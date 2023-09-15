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Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена

По слухам, Nintendo продемонстрировала прототип своей новой игровой консоли. Рядовая новость для подавляющего числа пользователей. Особенностью консоли можно назвать ее предполагаемую производительность. Она больше, чем у Xbox series S
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В ближайшее время на рынке появится новая консоль от Nintendo. Увеличенная производительность, улучшенные характеристики и приятная стоимость. Так случилось, что по предварительным данным характеристики у мобильной консоли будут выше, чем у скромной консоли Microsoft. И если ранее можно было найти минимум оправданий для покупки коробки, то в ближайшее время и они улетучатся в небытие.

Предисловие

Прошло 3 года с провального анонса младшей консоли Xbox series S. Приставку преследует огромная череда неудач и странных решений. Никто не заметил первого появления белой коробочки. Microsoft положила маленькое устройство на полочку в студии Фила Спенсера и никто не обратил на нее внимание. Дошло до абсурда. Представителям пиар агентства пришлось самим показывать секретную разработку.

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Следующим был Крейг и перенос флагманской игры для новых консолей на год.

 

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Через месяц последовал "слив презентации". За 10 дней до официального анонса в сеть утекли кадры, на которой должны были анонсировать новую консоль. Утечка феноменального размера. Вы думаете на этом можно было бы закончить?

Объявление стоимости в 300$. Хороший прайс, если не думать, что параллельно продается Xbox one X с приводом для дисков, игрой в комплекте и лучшей производительностью. Пошли оправдания, что новая консоль мощнее. Новые технологии важнее циферок...

Огромный скандал, более новая консоль не поддерживает игры "Оптимизировано для Xbox one X". Более новая и "мощная" консоль не тянет игры с предыдущего поколения. Нонсенс!

Последней каплей в "цирке от Microsoft" становится выход Cyberpunk 2077. Новая консоль от Microsoft сливает PlayStation 4 из 2013 года. Да, игру допилили, выпустили сотни патчей, но на старте консоль нового поколения проигрывала не только Xbox one X, но и древней консоли от конкурента.

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Передышка на 2 года. Подарок с небес. Не благодаря, а вопреки, на рынке не осталось других игровых устройств, кроме Xbox series S. Вы физически не могли купить ничего кроме самой дешевой консоли Xbox. Ну... еще Nintendo Switch. Всего 300 американских рублей и вы могли выбрать одно из двух устройств. По случайному стечению обстоятельств, даже тут большинство пользователей отдавало предпочтение консоли от японцев. Сам приобщился к портативному гаджету в этот период. Стоит отметить, что играл ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в стационарном режиме. Бюджетные инди проекты отлично воспроизводились на мобильном чипе.

Кстати, уже развеивал миф о дешевый Xbox series S

Xbox значительно дороже нового стационарного ПК

Покупка Activision Blizzard

Мы не будем говорить о самой покупке, а вспомним об обязательствах, что берет на себя Microsoft. Много разных договоров с разными компаниями о доступности всего и вся везде и всюду. Nintendo, без каких бы то ни было проблем получает в свои руки будущие проекты самой успешной игровой компании и усиливает свои позиции на рынке видеоигр. Мелочь... Приятная мелочь.

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Характеристики Xbox series S

Мощный 8 ядерный x86-64 с огромным тепловыделением. Избыточная производительность нужна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для совместимости со старшей консолью. В персональных компьютерах никто и никогда не будет ставить такое устройство в бюджетную сборку.

Видеокарта с производительностью в 4 терафлопса поколения RDNA 2. Это уровень производительности самой дешевой затычки Radeon RX 6400. Сегодня на рынке не существует более дешевой видеокарты. Это самый низ из возможного.

SSD - он есть. И это приятно. Сравнивать с конкурентом нет смысла. Он хуже.

Память в 10 Gb. Приятный объем. Только в большинстве обзоров забывают уточнить нюансы, которые убивают всю суть нового поколения. Память разделена на 2 пула. 8 Гб под игры и 2 Гб под систему. Но и это еще не все. Надо БОЛЬШЕ уточнений. 8 Гб пропускная способность 224 Гб/с, 2 ГБ пропускная способность 56 Гб/с. У старой Xbox one X пропускная способность всего пула 12 Гб в 336 Гб/с. Медленную видеокарту снабдили ущербной памятью.

Неназванные технологии оптимизации изображения от AMD. Предположительно FSR 2.0.

Операционная система на базе Windows 11.

Предварительные характеристики Nintendo Switch 2

Более или менее известно, что консоль будет построена на модифицированном чипе Tegra T239 (либо на более производительном MediaTek Dimensity 9300). Чип построен на 8 ядрах ARM Cortex-A78AE. Отмечу особенность ядер ARM - они проще и дешевле в производстве в сравнении с x86-64. При одинаковой производительности у них больший выход годных кристаллов, что сильно сказывается на конечной стоимости продукта.

Видеокарта с примерной производительностью 4 терафлопс. Многие считают это устаревшей информацией. В первых числах сентября прошла презентация "за закрытыми дверями". Новую консоль наделяют технологиями DLSS 3 и трассировкой лучей. Эксперты предполагают, что в новой приставке используется чип на архитектуре Ada Lovelace (RTX 4000 серии).

SSD - он был, он есть, он будет есть.

Память в 12 Gb. Хороший объем для современного железа.

Неназванные технологии оптимизации изображения от nVidia. В худшем случае - это DLSS 2.0, чего достаточно для мобильной платформы и целевого разрешения 720р.

Операционная система на ядре FreeBSD. Сказать, что она легче и быстрее монстра Windows 11 - ничего не сказать.

Xbox series S vs Nintendo Switch 2

По "инсайдерской" информации консоль может выйти в мае 2024 года. Возникает небольшой вопрос: а что будет дальше? Если верить утечкам, новая портативная консоль имеет: 

  • Более высокую производительность
  • Передовые технологии от лидера рынка
  • Компактный и стационарный форм-фактор
  • бОльшую фанбазу, а с ним и лояльность издателей
  • Отсутствие глупостей и экспериментов
  • бОльшую библиотеку игр
  • Меньшие затраты на разработку игр или их портирование

В эпоху Switch 1 можно было говорить о разной производительности, мол Xbox one S почти вдвое мощнее, но сейчас? Какие козыри остались у младшей Xbox series S? Нам долго кричали:

  • Она такая маленькая, ее можно взять с собой на дачу! Switch 2 значительно меньше. Плюс ей не нужен экран и играть можно везде.
  • Она такая дешевая! По предварительным инсайдам новая консоль будет в той же ценовой нише 250-300$
  • Игры от внутренних студий попадают в день выхода в подписку! Starfield и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom как ответ на такую глупость.

Послесловие

Обвал рынка консолей Xbox и отказ разработчиков от ее поддержки. Низкая популярность и сброс ценника до 150-200$. Заглядывая в будущее, мне трудно представить, какой шаг может вытащить Xbox вообще и series S в частности от надвигающегося апокалипсиса. Уже сегодня многие издатели выпускают максимально обрезанные версии на древней Switch, а что будет завтра?

А вы что, не хотите заработать? Любимый вопрос "фанатов" Фила Спенсера. У меня возникает ощущение, будто выпуск игры на новую платформу происходит бесплатно. Нет никаких затрат. Вроде консоли идут на одной платформе... только одни выпускаются на FreeBSD, а другие на Windows. Кто-то скажет про кроссплатформенные движки и подобное... Только я не вижу наплыва игр на Android или MacOS. У всего есть цена, и есть основание предполагать, что стоимость выпуска игр на Xbox заметно выше, чем окупаемость. И выход новой портативной консоли может стать концом консольного бизнеса Microsoft.

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