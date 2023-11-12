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Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят

Рекламный отдел Microsoft не старается, продвигая свою игровую консоль. Они забывают рассказать о многих достоинствах, которые могут понравиться потенциальным пользователям
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Игровые консоли — это устройства со своей философией и множеством уникальных функций. Маленьких. Редко используемых. Но радующих своим наличием и облегчающих жизнь рядовому игроману. Сегодня решил вспомнить несколько особенностей, о которых редко упоминается в пабликах Xbox.

Предисловие

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Люблю консоли большие и маленькие. Люблю качественный контент и наполнение. За последние 5 лет фанаты зеленых "измельчали", а бот-фермы оскудели. Чемоданы денег не спасают ситуацию и приходится самому рассказывать, что мне понравилось в консолях Xbox. Мелкие особенности, что наполняют повседневность.

Некоторые оговорки

Microsoft постоянно что-то мутит и вносит различные изменения в свои гаджеты. Неделю назад стало известно, что консоль больше не будет поддерживать несертифицированные устройства. Автор не знает, как новшество отразится на сказанном ниже, но о данном факте стоит помнить.

Первая фишка — веб-камера

В 2010 миру представили Kinect — подключаемое устройство для взаимодействия с виртуальными мирами. Ошеломляющий успех и более 40 млн проданных устройств. В 2011 году приобретается Skype. Два популярных направления с общими корнями. Упор в видеокамеры и взаимодействие с пользователем. Два направления, что были зарыты в угоду бизнес-плану и великим идеям. Но осталось наследие былого величия.

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Microsoft позволила использовать со своими консолями любые веб-камеры, как на персональных компьютерах. Вы вставляете устройство в USB разъем и используете его без ограничений. Моя консоль стоит в зале и подключена к большому телевизору. Любое застолье или праздник — это общение по видеосвязи с родственниками и друзьями. Нет ничего более приятного, чем за праздничным столом вести светские беседы с людьми на другом конце света. Скайп работает с любыми камерами и не требует дополнительных устройств. Помимо Skype, вы можете использовать WEB версии ваших любимых мессенджеров.

А после закрытия инициативы Kinect остается несколько игр с поддержкой захвата движения. Самая известная и популярная — серия JUST DANCE 

Танцы под современные хиты. Львиная стоимость игры — это лицензионные отчисления правообладателям музыкальных треков.

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Менее известная игра — это семейная серия Rabbids, бешеные зайцы Ubisoft. Набор простеньких игр для всей семьи.

Вторая фишка — Xbox Play Anywhere

Инициатива из далекого 2016 года, провалившаяся в первый год своего существования. По программе за 7 лет вышло около 300 игр, 95% которых — это мусорные тайтлы. Купи игру один раз и играй в нее на всех платформах. Интересная задумка и отвратительная реализация. Крупные сторонние издатели проигнорировали Xbox и ее стремления. Но все же...

Все игры от внутренних студий поддерживают данную функцию. Плюс несколько крупных изданий. Большую часть своего времени провожу за геймпадом на диване, но бывают моменты, когда телевизор занят и продолжить приключение можно за персональным компьютером. Порекомендовал бы такие тайтлы.

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No Man's Sky — песочница в открытом космосе. Подойдет для широкого круга пользователей. Великолепно играется на любом устройстве.

State of Decay 2 — песочница-выживалка с зомби. Строим базу, кормим и прокачиваем хомячков, зачищаем местностьИгру за 6 лет допилили до вменяемого состояния. Есть косяки (появление зомби в метре от тебя за спиной), но не они мешают наслаждаться в соло или кооперативе. Часто бывает на скидках.


Наберется еще два десятка игр и все. Плюс проекты внутренних студий. Негусто, но полезно.

Достойно упоминания — один аккаунт, чтобы править ими всеми

У Microsoft есть инфраструктура, в которую они пытаются завлечь как можно больше адептов и привязать к своим сервисам. Так, на Windows 11 отключили легальную возможность входить в свой компьютер без аккаунта Microsoft. Компьютер вроде ваш, но вы обязаны авторизоваться в чужеродных сервисах. Часто устанавливаю системы на различные устройства и авторизация на десятках ПК с последующей настройкой — это издевательство над разумом. Но мы не об этом.

Если у вас есть аккаунт Xbox, то он автоматически работает и в Skype, Windows, Почте, Облаке, играх. Очень удобно. Создал один аккаунт и не надо повторяться, создавая все новые и новые и новые учетные записи. На одном аккаунте у вас может числиться до 10 устройств. Главное, регулярно удалять лишние и не забывать об этом.
 

Третья фишка — клавиатура и мышка

На консолях Xbox уже 119 популярных игр имеют полную поддержку клавиатуры и мышки. Вам не нужны никакие эмуляторы, чтобы поиграть в шутеры и аркады. Подключил геймерские клавомыши с RGB-подсветкой и нагибаешь нубов в соревновательных играх.


 Список всех известных игр с полной поддержкой клавиатуры и мышки по состоянию на ноябрь 2023 года


Еще существует около 100 игр с частичной поддержкой. Например, вы можете набирать текст с клавиатуры, но все остальные действия только через геймпад.

Достойно упоминания — браузер EDGE 

За последние 2 года Microsoft внесла множество мелких изменений и доработок в свой браузер. Он не стал чем-то интересным, но теперь вы можете взаимодействовать с ним посредством клавиатуры и мышки. Через браузер вы можете заходить в облако и работать с бухгалтерскими документами. Есть удаленный доступ и рабочее место с минимум функций. Учитывая, что существует множество облачных версий офисов, вы можете быстро отредактировать документы или отправить фотографии. 

Моды для игр

Гроза и гордость ПК гейминга. Только персональные компьютеры позволяют играть в модификации и накатывать разные неофициальные дополнения. Глубокое заблуждение.  Моды на консолях существуют всю сознательную жизнь. Просто комьюнити у него меньше, чем на персональных компьютерах.

На консолях Xbox магазин приложений значительно больше, чем у конкурентов и установка модов значительно проще. Нет необходимости вынимать винчестер из устройства, чтобы получить доступ к файловой системе.

Подарки

Аргентина и Турция долгое время оставались лучиком света в темном царстве. И этот феномен стал возможным благодаря возможности покупать игры в подарок и получать ключи от купленных игр. Барахолки завалены предложениями купить игру  из другого региона. Не у всех есть возможность брать игру за Full Price, а вот скидочка на разнице курса валют играет важную социальную функцию. 

Вроде мелочь, но ее редко упоминают в обзорах и мнениях.

Послесловие

У любого устройства можно найти много плюсов и минусов. Современные блогеры отличаются поверхностным взглядом и погоней за хайпом. За свою консольную жизнь просмотрел десятки тысяч всевозможных обзоров, но достойной информации в них практически нет. Грустно от осознания, что фанаты о своей консоли знают меньше, чем рядовой пользователь, строчащий заметки в интернете.

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