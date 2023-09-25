Долгое время сидел на зарубежных торговых площадках уровня Amazon и Ebay. Основными лотами для покупки были "Refurbished" изделия — товары, возвращенные для повторной продажи. У каждого продавца с подобным товаром присутствовало точное описание и категория "износа". Повреждена упаковка. Вскрытая упаковка. Возвращенный товар без следов использования. Возвращенный товар со следами использования. Мелкие следы износа. Заметные следы износа. Некомплектный товар. Возвращенный по гарантии. Мелкий ремонт. Восстановленный на заводе. Витринный образец.

Перечень достаточно широкий. Самая главная особенность — этот товар НИКОГДА НЕ НАЗЫВАЛСЯ НОВЫМ.

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Предисловие

Майнинг — ужасающее явление для обывателя. Цены на видеокарты растут, выбор предложений сокращается. Появляются новые игроки на рынке. В апреле 2022 года в местных сетях появилось несколько предложений видеокарт бюджетного уровня. RX 550/RX 560/GTX 1030/GTX 1050 от мало распространенного в наших краях бренда Afox. Простенькое исполнение, хлипенькое охлаждение. Но цена, почти в два раза ниже аналогов.

На фоне тотального дефицита и скачка курса доллара предложения выглядели волшебными. Многие мои знакомые взяли затычки, чтобы досидеть кризис и поиграть на минимальных настройках в современные игры. Одна из таких чудо-карт и попала в мои шаловливые ручки.

AFOX GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 AF1050-2048D5H2

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Обычное название обычной видеокарты. Существует несколько вариаций, с подобным обозначением. В основном отличается самая последняя цифра и маркировка после. Ничем не примечательная информация. Пока не захочешь навестить официальный сайт компании Afox и не почитаешь характеристики видеокарты.





А такой видеокарты не существует. Просмотрел европейскую страничку и китайскую. Нет такой видеокарты. Не существует и похожих. На нет и суда нет. Маленькая компания могла не обновить свой официальный сайт.

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Интересовали официальные характеристики и возможности видеокарты. Они все "одинаковые", только производительность может отличаться до 20% на пустом месте. Часто видеокарты, выпущенные во время майнинг-бума, идут на GPU от старших видеокарт с заниженными частотами. Например, у той же компании AFOX ее единственная официальная GTX 1050 идет с видеобуфером в 4 Gb, что крайне редкое явление.

Кто-то может подумать, что это опечатка на сайте, но нет - видеокарта есть в нескольких магазинах с четким указанием объема памяти. Примеров масса.

А что там внутри

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Стоит сделать несколько уточнений моего интереса. Видеокарта GTX 1050 идет с теплопакетом (и потреблением) в 75 Вт. Это холодная затычка для массового потребителя. Она не требует дополнительного разъема питания. Официально не требует.

Иногда попадаются отдельные "разогнанные версии" с увеличенным Power Limite. Фантастические видеокарты, что стабильно работают в режиме OverBoost до 1980 Mhz, а при удачном стечении обстоятельств и тонкой доводке стабильно держат 2130. При таких частотах видеокарта быстрее 75% GTX 1050ti. Приятная производительность.

У большинства видеокарт этот показатель стандартный и ограничивается в 75 Вт:

Основное визуальное отличие между картами — это наличие дополнительного 6 pin питания. Слот PCI-ex дает только 75 Вт и "сверх" идет по кабелю.

У AFOX GeForce GTX 1050 есть дополнительный разъем питания. Единственная причина его наличия — это "модифицированный чип" или разогнанная версия. По гугл-данным, которые часто бывают недостоверными, а официальных нигде нет - частоты стандартные. Всю правду нам скажет только вскрытие.

Забавная фотография. Телефон не поддерживает макросъемку и фокус сильно гуляет. Абсолютно все надписи на кристалле не читаемые, а вот маркировка чипа — это не "дополнительная обводка" или левая надпись "поверх". Это отражение под определенным углом :-) Четко видно только ее.

Ничего необычного. Стандартный чип без изюминки. Для чего нужно дополнительное питание на видеокарте — совершенно не понятно. Без его использования карта не запускается.

Питание

Скриншот взят с ролика на видеохостинге с идентичной видеокартой. На процессор подается пониженное напряжение. Температура видеокарты всего 53 градуса. Для обывателя - нет ничего необычного. НО!!! На видеокарте не работает OverBoost.

Сделаю уточнение — видеокарты Nvidia могут работать сверх официальных частот, пока это позволяет температура и питание. В видеоролике блогер не придал значение данному факту. Когда запускал свою видеокарту "до разбора", она тоже работала на стандартных частотах. После того как собрал обратно, частоты выросли до 1640 - не придал этому значение... "Может показалось"? Ан нет - проблема с питанием присутствует и косяк не в одной видеокарте у меня.

Мелочь, а разница в производительности больше 10%. Часто в обзорах с табличками Excel можно видеть крики: "Вы все врете!" Вот вам яркий пример различия в производительности за рамками погрешности.

Память

Потыкал, посмотрел внутренности, расстроился и думал уже собирать обратно, пока не взглянул на память видеокарты. А она разная. Все модули с разными номерами из разных партий. Полнейший беспредел. Точно знаю, что карта покупалась в местном крупном магазине в апреле 2022 года. Никакого Китая. Официальная поставка.

Refub

Ранее уже вспоминал про "самую дешевую оперативную память" с перепаянными чипами памяти. Маленький магазинчик гоняет оптовые партии напрямую из Поднебесной. Память DDR3 снята с производства и брендовые планки стоят дорого. Подход с утилизацией чипов понятен. Но здесь речь идет о "современной" видеокарте. И если с видеоядром могут быть вопросы во время майнинга, то какая проблема с памятью?

Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда

Кто-то решил немножко сэкономить, дал годовую гарантию на свою продукцию, не афишировал существование товара на своем сайте — всякое в жизни бывает... Но суть всего повествования не в этом. В торговых сетях официально продается техника, бывшая в употреблении, как НОВЫЙ товар. На Алибазаре пишут "новая" — все понимают, что это обман и никто не обращает внимания. А вот в крупных торговых сетях писать "новое" - это нонсенс. Бывает, в сборку вставляют "возвращенный" товар и продают под видом нового, но чтобы отдельно такое происходило?!?!?!

Чтобы не было разночтений, конкретно AFOX GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 AF1050-2048D5H2 продается и в Беларуси, и в России, и в Казахстане, и в других сопредельных странах. На Amazone ее нет.

Послесловие

Ужасают перспективы ближайшего будущего. Большой ретейл продает официально "восстановленные" видеокарты под эгидой нового товара. Это не где-то там в далекой стране. Это не подвальные челноки. ЭТО РЕТЕЙЛ. Это гарант надежности.

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Раньше при выборе маленького магазинчика и большого при сопоставимой стоимости — всегда брал в большом. Я точно знал, что большой магазин под видом НОВОГО всегда продает НОВОЕ. Это аксиома. Бывают мелкие исключения. Но в массе своей репутация крупного магазина всегда на первом месте.