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Санкции на Беларусь и Россию коснулись не только высших эшелонов власти, но и простых смертных. Крупные игровые компании ушли с рынка и демонстративно перестали продавать свою продукцию неугодным. Всегда стараюсь пользоваться лицензионным продуктом и презираю зеленый магазин. В феврале 2022 года сделал предзаказ игры Total War: Warhammer III - это единственная игровая серия, на которые делаю предзаказы. Но потом что-то пошло не так...

Предисловие

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Я - наркоман. Пара часов в Total War обязательны. Иначе начинается ломка и портится настроение. Уже в том возрасте, когда одной игры на долгие годы достаточно. Не тянет на эксперименты, любопытство не заводит в неизвестность. В августе 2022 года для любимой игры выходит дополнение Champions of Chaos. Официально в магазине Steam оно не доступно и беру ключик на сторонней торговой площадке. Для любимой SEGA ничего не жалко. У ключа региональное ограничение "Только для USA региона". После некоторых манипуляций перевожу аккаунт в новый регион и при помощи VPN пробую активировать купленный ключ. Получаю новую ошибку: "Нет основной игры". Выругавшись нехорошими словами, пошел изучать форумы и инструкции... Так, из добропорядочного фаната превратился в абьюзера системы.

Дополнения для Total War: Warhammer III

Сложная и запутанная схема с перекрёстным лицензированием всех трех частей игры. Для карты "Бессмертные империи" подходят дополнения, купленные во второй и первой части. Интересное новшество:

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Например, во второй части были доступны только дополнения от второй. Фракции из первой части не продавались. Запутанная система с единственным вариантом ответа "Потому что..."

Бесплатные дополнения для Total War: Warhammer III

Для тех, кто играет давно, данная новость не несет никакой смысловой нагрузки, но новички могут зайти через VPN на сайте в свой аккаунт и добавить бесплатные DLC от первой и второй части на свой аккаунт (теоретически).

Практически - есть официальный сайт totalwar.com, где бесплатно раздают некоторые дополнения для игры:

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Авторизуемся через свой аккаунт Steam (Epic Games Store), либо регистрируемся через почтовый ящик и привязываем свой аккаунт. Жмякаем на дополнение (надпись у иконки Add now).

Она появится на вашем привязанном аккаунте. Бесплатных дополнений хватит на 100-120 часов игры, чего более чем достаточно для "нефаната".

Абьюз системы

При выходе обновления в клиент игры входят не только патчи, но и весь контент от всех дополнений. Все играбельные фракции, юниты, ландшафтные изменения, балансовые правки входят в базовую версию игры. Чтобы получить доступ к новому контенту - его нужно лишь разблокировать. Разблокировать можно внесением изменений в "библиотеки" steam по игре, добавлением пары строчек кода в нужный файл. Модификация клиента. Можно делать вручную, а можно воспользоваться специально написанным софтом.

CreamInstaller

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Вершина эволюции. Универсальный комбайн, что включает в себя несколько алгоритмов обхода ограничений и разблокировки дополнительного контента. В программу включены несколько проектов под одной оболочкой (Koaloader, SmokeAPI, ScreamAPI, Uplay R1 Unlocker and Uplay R2 Unlocker). Программа выложена на github и качать рекомендуется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с него. Некоторые антивирусы считают программу "нежелательной" и удаляют ее. Интересное поведение некоторых компаний по добавлению сигнатур под ту или иную классификацию:





Помимо самой программы, измененные файлы так же могут считаться "нежелательными":

Программа и все вносимые ей изменения проверены сотнями специалистов на авторитетном сайте. Если вы не доверяете GitHub и ее сообществу, то вам не стоит использовать Unlocker, в противном случае создайте правила для игнорирования антивирусами некоторых папок или файлов.

Обновление программы

Кратенько упомяну - скачав программу один раз, она автоматически будет обновляться при каждом запуске. Удобная функция, если прибегаете к программе раз в полгода.

Как использовать CreamInstaller

Программа поставляется в RAR архиве. Скачиваем с официальной странички

pointfeev / CreamInstaller

Для ее использования нужны библиотеки .NET Desktop Runtime 7.0.8 (если у вас не только что установленная система, то они у вас уже установлены), в противном случае можно скачать с официального сайта:

.NET Desktop Runtime 7.0.8.

Запускаете единственный файл из архива. Он автоматически проверяет обновления себя и сканирует, какие магазины и игры установлены в вашей системе.

Вам необходимо отметить галочкой, в какие игры вы хотите внести изменения и жмякнуть ОК.

В этот момент антивирус чаще всего и ругается, если вы его не настроили. Такой проблемы не было еще 3 месяца назад. Можете остановиться, а можете отключить проверку защитника ручками.

Отмечаете галочками, какие дополнения хотите добавить к себе на аккаунт и свободно играть. Сам всегда устанавливаю галочку All в правом верхнем углу. Жмякаем "Generate and Install". Программа начнет вносить изменения...

До изменений мне был закрыт доступ к платному дополнению:

После изменений весь контент будет разблокирован:

Если что-то пошло не по плану, есть кнопка отката.

Игра в онлайне

Не рекомендуется запускать онлайн-режим и игра за фракции, которые вы разблокировали. Жалоб нигде не находил по этому вопросу, но это слишком рискованное мероприятие и можно получить ограничение на свой аккаунт Steam. Если хочется побегать с друзьями, верните клиент игры в базовое состояние. Технически - можно играть в локальном режиме, но не рекомендуется.

Shadows of Change

31 августа 2023 года выходит новое дополнение. Неоднозначный продукт, что вызвал ревьюбомбинг компании CREATIVE ASSEMBLY. При цене игры в 60$ двух десятках бесплатных дополнений к ней, предлагается купить трех легендарных лордов и минимум изменений в механике за 25$. Слишком мало изменений в столь масштабном проекте. И ладно бы, плата за дополнение, но уже полтора года не могут настроить баланс между фракциями. Равновесие в первых двух частях пошатнулось в последней. Новые фракции слишком сильные на фоне представителей, появившихся ранее. Огромный мир сшит белыми нитками и разваливается под собственным весом. Крупные баги и сломанный "Сценарий конца игры" расстраивают многих.

Послесловие

Нас бьют, а мы крепчаем. На каждый болт с хитрой резьбой всегда найдется правильная гайка. Учитесь, развивайтесь и пробуйте. Выньте голову из коробки и посмотрите по сторонам. Вокруг множество способов и вариантов действий.