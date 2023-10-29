Магазин Steam имеет уникальную фишку — он позволяет зарабатывать деньги всем и каждому. Он дает широкий перечень возможностей и берет с этого небольшую комиссию в свой карман. Торговая площадка Steam — это крупнейший магазин цифровых товаров. Заработать в нем может любой желающий. Единственное ограничение — это запрет на вывод денежных средств из системы. Сегодня рассмотрим вариант, как же обойти запреты и пополнить свой банковский счет.

Предисловие

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Многие утверждают, что Steam — это лучший магазин цифровых игр для персонального компьютера. Другие вспоминают огромную социальную сеть с узкой направленностью... Но на самом деле это инструмент по выкачиванию денег из доверчивых граждан любыми доступными средствами. Приведи друга и получи значок. Купи игру и продвинься по карьерной лестнице. Проголосуй и будешь награжден красивым смайликом. Вариантов множество и у всех один конечный результат — достань кошелек и перечисли денежку.

Вершиной айсберга стоит торговая площадка. Ты поиграл в игру и тебе выпала ненужная вещь? Заработай на ней. Ты хочешь получить эксклюзивную шмотку для своего персонажа? Поучаствуй в аукционе. Хочешь испытать свою удачу? Казино без ограничений к твоим услугам. 5 лет назад государственные органы некоторых стран "возбудились" и попробовали прикрыть онлайн-казино, но скандал быстро замяли и шумиха рассосалась сама собой. Деньги любят тишину.

Но дядюшка Гейб хитрее всех. Он делится денежкой со всеми желающими. Вот описание одной из функций магазина, где черным по синему написано о "сторонних торговых сайтах". Steam дает возможность всем и каждому участвовать в торговле внутриигровыми вещами. Ни один другой магазин не позволяет официально выводить средства или вещи через третьих лиц. Все посредники в других магазинах официально нарушают правила площадок и могут быть забанены в любой момент, но не в Steam.

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Итак, вы провели несколько удачных сделок и у вас на балансе появились лишние "шекели", как их рационально обналичить? Конечно, все упирается в сумму. Если это пара рублей, то нет ничего сложного, а если это пара десятков тысяч?

Друзья помогут

Самый простой и надежный вариант — это купить долгожданную игру другу, а взамен получить денежку на свою карточку. Способ получил широкое распространение после 24 февраля и прихода западных санкций. Ограничения платежей наложили некоторые неудобства в стандартном пополнении баланса Steam. Ты мне игру, я тебе денежку — приятное решение вопроса. Выхлоп 90-95%.

Steam Gifts, он же подарок

Чуть более сложный вариант предыдущего способа вывода средств. Место друга и знакомого занимает случайный человек, встреченный на сторонних сайтах. Чаще всего это нелегальные торговые площадки цифровым товаром. Дикие времена остались далеко позади, но развод на деньги все еще встречается. Во избежания недоразумений используются "Гаранты" — организаторы сайта, что сводят продавца и покупателя в одном месте и берут небольшую комиссию за операцию. Вариантов много. Крупные маркеты с удовольствием работают по серым схемам. Выхлоп 80-85% плюс потраченное время.

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Ключ от кейса CS:GO

Схема больше не работает. Valve прикрыла лавочку. Некоторое время назад можно было купить в официальном магазине CS:GO ключ для открытия кейсов. Схема была идеальной, так как стоимость ключа была фиксированной и ее курс был четко прогнозируемым.

Баланс кошелька менялся на ключ для ящиков -> ключ продавался на сторонней площадке за обычные деньги с перечислением на карточку -> новым владельцем ключ продавался с небольшим дисконтом на торговой площадке Steam. Одно лицо выводило средства из кошелька, другое лицо пополняло кошелек. Безупречная схема. Гейб Ньюэлл перекрыл ее, так как терял на ней денежку. Выхлоп составлял 65-70%.

Скины из CS:GO

Так как на обмен ключами ввели ограничения, то трейдеры перешли на шкурки для оружия в самой популярной игре Steam. Проблема состоит в том, что стоимость шкурок непостоянная и посредники закладывают свои риски в стоимость сделки.

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Существует два больших направления по выводу денег через шкурки.

Скупщики, выхлоп составит 50-60% от сделки.

Посредники, выхлоп составит 55-70% плюс время.

Скупщики занимаются пополнением баланса других участников рынка и закупают шкурки, чтобы перепродать с дисконтом или провести серые схемы со Steam Gifts. Особенностью такого бизнеса является широкая автоматизация всех этапов. Боты рассчитывают автоматически все комиссии, автоматически принимают и передают вещи, осуществляют перевод средств. Готовая система стоит примерно 10-15 тысяч долларов и окупается (с хорошей рекламой) за 6-8 месяцев.

Посредники — предоставляют площадку, на которой встречаются покупатель и продавец, а он лишь гарантирует чистоту сделки и перевод средств.

Региональные цены

Один из скрытых механизмов торговой площадки. На игры существуют региональные цены. В одних странах игра может стоить $70, а в других та же игра обойдется в $20. Все просто и понятно. Но с торговой площадкой не существует региональных цен. Если в одном регионе шкурка стоит $100, она во всех регионах будет столько стоить (в пересчете по курсу в местную валюту). Очень удобный механизм, если хочешь заработать.

Комиссия

При выводе средств с кошелька Steam необходимо заплатить несколько различных "комиссий". Поборы с законопослушных граждан — обыденность в капиталистическом мире.

При покупке шкурки вы отдаете 15% от ее стоимости торговой площадке.

Посредник, чьи услуги вы захотите использовать, также возьмет от 5 до 15% комиссии.

Платежная система, на которую вы захотите вывести денежку, тоже отщипнет от 2 до 10%.

Курсовые разницы разных банков — это 3-5% от суммы сделки.

Конечный покупатель захочет получить небольшую скидку в 5-10%.

Все эти комиссии необходимо учитывать, если вы не хотите остаться с голым задом в конце истории.

По цифрам из примера выше — в 2021 году купил нашивки по 65 рублей. Сейчас эти нашивки скупают по 220 рублей. За два года профит составил чистыми на кошелек 120% годовых.

Послесловие

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Самый простой и эффективный способ — это продать игру другу или знакомому. Если вы не торгуете шкурками ножей по $1500-$2000 за штуку — очень удобный вариант. Альтернативой может стать открытие аккаунта на торговой площадке по продаже игр, но там уходит много времени и суеты. А самым простым и быстрым — слив баланса перекупщику с налаженным бизнесом. Ну и последний вариант — открыть свой магазин и автоматизировать движение капитала.