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Прошло 8 лет с выхода легендарной GTX 960. Она все еще может. Два майнинг бума сделали ее одним из самых популярных геймерских решений. Хорошие частоты, холодный нрав и приятная цена на старте. А в 2021 году, хитом продаж были 1050ti и 1650, карты из той же ценовой ниши. Живем в очень странном мире. - бюджетный гейминг.

Предисловие

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Живем в очень странном мире, где встречаются Биба и Боба. Ультра настройки, 120 FPS и 4к - это обязательный аттрибут настоящего геймера, ничто не должно отвлекать его от приятного времяпрепровождения... И в то же время, Биба и Боба берут игры на старте, играют в не оптимизированные игры с кучей багов, недоработок и дополнений. С одной стороны - кричат про само совершенство, а с другой - не хотят играть в вылизанный совершенный продукт.

ZOTAC GeForce GTX960 2GB DDR5

У меня самая дешевая и самая медленная версия из всех вариантов. На одном вентиляторе. Без тепловых трубок. Покупал новой в магазине по принципу "Дайте самое дешевое". На тот момент - это было 175$. До выхода RX 470 оставалось менее года. Прошла через десяток разных систем и теперь лежит на полочке. Разгон +20% возможен, но смысла в нем нет. Все упирается в нагрев.

Baldur’s Gate 3

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Приключенческая пошаговая игра нового поколения. Можно было бы пройти мимо, но у проекта есть особенность: она не выходит на консолях старого поколения. Более того - приостановили выход игры на консолях Xbox из-за их недостаточной производительности. На старте продаж игра не отличается хорошей оптимизацией (хотя смог запустить ее на встроенной Vega 7). Использую версию GOG от 3 августа 2023 года. На момент тестов вышло обновление от 8 августа 2023 года. Скачать 110 Gb трафика нет никакой возможности. В обновленной версии немного повысили оптимизацию и частота кадров должна улучшиться.

Драйверы GeForce

Первые запуски производил на драйверах, установленных автоматически. Датировались апрелем 2023 года.

Буквально вчера вышли новые драйвера с оптимизацией для Baldur’s Gate 3 под номером 536.99. Ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. В одной и той же сцене, с одними и теми же настройками частота кадров выросла с 27 до 38 кадров. Огромный скачок производительности. Многие говорят, что новые драйвера только номинально подходят для старых карт, с уверенностью готов утверждать, что оптимизацию добавляют всем.

Directx 11 vs Vulkan

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При запуске нам предлагают выбор. Тесты в начальной локации показали, что моя сборка лучше работает на Directx 11 (GTX 960 и Vega 7) в одном случае 35 против 38, во втором 21 против 24. Возможно, если у вас слабый процессор, то стоит отдать предпочтение Vulkan.

FPS Monitor

Условно-бесплатная утилита. Неотъемлемый атрибут для настройки младших видеокарт. Любые изменения в графике моментально отображаются на счетчиках. Переключая разные "тумблеры", можно подобрать оптимальный для себя вариант.

Можно купить в Steam (как сделал я), а можно скачать с официального сайта. Различия между демо и платной версией минимальны. Дополнительные функции рядовому пользователю не нужны.

Извечный спор 30 или 60 FPS

Если игра динамическая - то лучше 60. Если игра медленная или пошаговая, то 30 будет достаточно. Скажу больше. Baldur’s Gate 3 - это пошаговая и вдумчивая игра. Можно поставить максимальные настройки графики и играть при 15 кадрах. Удовольствия будет несоизмеримо выше.

AMD FidelityFX Super Resolution

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В игре есть "ухудшайзер" первой версии. Пользоваться им в крайнем случае. Так как проект с огромным количеством мелких деталей, - даже минимальные изменения видны невооруженным взглядом. Нужен, если хочется достичь 60 кадров.

2 Gb видеопамяти

Часто можно слышать про нехватку памяти в современных играх. Очень актуальный вопрос. Проблематика вопроса состоит в том, что нехватка памяти означает "усиленный" обмен по шине PCI-E с оперативной памятью/винчестером и возможны "кратковременные" задержки кадров. Вопрос актуален ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для быстрых динамичных игр. В пошаговых проектах не бывает огромного потока видеоинформации, в них нет необходимости постоянно подгружать текстуры.

Тестовая локация

Мониторинг показал, что с одними и теми же настройками в одной и той же локации можно получить и 20 кадров, и 100 кадров в зависимости от направления камеры. Выбрал "среднее по палате" с динамическим огнем, ракурсом камеры и пустотой.

Лок кадровой частоты

Архиважный параметр для старых и бюджетных видеокарт. Играть на стабильных 30 кадрах комфортнее, чем с вариантом скачков от 30 до 50. Глаз и организм привыкает к ровным кадрам и нет дискомфорта. Лок можно поставить через драйвер или в самой игре. Сам всегда ставлю в драйвере на 30 и это касается всех игр. Если вы киберкотлета и играете в танки или фортнайт - то ставьте в самой игре.

1080р и 60 FPS

Старая карточка может выдавать такие показатели. Всем любителям кадровой частоты посвящается. Минимальные настройки и ухудшайзер выставлен в режим "Balans"





Нативные 1080р

Без "ухудшайзера" мы получаем 35 кадров. На скриншоте не видно, но качество картинки заметно улучшилось. Интересная особенность "ухудшайзера" - он не трогает меню и тексты, что очень удобно.





Нативные 1080р и 30 FPS

Как по мне - это оптимальный вариант для владельцев GTX 960. Есть резерв на повышение качества картинки без ущерба производительности. Можно добавить теней, света и других "красивостей".

Все скриншоты сделаны в 1080р и кликабельны. При рассмотрении стоит обратить внимание на голову главной героини, ее волосы и одежду.

Сравнение картинки трех настроек

Вырезал квадратики 400*400 пикселей, чтобы было нагляднее

Это в 60 кадров с ухудшаезером. Все в кубиках



Тут будут чистые 1080р с минимальными настройками

Настройки средние с улучшениями, мыло без увеличения не видно, но лесенок практически нет



Послесловие

У GTX 960 есть особенность - это самая древняя карта, что способна тянуть игры и не участвовала в майнинге. 4Gb памяти - это очень хорошо, но в 2017 году эти карты пахали в фермах. Напрашивается сравнение с 1050/1050ti/1650 - все три будут заметно холоднее и свежее. Вопрос упирается в ценник. При примерно равной производительности (960 как 1050ti), первая стоит около 40$, в то время как самая бюджетная 1050 стартует от 60$, а за 1650 и вовсе просят 100$ за самую дешевую версию. Лично для себя выбрал бы 1650 (свежая и холодная), но если у вас УЖЕ есть 960, то переходить на 10 и 16 поколение нет никакого смысла (младшие слабые, а старшие с ферм).