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В последнее время создается впечатление, что нефанаты Xbox никогда не учились в школе, об алгебре слышали только в сказках и русалки у них живут исключительно на ветвях. Я люблю консоли, пользуюсь ими регулярно и трачу личные деньги на их эксплуатацию. Сегодня сложим два плюс два и посмотрим ИТОГО.

Предисловие

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В Республике Беларусь есть интересная забава, закрепленная Указом Президента: "Некоторые государственные заводы и фабрики распродают за 1 базовую величину. Примерно 11$ или 1100 российских рублей". Целый завод. Со зданиями, оборудованием, прилегающей территорией. Лучшее предложение на земном шаре. Нигде нет такой щедрости. И подвоха практически нет. Единственное обязательное условие - создать 10-20-50 рабочих мест, в зависимости от объекта. Абсолютно любой житель или инвестор может воспользоваться таким предложением. А в чем подвох, спросите вы? Для запуска предприятия нужно вложить гору денег, и не факт, что оно станет прибыльным. А вот исполнять условие договора и платить зарплату рабочим 10 (иногда больше) лет - вы обязаны при любом исходе дела.

Сколько стоит использование Xbox series S

Чтобы узнать такую величину, мы воспользуемся "самым лучшим предложением на рынке". Срок эксплуатации выставим в 5 лет. Итого наши расходы составят

300$ за игровую консоль +5 лет*12 месяцев *17$ = 1320$ примерно 130 000 рублей.

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За эту сумму вы не сможете поиграть ни в одну ААА игру на старте. Hogwarts Legacy/Baldur’s Gate 3/ Street Fighter 6/Assassin’s Creed Mirage/ Resident Evil 4/Elden Ring/ Cyberpunk 2077 - и это только мультиплатформа.

Но у меня нет денег

У меня в кармане только 300$!!! Помню первый ролик от Вилсакома, как он собирал ПК по цене консоли. Выглядело забавно. Так как купить хорошую систему, имея на руках лишь эквивалент в 300$? Очень просто. В развитых странах это называется рассрочка или кредит. Вариантов исполнения данного вопроса множество. Получи вещь сегодня, а плати за нее завтра. В последние годы, Некрасивые и запятнавшие себя понятия "кредит и рассрочка" заменили более привлекательным "подписка". Сути вопроса не меняет. Вы ежемесячно из своего кармана выплачиваете сумму.

Что можно купить за 130 000 рублей

Живу в Беларуси и мне трудно найти магазины и их предложения не в своем регионе. Представляю скриншоты первого попавшегося. Совсем не оптимального и не дешевого предложения. Никакого б/у рынка, никаких вариантов с алиэкспресса и прочего. Только качественные комплектующие средней ценовой линейки. Готовое изделие от сборщика.

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Стоимость данного изделия составляет следующую сумму. В одном случае рассрочка на 6 месяцев, во втором кредит под 20% на 5 лет. Грабительский процент и не самая оптимальная стоимость. Это самый плохой из возможных сценариев. За 5 лет равными платежами мы оплачиваем ту же самую стоимость, что Xbox series S.

А что, за игры платить не надо?

Давайте пойдем по сложному пути, чтобы было честно и понятно. Вот сборка из московского крупного магазина. Ее производительность примерно в 2 раза выше, чем у обозначенной консоли. В разрешении 1080р во всех играх будет стабильные 60 кадров на высоких настройках.

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Вы добавили в конфигурацию

Процессор AMD Ryzen 5 5500, OEM 1 шт. 9990 руб.

Материнская плата ASROCK B450M PRO4 R2.01 1 шт. 8490 руб.

Устройство охлаждения (кулер) ID-COOLING DK-03 RAINBOW 1 шт. 1130 руб.

Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3050 GV-N3050WF2OC-8GD 1 шт. 27990 руб.

Оперативная память Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K DDR4 — 2x 8 ГБ 1 шт. 4190 руб.

SSD накопитель Samsung 980 MZ-V8V1T0BW 1ТБ 1 шт.6790 руб.

Корпус mATX HIPER H606, черный 1 шт. 3310 руб.

Блок питания Aerocool KCAS PLUS 500, 500Вт, черный 1 шт. 4360 руб.

Вентилятор Aerocool Frost 12 PWM 1 шт. 400 руб.

Стоимость конфигурации 68 440 руб. из нее мы сразу вычитаем имеющиеся у нас 300$ и нам остается найти 40 000 рублей в кредит на 5 лет под 20% годовых (умолчу про вариант рассрочки и кредитные линии под 12%). Для правильной интерпретации цифр, использую все тот же калькулятор, что и выше. Он рассчитывает длинные проценты и выводит точные суммы, а не абстрактные с маленькой звездочкой.

Итого из 130 000 рублей, что у нас были потрачены за 5 лет на Xbox series S

на персональный компьютер ушло: 82 000 руб.

На игры осталось: 48 000 руб.

Какие и сколько игр можно приобрести на 48 000 руб.

Мы еще не начинали говорить про зеленый магазин. Речь идет исключительно про лицензионные проекты.

Epic Games Store - каждую неделю раздают по 1-2 игры. За три года раздали 301 игру (без учета повторов). Некоторые могут прокричать: ОЙ, СТАРЬЁ!!! Нам такое не надо! Мне всегда нравятся такие индивиды. То-то я смотрю, в самой лучшей подписке на свете, более ста игр с Xbox 360. Ты ничего не понимаешь - это не старье! Это живая классика! Смотри, не перепутай!

Рассмотрим некоторые релизы в магазине Тима Суини

Total War Saga: Troy - в день релиза. Бесплатно и навсегда

Total War: Warhammer - видимо за компанию, нужны дополнения из нее, если играете в 3 часть

Death Stranding - на Xbox ее нет

Bioshock: The Collection - все части со всеми ремастерами

Tomb Raider - полная трилогия

Europa Universalis IV - игра на века

14 игр от Тодда Говорда, за которые берут деньги на Xbox

5 игр от Obsidian, за которые берут деньги на Xbox

все части Borderlands

GTA V - которая в подписке появлялась 3 раза на 2-3 месяца

трилогия Arkham Knight

В ларечке есть во что поиграть. За это ничего не просят. А на что нам стоит потратить свои деньги? Ответ прост: на бандлы в Humble choice. Ежемесячный сборник из 8 игр: 2 ТОП ААА, 2 ТОП инди и 4 на сдачу.

Технически Humble choice стоит 12 долларов, но в последнюю неделю ценник опускается до 7 долларов.

На 48 000 можно купить 68 месячных сборок по 700 рублей. Для красоты округлим до 60 (это ровно 5 лет для удобства подсчетов). То есть у нас каждый месяц будет появляться 8 игр без повторов. По самым скромным подсчетам - это 480 штук. Плюс игры с бесплатных раздач.

Что будет через 5 лет

А это самый главный вопрос всего повествования. В любой момент, как только вы прекратите продлевать подписку (или отключат интернет), ваше "дешевое увлечение" закончится. В это время пользователь "Дорогого персонального компьютера" будет играть на более производительном устройстве со дня покупки с более широкими возможностями. Будет иметь ОГРОМНЕЙШУЮ библиотеку официальных купленных игр. Не будет ограничен лицензионными проектами. Нет денег и огромной официальной библиотеки недостаточно? Зеленый магазинчик спешит на помощь.

Atomic Heart

А как же игры в день релиза? Хочу играть в топ ААА игры на релизе! Меня всегда удивляют такое люди. Давайте, расскажите, сколько ПОЛНЫХ версий ААА игр вышло в подписочном сервисе? НОЛЬ? Поиграть в демоверсию по подписке и потом докупить всю оставшуюся игру по частям? Не буду говорить про Зеленый магазинчик, ибо не прошел еще 600 других игр, но вся суть крупных релизов в подписке - это продать игру по частям, что уже выходит за наш бюджет "экономного геймера".

Послесловие

Игры по подписке - развод на деньги. Это как шведский стол. Много яств. Ешь, сколько захочется. Но в сутках только 24 часа. Вычитаем сон, работу, прочие мелочи, и в месяц можно пройти только 2-3 игры. Если вам попадается проект уровня Baldur’s Gate 3 или The Witcher 3, то 17$ за игру автоматически вырастает в 34 (если играете месяц) или в 51 (за 3 месяца), а перепройти ее у вас не получится, ибо ценник переваливает все разумные рамки. В сравнении с альтернативными вариантами и возможностями экономить на персональных компьютерах - Xbox series S не выдерживает никакой критики. Ни по финансам, ни по библиотеке игр, ни по качеству картинки, ни при сочетании всех факторов вместе и в разрезе.