Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S

Любимая отмазка любого нефаната Фила Спенсера: "Да за такие деньги ты не соберёшь ничего путного. Xbox series S и Xbox Game Pass - лучшее предложение на рынке". Берем калькулятор и считаем.
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В последнее время создается впечатление, что нефанаты Xbox никогда не учились в школе, об алгебре слышали только в сказках и русалки у них живут исключительно на ветвях. Я люблю консоли, пользуюсь ими регулярно и трачу личные деньги на их эксплуатацию. Сегодня сложим два плюс два и посмотрим ИТОГО.

Предисловие

реклама

В Республике Беларусь есть интересная забава, закрепленная Указом Президента: "Некоторые государственные заводы и фабрики распродают за 1 базовую величину. Примерно 11$ или 1100 российских рублей". Целый завод. Со зданиями, оборудованием, прилегающей территорией. Лучшее предложение на земном шаре. Нигде нет такой щедрости. И подвоха практически нет. Единственное обязательное условие - создать 10-20-50 рабочих мест, в зависимости от объекта. Абсолютно любой житель или инвестор может воспользоваться таким предложением. А в чем подвох, спросите вы? Для запуска предприятия нужно вложить гору денег, и не факт, что оно станет прибыльным. А вот исполнять условие договора и платить зарплату рабочим 10 (иногда больше) лет - вы обязаны при любом исходе дела. 

Сколько стоит использование Xbox series S

Чтобы узнать такую величину, мы воспользуемся "самым лучшим предложением на рынке". Срок эксплуатации выставим в 5 лет. Итого наши расходы составят

300$ за игровую консоль +5 лет*12 месяцев *17$ = 1320$ примерно 130 000 рублей.

реклама

За эту сумму вы не сможете поиграть ни в одну ААА игру на старте. Hogwarts Legacy/Baldur’s Gate 3/ Street Fighter 6/Assassin’s Creed Mirage/ Resident Evil 4/Elden Ring/ Cyberpunk 2077 - и это только мультиплатформа.

Но у меня нет денег

У меня в кармане только 300$!!! Помню первый ролик от Вилсакома, как он собирал ПК по цене консоли. Выглядело забавно. Так как купить хорошую систему, имея на руках лишь эквивалент в 300$? Очень просто. В развитых странах это называется рассрочка или кредит. Вариантов исполнения данного вопроса  множество. Получи вещь сегодня, а плати за нее завтра. В последние годы, Некрасивые и запятнавшие себя понятия "кредит и рассрочка" заменили более привлекательным "подписка". Сути вопроса не меняет. Вы ежемесячно из своего кармана выплачиваете сумму.

Что можно купить за 130 000 рублей

Живу в Беларуси и мне трудно найти магазины и их предложения не в своем регионе. Представляю скриншоты первого попавшегося. Совсем не оптимального и не дешевого предложения. Никакого б/у рынка, никаких вариантов с алиэкспресса и прочего. Только качественные комплектующие средней ценовой линейки. Готовое изделие от сборщика. 

реклама

Стоимость данного изделия составляет следующую сумму. В одном случае рассрочка на 6 месяцев, во втором кредит под 20% на 5 лет. Грабительский процент и не самая оптимальная стоимость. Это самый плохой из возможных сценариев. За 5 лет равными платежами мы оплачиваем ту же самую стоимость, что Xbox series S.  

А что, за игры платить не надо?

Давайте пойдем по сложному пути, чтобы было честно и понятно. Вот сборка из московского крупного магазина. Ее производительность примерно в 2 раза выше, чем у обозначенной консоли. В разрешении 1080р во всех играх будет стабильные 60 кадров на высоких настройках.

реклама

Вы добавили в конфигурацию

  • Процессор AMD Ryzen 5 5500, OEM 1 шт. 9990  руб.
  • Материнская плата ASROCK B450M PRO4 R2.01 1 шт. 8490  руб.
  • Устройство охлаждения (кулер) ID-COOLING DK-03 RAINBOW 1 шт. 1130  руб.
  • Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3050 GV-N3050WF2OC-8GD 1 шт. 27990  руб.
  • Оперативная память Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K DDR4 — 2x 8 ГБ 1 шт. 4190  руб.
  • SSD накопитель Samsung 980 MZ-V8V1T0BW 1ТБ 1 шт.6790  руб.
  • Корпус mATX HIPER H606, черный 1 шт. 3310  руб.
  • Блок питания Aerocool KCAS PLUS 500, 500Вт, черный 1 шт. 4360  руб.
  • Вентилятор Aerocool Frost 12 PWM 1 шт. 400  руб.

Стоимость конфигурации 68 440 руб. из нее мы сразу вычитаем имеющиеся у нас 300$ и нам остается найти 40 000 рублей в кредит на 5 лет под 20% годовых (умолчу про вариант рассрочки и кредитные линии под 12%). Для правильной интерпретации цифр, использую все тот же калькулятор, что и выше. Он рассчитывает длинные проценты и выводит точные суммы, а не абстрактные с маленькой звездочкой.

Итого из 130 000 рублей, что у нас были потрачены за 5 лет на Xbox series S 

  • на персональный компьютер ушло: 82 000 руб.
  • На игры осталось: 48 000 руб.

Какие и сколько игр можно приобрести на 48 000 руб.

Мы еще не начинали говорить про зеленый магазин. Речь идет исключительно про лицензионные проекты. 

Epic Games Store - каждую неделю раздают по 1-2 игры. За три года раздали 301 игру (без учета повторов). Некоторые могут прокричать: ОЙ, СТАРЬЁ!!! Нам такое не надо! Мне всегда нравятся такие индивиды. То-то я смотрю, в самой лучшей подписке на свете, более ста игр с Xbox 360. Ты ничего не понимаешь - это не старье! Это живая классика! Смотри, не перепутай!

Рассмотрим некоторые релизы в магазине Тима Суини

  • Total War Saga: Troy - в день релиза. Бесплатно и навсегда
  • Total War: Warhammer - видимо за компанию, нужны дополнения из нее, если играете в 3 часть
  • Death Stranding - на Xbox ее нет
  • Bioshock: The Collection - все части со всеми ремастерами
  • Tomb Raider -  полная трилогия
  • Europa Universalis IV - игра на века
  • 14 игр от Тодда Говорда, за которые берут деньги на Xbox
  • 5 игр от Obsidian, за которые берут деньги на Xbox
  • все части Borderlands
  • GTA V - которая в подписке появлялась 3 раза на 2-3 месяца
  • трилогия Arkham Knight

В ларечке есть во что поиграть. За это ничего не просят. А на что нам стоит потратить свои деньги? Ответ прост: на бандлы в Humble choice. Ежемесячный сборник из 8 игр: 2 ТОП ААА, 2 ТОП инди и 4 на сдачу.

Технически Humble choice стоит 12 долларов, но в последнюю неделю ценник опускается до 7 долларов.

На 48 000 можно купить 68 месячных сборок по 700 рублей. Для красоты округлим до 60 (это ровно 5 лет для удобства подсчетов). То есть у нас каждый месяц будет появляться 8 игр без повторов. По самым скромным подсчетам - это 480 штук. Плюс игры с бесплатных раздач.

Что будет через 5 лет

А это самый главный вопрос всего повествования. В любой момент, как только вы прекратите продлевать подписку (или отключат интернет), ваше "дешевое увлечение" закончится. В это время пользователь "Дорогого персонального компьютера" будет играть на более производительном устройстве со дня покупки с более широкими возможностями. Будет иметь ОГРОМНЕЙШУЮ библиотеку официальных купленных игр. Не будет ограничен лицензионными проектами. Нет денег и огромной официальной библиотеки недостаточно? Зеленый магазинчик спешит на помощь.

Atomic Heart

А как же игры в день релиза? Хочу играть в топ ААА игры на релизе! Меня всегда удивляют такое люди. Давайте, расскажите, сколько ПОЛНЫХ версий ААА игр вышло в подписочном сервисе? НОЛЬ? Поиграть в демоверсию по подписке и потом докупить всю оставшуюся игру по частям? Не буду говорить про Зеленый магазинчик, ибо не прошел еще 600 других игр, но вся суть крупных релизов в подписке - это продать игру по частям, что уже выходит за наш бюджет "экономного геймера".

Послесловие

Игры по подписке - развод на деньги. Это как шведский стол. Много яств. Ешь, сколько захочется. Но в сутках только 24 часа. Вычитаем сон, работу, прочие мелочи, и в месяц можно пройти только 2-3 игры. Если вам попадается проект уровня Baldur’s Gate 3 или The Witcher 3, то 17$ за игру автоматически вырастает в 34 (если играете месяц) или в 51 (за 3 месяца), а перепройти ее у вас не получится, ибо ценник переваливает все разумные рамки. В сравнении с альтернативными вариантами и возможностями экономить на персональных компьютерах - Xbox series S не выдерживает никакой критики. Ни по финансам, ни по библиотеке игр, ни по качеству картинки, ни при сочетании всех факторов вместе и в разрезе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft cyberpunk 2077 starfield atomic heart xbox series s hogwarts legacy xbox game pass baldur’s gate 3 подписка xbox
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
6
ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
11
Xbox отменила акцию Game Pass за доллар из-за злоупотребления ею ради бесплатной игры в Starfield
+
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
5
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
+
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
9
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Российские инженеры создали первый в мире воздушный беспилотный авианосец с дронами-камикадзе
1
Энтузиасты смогли взломать PlayStation 5 и добиться 110 FPS в Bloodborne и The Last of Us Part II
3
В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
2
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
32
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
+
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
16
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
4
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
+
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
8
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
71
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
42
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
9
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
О надежности F-35
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
4
Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
5
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
7

Сейчас обсуждают

Алексей Обухов
08:30
Это если они есть, а пока терпим и ждем)
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
Galadriil
08:28
Ораторам ниже нечего ответить , потому и несут ересь.
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
-[]-
08:27
У укропов вообще странная математика, при их количестве оставшегося населения и постоянные мобилизационные мероприятия - 2 миллиона мобресурса это не проблема, а при количестве населения в России в не...
Гагин о митинге родственников пленных бойцов ВСУ: На Украину приходит прозрение
-[]-
08:20
Тебя надо отправить, этого должно хватить с лихвой! )))
Гагин о митинге родственников пленных бойцов ВСУ: На Украину приходит прозрение
Redneck_prm
08:17
Зумеры пытаются в историю, но при этом не удосужились изучить принцип историзма? Запорожец вполне себе сыграл свою роль в автомобилизации совка. И эти машины вполне себе любили, лелеяли и передавали...
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
deema35
08:16
Но ведь до появления первых признаков рака у человека надо ждать месяцы. Так что была рыба радиоактивная или нет мы узнаем не скоро.
Японские министры отобедали морепродуктами из моря, где недавно сбросили отходы с АЭС «Фукусима-1»
Ник Канов
08:15
4090 нормальная карта, а порт горел из-за кабеля в 450 Ватт, так как при полной нагрузке карта их и потребляла, сейчас поставляют кабель на 600 Ватт. Плюсом все привыкли "класть" на кабель менеджмент,...
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
Марат Аскаров
08:12
вот бы в рашке так
В Габоне переворот: военные задержали избранного президента, аннулировав результаты выборов
overclockers
08:12
но джинсы перестали стоить зарплату да и телефоны у всех в руках с анлимом а не один сломаный автомат на углу
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Rommel85FRO
08:12
У Мегафона безлимит остался только на архивных тарифах и за 4 руб. в сутки. Они тоже кондомы еще те. Была бесплатная опция тарифа 250 руб. на безлимит. А год назад повысили до 300 за тариф + еще 4 руб...
В МТС заявили, что контактируют с ФАС касательно жалоб на платную раздачу трафика
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем