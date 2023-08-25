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Оживляю MSI 970A-G46 после неудачной прошивки BIOS

С программатором и паяльником любой дурак может, а вы попробуйте воскресить материнку с USB флешкой и крестовой отверткой. Простой метод, что встречается на многих современных материнских платах
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Аварийная загрузка BIOS есть во многих материнских платах, только эту функцию стараются не афишировать производители материнских плат, а многие и вовсе скрывают ее от простых смертных. Странное поведение и интересная особенность. Сегодня расскажу простой способ на примере материнской платы MSI 970A-G46

Предисловие

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Весной 2023 года с рук купил комплект из материнской платы, процессора, оперативной памяти и видеокарты. Стандартный апгрейд обычного геймера. Бросовый ценник и приписка "проверить работоспособность не на чем". Частая ситуация на местных барахолках. Созвонились, встретились, ударили по рукам и разбежались. Дома, на скорую руку, подключил к первому попавшемуся блоку питания. Вроде жужжит, картинку выводит, процессор определяется. Подключил винчестер, добавил интернет, скачал обновление BIOS с официального сайта, начал более "плотное" тестирование. FX 6200 перегревается на простеньком блюдце от Zalman. Во время обновления система зависла и ни на что не реагировала. Физическое отключение от розетки, перезагрузка и... черный экран. Три часа прыгания вокруг материнки ничего не дало. Смена процессора, памяти, батарейки, CMOS - пустота. Ну... Вот оно "проверить работоспособность не на чем". Всю периферию распродал, а материнка так и осталась на шкафу. Через 2 месяца покупаю еще один комплект на FX 8320. Приятная цена, хорошая комплектация, плотное тестирование... После обновления микрокода система зависла намертво и ни на что не реагировала....  Отключение из розетки и... черный экран. Все бы ничего, но оба случая (а я крайне редко беру AMD на разборе) происходят на идентичных материнских платах. Оба случая произошли с MSI 970A-G46.

Два коротких сигнала

Во время загрузки материнские платы осуществляют самодиагностику и, в случае проблем, оповещают пользователя короткими и длинными звуковыми сигналами. Зная расшифровку сигнала, можно получить примерное представление о проблеме.

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Все четко и понятно. Надо поменять оперативную память, и проблема исчезнет. Только в российском интернете есть одна особенность: все воруют друг у друга не глядя и переписывают статьи, повторяя одни и те же ошибки. Перелистал несколько десятков форумов и статей. Везде одно и то же. Два коротких сигнала - проблема с чтением первых 64кб в оперативной памяти. И только на одном англоязычном форуме есть другое описание данного сигнала: "Проблема с загрузкой BIOS. BIOS поврежден".

Официальный форум MSI

Форум завален темами с "двумя короткими" сигналами. Десятки тем по разным материнским платам, в основном на 970-м чипсете.

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Список тем можно продолжать долго. Ответов от MSI по данному вопросу нет. Есть только "активные участники" с множеством интересных рекомендаций "от бывалых".

Звуковые сигналы AMI BIOS

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На каждой материнской плате есть мини Speaker либо выход под него. Многие компьютерные корпуса включают в свой комплект вывод на такой минидинамик. Крайне распространенное устройство и встречается в 4 случаях из 5. Если в вашей системе его нет - вам сильно не повезло. С помощью такого нехитрого устройства можно провести диагностику материнской платы. Конечно, есть всевозможные тестеры, но, если вы не занимаетесь восстановлением материнских плат на постоянной основе, единственным доступным "тестером" остается пищалка.

Любые ваши изменения с конфигурацией системы будут отображаться звуковыми сигналами. Если сигналов нет - все очень плохо.

Самый первый и простой тест - вынуть оперативную память из всех слотов. Если два коротких сигнала (битый BIOS) поменялись на три длинных сигнала, значит "загрузчик" работает и можно приступать к восстановлению платы. При обновлении микрокода область загрузчика не прошивается и повреждается крайне редко.

Если у вас нет пищалки - восстановить плату так же возможно, просто будете слепым котенком, действующим наугад.

Образ файла BIOS

Очень нехорошие люди (цензура не пропускает правильные слова, но мы-то знаем) из компании MSI закрыли доступ обычным пользователям к оригинальным образам флеша своих материнских плат. Вместо образа ROM нам предлагают файл прошивальщика и ROM в одном файле. Просто так распаковать прошивальщик невозможно. Эта тенденция касается большинства материнских плат.

В открытом доступе чистых прошивок практически нет. Крохами разбросаны по разным форумам.

Для MSI 970A-G46 (G45) собрал все ROM с версии 2.2 до 2.8 в отдельном архиве.

Скачать BIOS MSI 970A-G46 

Приготовления перед восстановлением

Нам понадобятся следующие вещи:

1. USB флешка отформатированная FAT32 до 2 Гб (хотя у меня все сработало с 8 гигабайтами)

2. Клавиатура с PS/2 разъемом (на многих материнских платах этого разъема давно нет, так что подойдёт обычная USB, вставленная в самый верхний разъем)

3. Крестовая отвертка (для замыкания контактов на включение)

4. ROM BIOS копируем на отформатированную флешку. На диске ничего не должно быть кроме файла с микрокодом. Название файла должно быть оригинальным (чтобы это ни значило)

5. Самое важное. Версия ROM на флешке и версия ROM на материнской плате должны совпадать. Магия произойдет только в том случае, если версии будут одинаковыми

5.1 Версия BIOS (если вы первый владелец и ранее не обновляли) написана на материнской плате либо на коробке. Если вы не знаете версию, то методом перебора от младшей версии к старшей. Для материнских плат 970а нужно начинать с версии 2.2 ->2.8 и только потом подбирать версию с 1.1 -> 1.11. На сайте большими красными буквами написано "ПОНИЖАТЬ ВЕРСИЮ ПРОШИВКИ с 2.хх линейки на 1.хх ЗАПРЕЩЕНО".

Аварийное восстановление BIOS MSI

  • Устанавливаем подготовленную USB в верхний слот материнской платы. Проверьте, чтобы слот был версии USB 2.0
  • На клавиатуре зажимаем Alt-Ctrl-Home
  • Проявляем чудеса акробатики и включаем систему
  • Происходит два коротких сигнала
  • Примерно через 5 секунд на USB флешке начинает работать световая индикация (если она присутствует), идет чтение данных. Хороший признак, что метод рабочий
  • На экране монитора появляется сообщение о проблеме с BIOS и предлагается его восстановить. Если сообщение не появляется, то возможно несколько вариантов. Загрузчик мертв. Версия микрокода в материнке и на флешке не совпадают. Вы не угадали с таймингами. Клавиатура не работает.

У меня данная процедура сработала только с 5-го раза.

Для материнских плат на Intel вход в аварийный режим происходит через зажатие клавиш Cntrl+Home. Некоторые пользователи AMD так же отмечают, что им помогло именно это сочетание клавиш.

Аварийное восстановление BIOS на других платах

Недавно писал про материнские платы Intel, там так же есть аварийное восстановление материнских плат. Ознакомиться можно по ссылке

Аварийное восстановление материнских плат Intel

На многих материнских платах есть такой режим. Помимо "заводского" варианта восстановления, есть метод с замыканием 4 и 5 или 5 и 6 ножек на микросхеме флеш памяти. Вариант с самопальным восстановлением использовать не рекомендую, можно получить фейерверк и приятный запах гари.

Как получить ROM для материнских плат MSI

Процесс обновления у компании с красным драконом крайне специфичный. Они предлагают скопировать файл с обновлением на USB диск и с него произвести обновление. При запуске файла на флешке происходит распаковка всего архива, в том числе и нужного нам файла. Прежде чем нажать на кнопку "Продолжить обновление", можно скопировать нужный файл в укромное место. Если ваша плата лежит бездыханной, проведите данную операцию на другой системе с платой от MSI.

Послесловие

Смог восстановить только вторую материнскую плату. Первая не издавала никаких звуков. Так как вариант с "перебором" всех вариантов BIOS и всех вариантов загрузки отнимает много времени - решил отложить до "лучших времен". Из-за такой оплошности не смог сфотографировать важные моменты восстановления. Просто верьте - они есть :-)

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amd intel ami bios e7693ams e7693ams.220 e7693ams.260 msi 970a-g46 аварийное восстановление bios два коротких сигнала bios
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