 года Список всех известных игр с полной поддержкой клавиатуры и мышки по состоянию на ноябрь 2023 года High on Life

Craftopia

Gears Tactics

World of Tanks

DayZ

Floppy Knights

Grounded

Yes Your Grace

Phantom Abyss

What Remains of Edith Finch

Vampire Survivors

Call of Duty: Black Ops Cold War

Dreamscaper

Call of Duty: Warzone

Visage

The Last Case of Benedict Fox

Ultimate Custom Night

Terraria

Minecraft Legends

Praey For The Gods

Sea of Thieves

Commandos 2: HD Remaster

Minecraft

Call of Duty: Warzone 2.0

Fortnite

Deep Rock Galactic

The Riftbreaker

Lapin

Forza Motorsport

Destroy All Humans! 2: Reprobed

Heavy Metal Machines

Surviving The Aftermath

Call of Duty: Modern Warfare 2

State of Decay 2

Pikuniku

Surviving Mars

Operencia: The Stolen Sun

Sniper Elite V2 Remastered

Quake

Wargroove Double Trouble Five Nights At Freddy’s 1-4

Company Of Heroes 3

Evil Genius 2

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Space Warlord Organ Trading Simulator

War Thunder

Age of Empires 2: Definitive Edition

Aliens: Dark Descent

Bomber Crew

Moonscars

Asphalt 9

Myst

Potion Craft: Alchemist Simulator

Untitled Goose Game

Zombie Army 4: Dead War

Alan Wake 2

Neoverse

Blacktail

Atlas (Game Preview)

Praetorians – HD Remaster

Pentiment

Maneater

GRID Legends

Bridge Constructor: The Walking Dead

Solasta: Crown of The Magister

Insurgency: Sandstorm

X-Morph Defense

MultiVersus

Gears 5

Assassin’s Creed Mirage

Astroneer

House Flipper

Park Beyond

Metro Exodus

F1 Manager 2023

The Medium

Monster Sanctuary

Hot Wheels Unleashed Halo: The Master Chief Collection

Hypnospace Outlaw

Strange Brigade

Age of Empires 4: Anniversary Edition

Phantasy Star Online 2

Project Wingman

Microsoft Flight Simulator

Destroy All Humans!

Smite

Slime Rancher

The Sims 4

Block Dropper

Warframe

Tokyo Warfare Turbo

Jurassic World: Evolution 2

Hyperdot

Football Manager 2022 Xbox Edition

Mount & Blade 2: Bannerlord

Warhammer Vermintide 2

Planet Coaster: Console Edition

Octopath Traveler

Cities: Skylines

Orcs Must Die! 3

The Forgotten City

Arma Reforger

They Are Billions

Shotgun Farmers

Ark: Survival Evolved

PC Building Simulator

Paladins

Ghostlore

Deliver Us The Moon

Call of Duty: Modern Warfare

Atomic Heart

Quake 2

Sniper Elite 5

Horror Of The Deep

Roboquest

Bright Memory





Еще существует около 100 игр с частичной поддержкой. Например, вы можете набирать текст с клавиатуры, но все остальные действия только через геймпад.

Достойно упоминания — браузер EDGE

За последние 2 года Microsoft внесла множество мелких изменений и доработок в свой браузер. Он не стал чем-то интересным, но теперь вы можете взаимодействовать с ним посредством клавиатуры и мышки. Через браузер вы можете заходить в облако и работать с бухгалтерскими документами. Есть удаленный доступ и рабочее место с минимум функций. Учитывая, что существует множество облачных версий офисов, вы можете быстро отредактировать документы или отправить фотографии.

Моды для игр

Гроза и гордость ПК гейминга. Только персональные компьютеры позволяют играть в модификации и накатывать разные неофициальные дополнения. Глубокое заблуждение. Моды на консолях существуют всю сознательную жизнь. Просто комьюнити у него меньше, чем на персональных компьютерах.

На консолях Xbox магазин приложений значительно больше, чем у конкурентов и установка модов значительно проще. Нет необходимости вынимать винчестер из устройства, чтобы получить доступ к файловой системе.

Подарки

Аргентина и Турция долгое время оставались лучиком света в темном царстве. И этот феномен стал возможным благодаря возможности покупать игры в подарок и получать ключи от купленных игр. Барахолки завалены предложениями купить игру из другого региона. Не у всех есть возможность брать игру за Full Price, а вот скидочка на разнице курса валют играет важную социальную функцию.

Вроде мелочь, но ее редко упоминают в обзорах и мнениях.

Послесловие

У любого устройства можно найти много плюсов и минусов. Современные блогеры отличаются поверхностным взглядом и погоней за хайпом. За свою консольную жизнь просмотрел десятки тысяч всевозможных обзоров, но достойной информации в них практически нет. Грустно от осознания, что фанаты о своей консоли знают меньше, чем рядовой пользователь, строчащий заметки в интернете.

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