Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III

31 августа 2023 года выходит глобальное обновление для WARHAMMER III за версией 4.0. Вместе с обновлением в продажу поступает крупное дополнение Shadows of Change с новыми фракциями, событиями и легендарными героями
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Санкции на Беларусь и Россию коснулись не только высших эшелонов власти, но и простых смертных. Крупные игровые компании ушли с рынка и демонстративно перестали продавать свою продукцию неугодным. Всегда стараюсь пользоваться лицензионным продуктом и презираю зеленый магазин. В феврале 2022 года сделал предзаказ игры Total War: Warhammer III - это единственная игровая серия, на которые делаю предзаказы. Но потом что-то пошло не так...

Предисловие

реклама

Я - наркоман. Пара часов в Total War обязательны. Иначе начинается ломка и портится настроение. Уже в том возрасте, когда одной игры на долгие годы достаточно. Не тянет на эксперименты, любопытство не заводит в неизвестность. В августе 2022 года для любимой игры выходит дополнение Champions of Chaos. Официально в магазине Steam оно не доступно и беру ключик на сторонней торговой площадке. Для любимой SEGA ничего не жалко. У ключа региональное ограничение "Только для USA региона". После некоторых манипуляций перевожу аккаунт в новый регион и при помощи VPN пробую активировать купленный ключ. Получаю новую ошибку: "Нет основной игры". Выругавшись  нехорошими словами, пошел изучать форумы и инструкции... Так, из добропорядочного фаната превратился в абьюзера системы.

Дополнения для Total War: Warhammer III

Сложная и запутанная схема с перекрёстным лицензированием всех трех частей игры. Для карты "Бессмертные империи" подходят дополнения, купленные во второй и первой части. Интересное новшество:

реклама

Например, во второй части были доступны только дополнения от второй. Фракции из первой части не продавались. Запутанная система с единственным вариантом ответа "Потому что..."

Бесплатные дополнения для Total War: Warhammer III

Для тех, кто играет давно, данная новость не несет никакой смысловой нагрузки, но новички могут зайти через VPN на сайте в свой аккаунт и добавить бесплатные DLC от первой и второй части на свой аккаунт (теоретически).

Практически - есть официальный сайт totalwar.com, где бесплатно раздают некоторые дополнения для игры:

реклама

Авторизуемся через свой аккаунт Steam (Epic Games Store), либо регистрируемся через почтовый ящик и привязываем свой аккаунт. Жмякаем на дополнение (надпись у иконки Add now).

Она появится на вашем привязанном аккаунте. Бесплатных дополнений хватит на 100-120 часов игры, чего более чем достаточно для "нефаната".

Абьюз системы

При выходе обновления в клиент игры входят не только патчи, но и весь контент от всех дополнений. Все играбельные фракции, юниты, ландшафтные изменения, балансовые правки входят в базовую версию игры. Чтобы получить доступ к новому контенту - его нужно лишь разблокировать. Разблокировать можно внесением изменений в "библиотеки" steam по игре, добавлением пары строчек кода в нужный файл. Модификация клиента. Можно делать вручную, а можно воспользоваться специально написанным софтом.

CreamInstaller

реклама

Вершина эволюции. Универсальный комбайн, что включает в себя несколько алгоритмов обхода ограничений и разблокировки дополнительного контента. В программу включены несколько проектов под одной оболочкой (Koaloader, SmokeAPI, ScreamAPI, Uplay R1 Unlocker and Uplay R2 Unlocker). Программа выложена на github и качать рекомендуется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с него. Некоторые антивирусы считают программу "нежелательной" и удаляют ее. Интересное поведение некоторых компаний по добавлению сигнатур под ту или иную классификацию: 


Помимо самой программы, измененные файлы так же могут считаться "нежелательными":

Программа и все вносимые ей изменения проверены сотнями специалистов на авторитетном сайте. Если вы не доверяете GitHub и ее сообществу, то вам не стоит использовать Unlocker, в противном случае создайте правила для игнорирования антивирусами некоторых папок или файлов.

Обновление программы

Кратенько упомяну - скачав программу один раз, она автоматически будет обновляться при каждом запуске. Удобная функция, если прибегаете к программе раз в полгода.

Как использовать CreamInstaller

Программа поставляется в RAR архиве. Скачиваем с официальной странички

pointfeev / CreamInstaller

Для ее использования нужны библиотеки .NET Desktop Runtime 7.0.8 (если у вас не только что установленная система, то они у вас уже установлены), в противном случае можно скачать с официального сайта:

 .NET Desktop Runtime 7.0.8.

Запускаете единственный файл из архива. Он автоматически проверяет обновления себя и сканирует, какие магазины и игры установлены в вашей системе.

Вам необходимо отметить галочкой, в какие игры вы хотите внести изменения и жмякнуть ОК.

В этот момент антивирус чаще всего и ругается, если вы его не настроили. Такой проблемы не было еще 3 месяца назад. Можете остановиться, а можете отключить проверку защитника ручками.

Отмечаете галочками, какие дополнения хотите добавить к себе на аккаунт и свободно играть. Сам всегда устанавливаю галочку All в правом верхнем углу. Жмякаем "Generate and Install". Программа начнет вносить изменения...

До изменений мне был закрыт доступ к платному дополнению:

После изменений весь контент будет разблокирован:

Если что-то пошло не по плану, есть кнопка отката.

Игра в онлайне

Не рекомендуется запускать онлайн-режим и игра за фракции, которые вы разблокировали. Жалоб нигде не находил по этому вопросу, но это слишком рискованное мероприятие и можно получить ограничение на свой аккаунт Steam. Если хочется побегать с друзьями, верните клиент игры в базовое состояние. Технически - можно играть в локальном режиме, но не рекомендуется.

Shadows of Change

31 августа 2023 года выходит новое дополнение. Неоднозначный продукт, что вызвал ревьюбомбинг компании CREATIVE ASSEMBLY. При цене игры в 60$ двух десятках бесплатных дополнений к ней, предлагается купить трех легендарных лордов и минимум изменений в механике за 25$. Слишком мало изменений в столь масштабном проекте. И ладно бы, плата за дополнение, но уже полтора года не могут настроить баланс между фракциями. Равновесие в первых двух частях пошатнулось в последней. Новые фракции слишком сильные на фоне представителей, появившихся ранее. Огромный мир сшит белыми нитками и разваливается под собственным весом. Крупные баги и сломанный "Сценарий конца игры" расстраивают многих.

Послесловие

Нас бьют, а мы крепчаем. На каждый болт с хитрой резьбой всегда найдется правильная гайка. Учитесь, развивайтесь и пробуйте. Выньте голову из коробки и посмотрите по сторонам. Вокруг множество способов и вариантов действий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

санкции epic games store total war: warhammer iii creaminstaller screamapi automatic dlc unlocker steam champions of chaos forge of the chaos dwarfs shadows of change разблокировать платные dlc steam
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
54
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
28

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 54

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два украинских МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью
13
В России проведены испытания боевого лазера для поражения беспилотников — СМИ
+
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
4
Премьер Канады заявил, что страны G7 якобы всегда знали, что конфликт на Украине примет затяжной характер
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
В Сети появились кадры поражения FPV-дроном американского БТР ВСУ с последующим возгоранием боекомплекта
+
В США опробуют новый вид казни - азотную гипоксию
+
Эксперт Тимонин: расширение БРИКС разовьет сотрудничество на рынке газа
+
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
8
iPhone и Apple Watch могут научиться анализировать работу органов дыхания
+
Настольные процессоры Intel Core 14-го поколения впервые появились в ассортименте ритейлера
3
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
+
В Бахмуте погиб боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Бибер», которого оставил в городе Пригожин
5
Знаменитый пилот ВСУ «Джус Файтер» погиб при столкновении с МиГ-29 – лётчики не поделили полосу
+
Для нормальной жизнедеятельности колонии на Марсе достаточно 22 человек, показало исследование
3
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
29
Стала известна цель ночного ракетного удара ВКС России по территории Украины
+
Удар и последующее возгорание: дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил переданную ВСУ французскую САУ Caesar
+
Глава ГУР Украины Буданов о России: экономика разбита, ПВК на коленях, ресурсы исчерпаны
11

Популярные статьи

Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
24
ТОП-12 мифов о материнских платах для компьютеров
14
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
3
Devil May Cry 5: немного о последней игре знаменитой серии
+
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
12
Апгрейд длиной в 4 года, или Как сделать из компьютера школьника - игровой компьютер школьника
2
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
26
Краткий тест Athlon II X4, или сказ о (не)нужности L3-кэша
29
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
2
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
7

Сейчас обсуждают

Роман Самодуренко
06:40
автор, зачем столько текста, закончил бы заголовок одним предложением - "потому что автор не обладает интеллектом и выводы делает на основе своих фантазий"
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Роман Самодуренко
06:39
песня есть про автора, такая - Фантазер
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
Николая Колодкина
06:22
Если американцы и дальше пойдут по этому пути, то и события, описанные в романе Р. Бредбери «451° по Фаренгейту» вскоре станут реальностью.
Искусственный интеллект официально запретит американским школьникам читать некоторые книги
Маруся Климова
06:07
Дурачок? Я смотрю ты тут самая умная. Пальто свое белое сними, ты дрыщишь.
Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
Михаил Авраменко
06:07
Сразу вспомнился старенький фильм "Смертельная гонка" со Сталлоне в главной роли.
Беспилотные автомобили заподозрили в «расизме» – они хуже различают темнокожих пешеходов
Дмитрий
06:06
Действующий президент - Выборы в стране за счёт другой страны или сижу дальше без выборов. Анекдот
Зеленский считает проведение выборов в стране реальным лишь при условии их финансирования Западом
El Grechko
06:04
При чём тут 4к? Выходное разрешение, безусловно, влияет на потребление памяти, 2-3 фреймбуфера надо хранить, это по 32 мегабайта. 1-2 z-буффера тоже, тоже по 32 мегабайта. Ну, возможно отложенное осве...
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Anakeen
06:02
На первом фото - типичный автор подобных статей.
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
Anakeen
06:01
Хорошо, что я перешел с R9 290 на 2060S. Значит еще не все потеряно и у меня есть шанс стать нормальным человеком.
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Anakeen
05:55
Автор так торопился наклепать очередной "шедевр", что даже видеокарта 66500XT растеряла своё шарм. Очередной вброс и реклама. Зато справедливо заслужил свою единицу.
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем