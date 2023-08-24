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Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда

Копейка рубль бережет - учат нас с детства. Хорошие вещи дешевыми не бывают - учат нас маркетологи. Если не видно разницы, то зачем платить больше - учит нас Дося...
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Нужно было 10 планок оперативной памяти DDR3 по 8 Гб на хозяйственные нужды. Зашел в свой любимый магазин, отсортировал по стоимости и заказал самую дешевую. Так как на всю память существует 12 месяцев гарантии, вопрос о ее надежности не стоял. Уже лет пять не заказываю с алиэкспресс продукцию китайской промышленности. Разница в стоимости на базаре и у местных дилеров пара процентов, а вот вопрос с надежностью и гарантией - стоит остро как никогда.

Предисловие

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Через мои руки проходит много техники 2011-2018 годов выпуска. Промежуток времени, когда i5-3450 и DDR3 все еще могут конкурировать по цене/производительности с современными Celeron на 1200/1700 сокетах. 16 Гб оперативной памяти DDR3 на 40% дешевле 16 Гб DDR4 при минимальной разнице в производительности. Интересное сочетание производительности и надежности.

 8Gb KingSpec KS1600D3P13508G

Приятное название для оперативной памяти в красивой упаковке. Запечатанные коробки в защитном целлофане. Пластиковые блистеры заменены на большие яркие коробочки с открытым прозрачным окошком. Полное описание памяти хорошо читается на блистере. Первые впечатления от увиденного - удивление и уважение. Мое предвзятое отношение к китайской продукции улетучилось в момент. На каждой плашке памяти сэкономил 8 рублей (10 центов), а от всей покупки целых 80 рублей (1 доллар). Так как заказ состоял из 12 наименований по 5-10 лотов каждый, то конечный чек уменьшился в среднем на 430 рублей (8 долларов).

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Сэкономленная денежка, все равно что заработанная, именно так думает рядовой барыга с авито. На все лоты есть 12 месячная гарантия и голова о надежности не болит. Но есть небольшая оговорка. Часто собираю вещи для друзей-знакомых из тех же самых комплектующих, что лежат в запасниках.

Более детальный осмотр

У меня в шкафу лежит два десятка планок памяти с битыми модулями и сбойными банками. Выход из строя оперативки - это не такое редкое явление, как может показаться некоторым. Синии экраны и зависания системы - меньшая из проблем, что может встретиться рядовому пользователю.

К сожалению, у меня нет хорошей камеры для макросъемки и специализированного освещения, но потратив 20 минут со своим телефоном при солнечном свете у окна, получилось заснять крупным планом саму память.

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На первый взгляд, ничего криминального. Чистый и красивый текстолит. Все аккуратно. Если не знать куда и на что смотреть, то ничего и не заметишь. Даже банки по своему цвету практически ни чем не отличаются. 

Это та же самая фотография, только с максимальным увеличением банок. Думаю, теперь отчетливо видно, что память распаяна в разнобой от совершенно разных партий с разными серийными номерами и датой производства. Потемнения краски отчетливо показывает, что банки подвергались "искусственному" нагреву за рамками конвейерной линии.

Тесты

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Не проводил. Вставил в систему, указал частоту 1866 и переустановил систему. Все отработало штатно. Никто старые блоки не разгоняет и не выжимает досуха. Но на душе осадочек остался. А вдруг... На этот случай есть 12 месяцев гарантии :-)

Санкции и новые каналы импорта

За долгие годы наблюдений, не встречал в официальной рознице восстановленные запчасти для компьютеров. Частники регулярно продают с алибазара всевозможную экзотику, но в официальных каналах такого не было.  Мир меняется и подстраивается под существующие реальности. Полгода назад уже писал про параллельный импорт и как местный бизнес под него подстраивается.

О параллельном импорте компьютерного железа 

Похоже, что бизнесу понравились новые реалии и он ударился "Во все тяжкие".

Послесловие

Как вы относитесь к съедобным насекомым? В европейской кухне это неприемлемый продукт. А вот в восточных странах, съесть ползучего "гада" приятный деликатес. Наши вкусы распространяются не только на кухню, но и на многие аспекты нашей жизни. Еще вчера, мы брезгливо смотрели на подвальные бренды Китая, но сегодня: "за обе щеки причмокивая" просим добавки. Еще вчера, мы выбирали между Samsung B-die и SK hynix, а сегодня, поставщики везут самые популярные и самые продаваемые Hikvision, Netac и KingSpec. Никто уже не думает про разгон, надежность и прочие атрибуты.
 


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amd intel ddr3 sk hynix netac kingspec samsung b-die ddr3 1600 mhz hikvision kingspec ks1600d3p13508g
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