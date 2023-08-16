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Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X

Microsoft долгие годы работает над оптимизацией своих геймпадов Xbox. Собирая статистику от миллионов пользователей, она корректирует те или иные параметры управления, делая игры более отзывчивыми. Для обычного пользователя - незаметный процесс, но очень важный для фанатов консоли
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Нет предела совершенству. Хороший геймпад. Отличная эргономика. Продуманная... что-то слишком много эпитетов про утилитарную вещь. Дубовое исполнение и несколько нюансов, о которых мало вспоминают. Microsoft программно дорабатывает свои гаджеты долгие годы, оптимизируя работу батареи, силу сигнала, скорость отклика. Мало кто об этом знает. Через мои руки прошли сотни геймпадов, но ни один из них не был обновлен до последней версии. Сегодня расскажу, как и зачем это надо.

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Предисловие

У любой вещи должен быть баланс между ее сильными и слабыми сторонами. Хороший четкий сигнал Bluetooth помогает подключаться к устройству и устойчиво держать связь на большом расстоянии. У данного факта есть обратная сторона - быстрый разряд аккумулятора. Имея огромные статистические данные, можно подобрать оптимальный вариант, удачно сочетающий несколько параметров. Помимо скорости разряда батареи есть множество других малозаметных функций, о которых не трубят на каждом шагу. Одной из них является отношение уровня сигнала к частоте опроса устройства, на пальцах - скорость взаимодействия двух устройств. Тот самый инпут лаг. Если вы редко пользуетесь геймпадом, а быстрые игры с точным наведением не ваш конек - то параметр бесполезный. Для любителей шутеров, аркад, соулсов - архиважный параметр.

Какие бывают геймпады Xbox

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Данную тему рассматривал несколько месяцев назад. Кратко - есть 4 ревизии со своими особенностями. Самая последняя отличается наличием кнопки "Поделиться" в самом центре устройства.

Про остальные различия всех ревизий можно почитать тут:

Справочник по Xbox one - модели и их отличия 

Батарейки или аккумуляторы

Самый большой развод на деньги в игровой индустрии. Кто-то может вспомнить про "Star Citizen",  но нет. Microsoft провела самую большую аферу, которую по сей день защищают фанаты Xbox. "У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР" - кричат поклонники Фила Спенсера. Хотите - вставляете батарейки и используете геймпад целый месяц, а хотите - устанавливаете аккумулятор и заряжаете по мере необходимости. Очень удобно!

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"В чем же тут развод?" - спросит наивный читатель. В самой фразе. В ней пропущено одно слово, что переворачивает все представление о "выборе". Эта фраза, полностью, звучит так: "У вас есть выбор. К своей консоли вы можете КУПИТЬ либо аккумулятор, либо батарейки. Но если через две недели вы не КУПИТЕ, то ваш геймпад перестанет работать и вы не сможете играть". У вас НЕТ выбора. Вы ОБЯЗАНЫ занести ЕЩЕ денег, чтобы продолжить играть на консоли Xbox. Некоторые могут сказать про "копеечные" батарейки и получат ответ про копеечный аккумулятор в DualSense, к которому вы МОЖЕТЕ купить дополнительный аккумулятор, а можете его НЕ покупать, это никак не повлияет на  вашу возможность играть.

За 15 лет было продано порядка 85 млн Xbox 360, 55 млн Xbox one и 20 млн Xbox series. К ним в комплекте или отдельно было продано примерно (85+55+20)*2 = 320 млн геймпадов. По самым скромным подсчетам, к каждому геймпаду было продано по 40 батареек (это примерно 2 года использования "средней" игры). 320 млн * 40 шт по 0,3$ за штуку = 3,84 млрд $ дополнительных платежей из воздуха.

Прошивка

Для начала вам стоит определить, какой ревизии у вас геймпад. Ссылка на визуальные отличия указана ранее. Первую и вторую ревизии надо подключить по USB кабелю к консоли, третья и четвертая обновляются по воздуху.

Переходим в настройки консоли -> выбираем пункт "Устройства и подключения" -> выбираем меню "Аксессуары" и заходим в него.

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Среди аксессуаров выбираем геймпад и активируем его. Попадем в настройки геймпада. Тут можно протестировать работоспособность кнопок и переназначить их действие на удобное лично вам. Например, вы долго играли на Nintendo Switch и не можете привыкнуть к новой раскладке.

Жмякаем троеточие и переходим в меню самого геймпада

Зжесь выводится вся информация по настройкам. например, геймпад можно привязать к учетной записи, что позволит входить в аккаунт без ввода логина и пароля (настройка для параноиков) либо у вас несколько аккаунтов. У каждого члена семьи свой геймпад, что автоматически будет входить в их аккаунт. Удобная фишка. Тут же можно настроить громкость в гарнитуре, изменить вибрацию и прочие "фишечки", о которых редко рассказывают.

В шапке указана версия прошивки, и консоль автоматически определяет, что есть новая версия прошивки. Жмякаем на кнопку "Обновить сейчас"


Если у вас последняя версия, то надпись будет гласить "Нет доступных обновлений". На момент написания последняя прошивка 5.17.

Тут же есть пояснение, для чего нужно обновить софт в манипуляторе.

Жмякаем, и начинается обновление. Тут стоит напомнить, что геймпад должен быть заряжен, и вам стоит положить его на время обновления.

Процесс займет чуть больше одной минуты, после чего выскачет красивая зеленая галочка. С этого момента вы можете считать себя настоящим "домашним хацкером", прошившим собственноручно геймпад.

Простая функция, которую никто не делает.

Послесловие

Долгое время играл в Battlefield V, если верить сайту xboxachievements, то суммарно провел в ней около 900 часов за 2 года, плюс около 500 часов в The Division 2. Обе игры требуют точность и быстроту реакции. И все бы ничего, но дома несколько разных геймпадов. Мой личный, у ребенка свой, иногда приносят консоли... Так вот, в динамичных играх, тот самый Input Lag ощущается великолепно. Мышечная память четко реагирует на невидимые сотые доли отклика. В одних случаях можешь отстрелить мухе хоботок через полкарты, а в других не способен из дробовика в упор попасть.

Обновляйте не только антивирус, но и другие устройства в своем доме до актуального состояния.


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