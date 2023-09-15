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В ближайшее время на рынке появится новая консоль от Nintendo. Увеличенная производительность, улучшенные характеристики и приятная стоимость. Так случилось, что по предварительным данным характеристики у мобильной консоли будут выше, чем у скромной консоли Microsoft. И если ранее можно было найти минимум оправданий для покупки коробки, то в ближайшее время и они улетучатся в небытие.

Предисловие

Прошло 3 года с провального анонса младшей консоли Xbox series S. Приставку преследует огромная череда неудач и странных решений. Никто не заметил первого появления белой коробочки. Microsoft положила маленькое устройство на полочку в студии Фила Спенсера и никто не обратил на нее внимание. Дошло до абсурда. Представителям пиар агентства пришлось самим показывать секретную разработку.

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Следующим был Крейг и перенос флагманской игры для новых консолей на год.

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Через месяц последовал "слив презентации". За 10 дней до официального анонса в сеть утекли кадры, на которой должны были анонсировать новую консоль. Утечка феноменального размера. Вы думаете на этом можно было бы закончить?

Объявление стоимости в 300$. Хороший прайс, если не думать, что параллельно продается Xbox one X с приводом для дисков, игрой в комплекте и лучшей производительностью. Пошли оправдания, что новая консоль мощнее. Новые технологии важнее циферок...

Огромный скандал, более новая консоль не поддерживает игры "Оптимизировано для Xbox one X". Более новая и "мощная" консоль не тянет игры с предыдущего поколения. Нонсенс!

Последней каплей в "цирке от Microsoft" становится выход Cyberpunk 2077. Новая консоль от Microsoft сливает PlayStation 4 из 2013 года. Да, игру допилили, выпустили сотни патчей, но на старте консоль нового поколения проигрывала не только Xbox one X, но и древней консоли от конкурента.

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Передышка на 2 года. Подарок с небес. Не благодаря, а вопреки, на рынке не осталось других игровых устройств, кроме Xbox series S. Вы физически не могли купить ничего кроме самой дешевой консоли Xbox. Ну... еще Nintendo Switch. Всего 300 американских рублей и вы могли выбрать одно из двух устройств. По случайному стечению обстоятельств, даже тут большинство пользователей отдавало предпочтение консоли от японцев. Сам приобщился к портативному гаджету в этот период. Стоит отметить, что играл ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в стационарном режиме. Бюджетные инди проекты отлично воспроизводились на мобильном чипе.

Кстати, уже развеивал миф о дешевый Xbox series S

Xbox значительно дороже нового стационарного ПК

Покупка Activision Blizzard

Мы не будем говорить о самой покупке, а вспомним об обязательствах, что берет на себя Microsoft. Много разных договоров с разными компаниями о доступности всего и вся везде и всюду. Nintendo, без каких бы то ни было проблем получает в свои руки будущие проекты самой успешной игровой компании и усиливает свои позиции на рынке видеоигр. Мелочь... Приятная мелочь.

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Характеристики Xbox series S

Мощный 8 ядерный x86-64 с огромным тепловыделением. Избыточная производительность нужна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для совместимости со старшей консолью. В персональных компьютерах никто и никогда не будет ставить такое устройство в бюджетную сборку.

Видеокарта с производительностью в 4 терафлопса поколения RDNA 2. Это уровень производительности самой дешевой затычки Radeon RX 6400. Сегодня на рынке не существует более дешевой видеокарты. Это самый низ из возможного.

SSD - он есть. И это приятно. Сравнивать с конкурентом нет смысла. Он хуже.

Память в 10 Gb. Приятный объем. Только в большинстве обзоров забывают уточнить нюансы, которые убивают всю суть нового поколения. Память разделена на 2 пула. 8 Гб под игры и 2 Гб под систему. Но и это еще не все. Надо БОЛЬШЕ уточнений. 8 Гб пропускная способность 224 Гб/с, 2 ГБ пропускная способность 56 Гб/с. У старой Xbox one X пропускная способность всего пула 12 Гб в 336 Гб/с. Медленную видеокарту снабдили ущербной памятью.

Неназванные технологии оптимизации изображения от AMD. Предположительно FSR 2.0.

Операционная система на базе Windows 11.

Предварительные характеристики Nintendo Switch 2

Более или менее известно, что консоль будет построена на модифицированном чипе Tegra T239 (либо на более производительном MediaTek Dimensity 9300). Чип построен на 8 ядрах ARM Cortex-A78AE. Отмечу особенность ядер ARM - они проще и дешевле в производстве в сравнении с x86-64. При одинаковой производительности у них больший выход годных кристаллов, что сильно сказывается на конечной стоимости продукта.

Видеокарта с примерной производительностью 4 терафлопс. Многие считают это устаревшей информацией. В первых числах сентября прошла презентация "за закрытыми дверями". Новую консоль наделяют технологиями DLSS 3 и трассировкой лучей. Эксперты предполагают, что в новой приставке используется чип на архитектуре Ada Lovelace (RTX 4000 серии).

SSD - он был, он есть, он будет есть.

Память в 12 Gb. Хороший объем для современного железа.

Неназванные технологии оптимизации изображения от nVidia. В худшем случае - это DLSS 2.0, чего достаточно для мобильной платформы и целевого разрешения 720р.

Операционная система на ядре FreeBSD. Сказать, что она легче и быстрее монстра Windows 11 - ничего не сказать.

Xbox series S vs Nintendo Switch 2

По "инсайдерской" информации консоль может выйти в мае 2024 года. Возникает небольшой вопрос: а что будет дальше? Если верить утечкам, новая портативная консоль имеет:

Более высокую производительность

Передовые технологии от лидера рынка

Компактный и стационарный форм-фактор

бОльшую фанбазу, а с ним и лояльность издателей

Отсутствие глупостей и экспериментов

бОльшую библиотеку игр

Меньшие затраты на разработку игр или их портирование

В эпоху Switch 1 можно было говорить о разной производительности, мол Xbox one S почти вдвое мощнее, но сейчас? Какие козыри остались у младшей Xbox series S? Нам долго кричали:

Она такая маленькая, ее можно взять с собой на дачу! Switch 2 значительно меньше. Плюс ей не нужен экран и играть можно везде.

Она такая дешевая! По предварительным инсайдам новая консоль будет в той же ценовой нише 250-300$

Игры от внутренних студий попадают в день выхода в подписку! Starfield и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom как ответ на такую глупость.

Послесловие

Обвал рынка консолей Xbox и отказ разработчиков от ее поддержки. Низкая популярность и сброс ценника до 150-200$. Заглядывая в будущее, мне трудно представить, какой шаг может вытащить Xbox вообще и series S в частности от надвигающегося апокалипсиса. Уже сегодня многие издатели выпускают максимально обрезанные версии на древней Switch, а что будет завтра?

А вы что, не хотите заработать? Любимый вопрос "фанатов" Фила Спенсера. У меня возникает ощущение, будто выпуск игры на новую платформу происходит бесплатно. Нет никаких затрат. Вроде консоли идут на одной платформе... только одни выпускаются на FreeBSD, а другие на Windows. Кто-то скажет про кроссплатформенные движки и подобное... Только я не вижу наплыва игр на Android или MacOS. У всего есть цена, и есть основание предполагать, что стоимость выпуска игр на Xbox заметно выше, чем окупаемость. И выход новой портативной консоли может стать концом консольного бизнеса Microsoft.