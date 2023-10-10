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Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage

Есть ли жизнь на игровых затычках в 2023 году? Можно ли играть на бюджетной карте из 2017 года в современные проекты? На какие жертвы вы готовы пойти ради любимой игры?
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Компания Ubisoft отличается отличной оптимизацией своих игр. Многие могут посмеяться, но такой картинки при демократических требованиях к системе давно не встречал. Сегодня хочется посмотреть, насколько демократические требования могут быть у проекта 2023 года.

Предисловие

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Видеокарта GeForce GT 1030 вышла в 2017 году. Уже прошло пять лет и две волны майнинга. Чтобы понимать всю подноготную модели, стоит упомянуть некоторые ее особенности:

  • Рекомендованная стоимость в 2017 году составляла $80;
  • Производительность в пике без разгона — около 1300 попугаев.

Похожую производительность имеют GTX 750 (1200 попугаев) и Xbox One S (1400 попугаев). Между тем, на Xbox One S выходили Red Dead Redemption 2 и рассматриваемый сегодня Assassin’s Creed Mirage.

Ближайшие конкуренты из варианта "новое" 

  • RX 6400 с рекомендованной стоимостью $160 (3500 попугаев);
  • GTX 1630 с рекомендованной стоимостью $170 (1800 попугаев);
  • Intel Arc A310 с примерной рекомендованной стоимостью $130 (3000 попугаев);
  • Ryzen 3 5300G  с примерной рекомендованной стоимостью $170 (950 попугаев).

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Заметно, что в бюджетном сегменте образовался вакуум. И его не может заменить встроенная графика нового поколения. В настольных чипах нет мощной графики за приемлемый ценник.

GeForce GT 1030

Существуют три варианта этой видеокарты:

  • Стандартная с GDDR5, возможны вариации в зависимости от вендора и системы охлаждения;
  • Стандартная с GDDR4 — просто мусор;
  • Перемаркированная GT 730 на ядре GK107 с GDDR5 — полнейший мусор.

Все версии видеокарт отлично гонятся и по чипу, и по памяти. Разгон по памяти дает линейный рост в производительности. Если добавить хороший обдув, то частота Overboost будет запредельной.

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В тесте к базовым частотам добавил +100 по ядру и +200 по памяти. Моя карта взяла +250 и +500, но не все экземпляры такое осилят.

Разрешение 720р минимальные настройки

В городе получаем кинематографичный экспириенс. Игра не очень быстрая и можно пройти. Средний кадр держится у планки 24-27. Если быстро мотать головой по сторонам, можно опуститься до 19 FPS. С отключенным счетчиком кадров наблюдается легкий дискомфорт. Нужно повышать частоту памяти до +500 (счетчик подрос до 27-29). Спорный вопрос и возможны осложнения.

Разрешение 720р и FSR 2.0 quality

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Добавляем немножко мыла и дополнительные 2 кадра по среднему значению. Если счетчик отключить — разница не чувствуется. Изменений ни в картинке, ни в плавности не ощущается. Есть +2, но не более того. Если вы играете со счетчиком кадров — будет плюсом


Разрешение 720р + FSR 2.0 quality + адаптивное разрешение

Мой самый любимый режим в играх Ubisoft. Адаптивное разрешение давно существует на игровых консолях, но с персональными компьютерами оно плохо ладит. Игре задается целевая чистота кадров и система будет стараться ее удерживать любой ценой. В разные моменты времени будет понижаться разрешение экрана. С затычками работает не лучшим образом, но со средними картами  радует своей плавной картинкой.

Шакальная картинка и стабильные, как скала 28-30 кадров. Есть небольшой минус — в экшен-сценах возможны статеры до 1 секунды. Пройти игру и получить удовольствие можно.


Разрешение 720р + FSR 2.0 balance

Нет предела совершенству, и мыльнорезку можно улучшить до режима Balance. Тут получается примерно, как и в предыдущем варианте, только картинка ощутима хуже и нет плавности. После 10 минут игры почувствовал, что начинает укачивать. Возможно, это накопительный эффект, но рваная картинка и качество изображения оставляют горькое послевкусие.


Разрешение 720р + FSR 2.0 performance

Доктор сказал "На дно", значит на дно. В играх от французов очень много мелких деталей. Выбор между частотой кадров и детализацией окружения сильно зависит от вашего личного восприятия. Если снизить настройки, то после игры на высоких в 1080р, изображение не воспринимается. Игры хочется закрыть побыстрее и удалить с диска.


Вердикт

Все приведенные тесты проводились на мониторе 1080р с диагональю в 27 дюймов. Впечатление от картинки варьировались от "Ну норм, можно поиграть" до "Спасите! Помогите! Хулиганы зрения лишают!"

Можно ли играть на GeForce GT 1030 в Assassin’s Creed Mirage?  Скорее нет, чем да. Надо быть большим фанатом, чтобы стерпеть такую картинку. Радость через боль.

Но не все так однозначно

Предполагается, что древняя затычка стоит в бюджетном системном блоке с бюджетным монитором. Подключил системник в комнате у дочки к 19,5 монитору на 1366*768. Вы не представляете, как сильно изменились впечатления от игры. В режиме "Разрешение 720р + FSR 2.0 balance" игра изменилась до неузнаваемости. Пикселизация исчезла. Мыла стало в разы меньше. И поскольку маленький монитор находился заметно ближе от глаз, чем большой, то и детализация увеличилась. За маленьким экраном игра ощущается заметно лучше.

Впечатления от "бумажных" характеристик очень сильно меняются от устройства вывода изображения. Отвечая на тот же вопрос, что и раньше, можно уверенно ответить: "Поклонники серии могут пройти игру на GT 1030 gddr5 и получить от этого эстетическое удовольствие".

Послесловие

За шесть лет с рынка исчезли игровые видеокарты начального уровня. Ценник на "затычки" подскочил с $80 в 2017 до $150 в 2022 году. Но и это не предел. В ближайшем будущем младшими картами обозначены RX 7500 и RTX 3050 с планкой в $200.

Встроенные видеокарты в бюджетных процессорах не могут догнать "затычку из 2017 года" по производительности. Абсурдная ситуация. Intel не может, а AMD и nVidia не хотят. Стоит напомнить, что в ТОП 100 самых популярных игр Steam примерно 90-95 — это проекты для "затычек", а не мощной дорогой графики. 

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