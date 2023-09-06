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Скупой платит дважды, а дурак всю жизнь. Именно так можно охарактеризовать пользователей Xbox series S. Но даже в безвыходной ситуации хочется сэкономить и найти оптимальное решение. Сегодня рассмотрю все известные способы расширения внутреннего пространства бюджетной консоли.

Предисловие

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Современные игры занимают неимоверно много места. Чем популярнее проект, тем больше места он занимает на внутреннем SSD. А если вы играете сразу в несколько проектов, или консолью пользуются несколько человек с разными вкусами - вас ждут печальные перспективы. Microsoft была готова к данному повороту событий. Скажем больше - она специально создала такую ситуацию. На торцевой стороне консоли был создан "специализированный проприетарный разъем" для устранения проблемы. Многие могут сказать, мол Microsoft думает наперед и заботится о своих адептах. Хочешь, купи расширение, но если денег мало - придумай другой вариант.

Вы помните такое устройство, как Kinect 2.0? Мы не будем говорить о целесообразности и поддержке устройства. Вспомним про разъем для подключения девайса к консоли. Уникальность события - разъем убрали из всех консолей, что выходили после 2016 года. Копеечный разъем УБРАЛИ, когда на руках у пользователей было около 15 млн штук Kinect 2.0. Microsoft пожалела 1,5$ на распайку коннектора и обвязки, а фанаты потеряли возможность использовать устройство за 169$. Каждый разъем на консоли - это четкое планирование и выгода от его использования, а не забота о потребителях.

Вопрос с расширением памяти поверхностно рассматривался в этой теме:

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Xbox Series S Carbon Black

Три варианта расширения памяти

Для начала стоит осознать некоторые моменты, чтобы перейти к возможным вариантам действия:

Замена внутреннего SSD на более емкий.

Использование проприетарного разъема

Использование USB разъема





Замена внутреннего SSD

Самый оптимальный вариант. Маленькая консоль останется маленькой. Нигде ничего торчать не будет и потребительские качества только улучшатся. У данного метода есть 3 больших минуса:

Вы лишаетесь официальной гарантии на устройство. Так как в России работает серый импорт и официальное представительство Microsoft уехало в закат - спорный вопрос.

Высокая сложность замены. Нужно ПОЛНОСТЬЮ разобрать консоль. Открутить 29 болтов. Снять все внутреннее оборудование. Вынуть материнскую плату и повредить термопрокладки. В сервисе у специалистов будут дополнительные траты.

Используется крайне редкий разъем расширения m.2 2230. Скорость последовательного чтения должна начинаться с 4000 мб/с. Про сертификацию самой Microsoft умолчу. На момент написания заметки в Беларуси не было найдено ни одного подобного SSD.

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Использование проприетарного разъема

Где мой 2003 год? Это ностальгическое чувство. У консоли не хватает памяти, нужна карта расширения. А вы помните, как в конце прошлого века на консолях использовались картриджи? Видимо не только вы об этом помните, но и самая богатая IT компания с передовыми технологиями.

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Шутки-шутками, но что мешало сделать отдельный слот под заглушкой для установки дополнительного SSD? Неизвестная технология или откаты и жадность? Три года только ленивый не ругал Xbox за маленький объем жесткого диска.





Seagate Storage Expansion Card 1TB

Процитирую описание с официального сайта

Архитектура Xbox Velocity Architecture — ключевая инновация для наших консолей следующего поколения, которая обеспечивает беспрецедентную скорость и производительность и открывает перед консолями немыслимые раньше возможности, меняющие взаимодействие с играми. Для этого уровня устойчивой и стабильной производительности требуются передовые компоненты, которые стоят дороже, чем обычные жесткие диски или твердотельные накопители, часто используемые для ПК. Вместе с компанией Seagate, лидером в своей отрасли, мы разработали расширяемое решение для хранения данных, которое обеспечивает производительность должного уровня при минимально возможных затратах.

Western Digital C50 Expansion Card

Существует альтернатива Seagate с официальной ценой на 70$ ниже, чем у конкурента (150 против 220). Карта расширения официально сертифицирована Microsoft. Только есть маленькое НО. Все ее упоминания убраны с сайта Xbox и упоминания в публичном поле сведены к минимуму.





Дядюшка Ляо

Есть вариант использования переходников. Обычный SSD м.2 вставляется в металлический контейнер с выводами под проприетарный разъем. Существует много вариаций из разных подвалов. Цена устройства около 15$ плюс стоимость SSD с подходящей скоростью чтения записи.





Проблема переходников от дядюшки Ляо

Форматирование и идентификация устройства. Помимо электрической совместимости, необходима совместимость программная. В этом месте многие получают вот такую ошибку 0x80820013 (и некоторые другие). Система не распознала SSD и ругается.

Для исправления ошибки нужно отправить СМС на номер xxxxxx. Шучу. Флешку надо правильно отформатировать.

Самый простой способ форматирования - это подключить M.2 SSD в USB консоли Xbox и система сама сделает все как надо, когда определит новое устройство. В большинстве случаев рекомендуют обзавестись переходником m.2 to USB. Адепты Алибазара отмечают, что ошибка определения SSD возникает с периодичностью раз в 3-4 месяца и приходится заново форматировать и качать игры.





Использование USB разъема

На выбор есть 4 опциональных варианта:

USB-флеш-накопитель (от 128гб и чтения от 45 mb/s) Внешнего HDD формата 2.5 Внешнего HDD формата 3.5 Внешнего SSD

USB-флеш-накопитель

При подключении, система определит устройство и предложит его отформатировать. При подключении мы встречаемся с первыми ограничениями. На флешку мы можем записывать и считывать файлы, но запускать игры мы не сможем. Единственный вариант активного использования - это просмотр медиабиблиотеки. Более того, устройство неимоверно сильно нагревается при активном использовании, что может привести к выводу накопителя из строя.





Внешнего HDD формата 2.5

1Тб обойдется в 50$. Можно взять сертифицированный "игровой" вариант от 70$. Большой разницы нет. Скорость передачи данных ограничена 130-150 Mb/s. В продаже есть варианты от 0,5 до 5Tb.

Внешнего HDD формата 3.5

4Тб обойдутся в 130$. Существуют сертифицированные "игровые" варианты. Для этих жестких дисков нужно отдельное внешнее питание. Скорость передачи данных от 140 до 190 мб/с.

Внешнего SSD

За пару последних лет рынок SSD сильно изменился, братья из Поднебесной наводнили рынок множеством интересных решений. TLC vs QLC - не имеет значения. Для хранения и воспроизведения игр не нужен большой ресурс. Скорость передачи данных - тут есть подвох. Для удешевления изделий, многие производители идут на разные ухищрения. Заявленная скорость в 520 Mb/s будет поддерживаться только при пустом диске в первые 4 Gb записи. При заполнении диска более 75% и встроенного буфера в 4Gb, скорость может упасть до 20-25 Mb/s. Нужен четкий и осмысленный выбор.

Боксы для жестких дисков

Производители часто не указывают реальные характеристики внешнего устройства: номинальные объем и паспортные данные пропускной способности интерфейса. Если вы собираетесь много и долго использовать такой способ хранения данных - лучше собрать устройство самому под свои потребности.

Подключение внешнего устройства

При первом подключении вам предложат "подготовить" диск для использования. На выбор можно подобрать следующие варианты:

Для медиа Для игр Спасибо, не надо

Изменить форматирование можно в настройках консоли:

Задаем имя устройству (так оно будет отображаться во всех настройках) и запускаем процесс форматирования. Все данные с диска будут удалены.

Трансфер

Игры для Xbox можно разделить на 2 большие группы:

Оптимизированные для Xbox series Игры с предыдущего поколения

С внешнего носителя можно запускать только игры с предыдущего поколения. При запуске "Оптимизированных" игр вы получите ошибку:

Игры, которые вы можете переносить "на хранение" помечаются отдельным значком. Проставление значка сделано через "одно место" и не всегда отображает действительность (3 года не могут допилить).





Скорости

Перенос игры с внутреннего SSD накопителя на внешний HDD 7200 оборотов занимает 20-30 минут в зависимости от объема, что в 8-10 раз быстрее обычного скачивания из интернета (100 мегабит оптоволокно в центре Минска).

Перенос игры с внутреннего SSD накопителя на внешний SSD Samsung T5 занимает 7-10 минут в зависимости от объема, что в 20-25 раз быстрее обычного скачивания из интернета.

Перенос игры с внутреннего SSD накопителя на внешний SSD от Дядюшки Ляо занимает 3-5 минут в зависимости от объема, что лишено всякого смысла, так как качаю игры сразу на него.





Послесловие

Играть захочешь и не так раскорячишься. Вариант с бюджетным использованием Xbox series S высасывает деньги больше и сильнее, чем любой другой. Почему-то люди смотрят на ценник и не думают о том, что их ждет в ближайшее время. Отсутствие базового школьного образования у подавляющего большинства пользователей Xbox удивляет. Но даже в такой ситуации можно отделаться легким испугом.



