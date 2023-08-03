Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне

Прогресс не стоит на месте, многие компании для продвижения своих сервисов бесплатно предлагают часть свои услуг. Одной из таких услуг мы и будем пользоваться для расширения памяти
[ ] для раздела Блоги
4

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Облачные сервисы уже 10 лет присутствуют на международном рынке, только большинство пользователей их не понимают и не пытаются использовать. Простая функция с множеством полезных свойств. Облачный диск. Подключаем к любому устройству и пользуемся всеми благами современной цивилизации.

Предисловие

реклама

Многие боятся и не понимают, что такое облачные сервисы. Кому не начну рассказывать, клянут меня чернокнижником и не верят в чудеса науки. Непонятные технологии многих пугают. Простым языком для обывателя: облачный диск - это почтовый ящик, e-mail с дополнительными функциями. Все, как и раньше, только вместо писем, можно отправлять, хранить и получать абсолютно любые файлы. Удобное свойство, если вы много фоткаетесь и делаете разные видео. Зачем хранить на телефоне десятки гигабайт медиаконтента, если его можно отправить на "почтовый ящик" для сохранности?

Элементарные вещи

До 90% всего занимаемого места в телефонах - это фотографии и ролики, что вы делаете на камеру телефона, либо вам присылают во всевозможных мессенджерах. Среди данного контента много хлама, либо неразобранного "исторического момента", не представляющего никакой ценности "здесь и сейчас". Удалить и забыть! В этот момент у многих в душе просыпается "Плюшкин" с мыслями "А вдруг пригодится"? Конечно, есть и те, кто не знает, что такое память телефона и где хранятся фотографии, что такое память и как она используется, но это отдельная категория граждан.

Почтовые ящики

Про телефоны Apple говорить не буду - там все работает из коробки, настроено и "фунциклирует" без вмешательства пользователя. Для пользователей Android скажу - у многих крупных почтовых сервисов есть услуга "Предоставить облачное хранилище". Почти каждый из пользователей интернета имеет регистрацию в одном из таких хранилищ. Самые распространенные в странах СНГ это

реклама

Google Диск - ваша почта gmail и обязательная регистрация аккаунта в телефонах android

OneDrive - ваш аккаунт в Windows автоматически подключен к данному облаку, используется с почтовыми сервисами Microsoft outlook/Live/msn и десятком других

Яндекс.Диск - работает с одноименным почтовым сервисом, там же и такси, и доставка, и куча всего

Облако Mail.ru - сервис от товарища майора, за последние годы сильно сбавил, но все еще держится молодцом

реклама

 

Обычному пользователю ничего не надо делать, нужно лишь поставить галочки и запустить сервис.

Приложения

У всех облачных сервисов есть приложения для мобильных телефонов и персональных компьютеров. Приложения автоматизируют процесс отправления файлов в облако и вынимание их из него. Поставил галочку "отправлять фотографии", а они самостоятельно будут это делать через 5-10 минут после появления снимков на телефоне. В настройках можно указать на отправку только через WiFI без использования интернет трафика мобильных операторов. Многие из этих программ предустановлены на телефонах с завода.

Безопасность

реклама

Никто вам не скажет правды. Это тайна за семью замками. Крупных скандалов о краже данных из облака замечено не было. Сливы фотографий знаменитостей - это целевая атака, которую могут направить как на облако, так и на любое другое устройство в сети. По сути, хранить файлы в облаке, так же как и данные в почтовом ящике - отличия минимальны.

Как пользоваться

Запускаете любое из удобных вам приложений на своем мобильном телефоне. Можно сделать осознанный выбор и установить что лично ВАМ нужно, но для начала знакомства можно воспользоваться и тем, что уже предустановлено. Из-за ситуации с Украиной, акцент лучше делать на внутренние ресурсы, ибо непонятно, будет ли в стране внешний интернет через пару лет. Вводите данные от своего почтового ящика.

Сервис от товарища Майора позволяет авторизоваться через почту, VK ID или госуслуги

Сервис Яндекс можно посетить через данные яндекс такси, яндекс еда, яндекс что-то там еще...

После авторизации все фотографии на вашем телефоне будут отправляться в облако.

Вот делаю несколько снимков для "футажей" на телефон

И уже через 2 минуты они все в сервисе. С телефона тут же удаляю, чтобы не занимали память, а с облака скачиваю на компьютер, для добавления в написанный материал.

Данная операция заняла 3 минуты общего времени. Мне не понадобились никакие провода, никакие лишние телодвижения. Хорошие кадры оставил, размытые и блеклые удалил.

Дополнительные плюшки Облаков

Кроме хранения медиаконтента с телефонов, у онлайн диска есть еще некоторые замечательные свойства:

Резервное хранилище важной информации - У меня много разных "эксклюзивных программ", ботов, сканеров, сниферов и прочего малодоступного ПО. Найти самопальные программы через 1-2 года после их использования практически невозможно, а  всеми любимый Microsoft Defender вечно старается их удалить.

Переносная флешка - в любом месте в любое время, если есть интернет, можно скачать "личный пак" для настройки и оптимизации системы одним кликом.

Общий доступ - раздача файлов узкому кругу друзей без выкладывания в широкий доступ. Ролики с пьяной вечеринки не все осмелятся разместить в Rutube, а вот распространить между друзьями по ссылке...

Конфликт с Украиной и санкции

После 24 февраля 2022 года на российские компании были наложены санкции. Ограничили доступ к высокотехнологичной продукции. Из-за этого очень многие бесплатные плюшки были урезаны. У Яндекс был "безлимит" на фотографии. Можно было отправлять и хранить БЕСПЛАТНО сотни гигабайт контента.  

За последний год функция находится в подвешенном состоянии: у одних она работает (у меня была активирована и светится зеленой галочкой), у других не включается. Ограничения к почтовым сервисам иностранных компаний. Продажа доли иностранным инвесторам. Раздел имущества собственниками из разных стран.

Бесплатные гигабайты

Базово, в облачных сервисах доступно от 5 до 15 гигабайт свободного места. Многие сервисы совмещают объем почтового ящика и облака. Дополнительный объем можно купить. Вам откроются дополнительные, никому ненужные функции, либо получить по акции дополнительное место. Так, у меня вместо стандартных 10 гигабайт в облаке Яндекса 62 гигабайта. У многих есть облако Mail.ru в 1 Тб. Пользователи Windows также награждаются разными плюшками. Google поддерживает реферальную систему и добавляет дополнительный объем за каждого друга.

Свободное место

Вот и сама ягодка на тортике. Яндекс найдет все медиафайлы и предложит их удалить. Из пустоты у вас появится много свободного места. Все удаленные файлы будут иметь свой дубликат в "почтовом ящике". В любой момент вы можете подключиться к нему и скачать фотографии либо на телефон, либо на другое устройство.

Послесловие

Прогресс проходит мимо и мы его не замечаем. Еще вчера мы смеялись над бабушками, которые не знали, как включить сенсорный смартфон, а уже сегодня сотни новшеств заполняют нашу жизнь и мы о них ничего не знаем. Пользуйтесь на здоровье и расскажите своим знакомым о такой приятной функции, как "Облачные сервисы".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.5 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

onedrive яндекс.диск google диск облако mail.ru лайфхаки android
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
78
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
60
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
8
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
В Украине демографический кризис: скоро пенсионеров станет больше, чем работающих граждан
4
Выручка AMD во втором квартале сократилась на 18%, но оказалась выше ожиданий
+
Мэр Кличко заявил, что в нескольких районах Киева ночью прогремели взрывы
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
18
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
13
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
42
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
28
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
12
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

DIP48
15:35
Делаете образ системы тем же Ghost или Акронисом. И ничего переустанавливать не нужно. Всё возвращается в исходное состояние.)
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
Дмитрий Петровский
15:34
8.1 моя любимая операционка , 7ка в бетке тоже очень приятно удивила . 10ка как у автора вызвала отвращение в 2016 - из за слета системы и невозможности восстановления . Сейчас сижу на 11й - по сути о...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
MinerETh
15:31
Навскидку эти картинки курят, так как на максимальных настройках будет меньше 100 фпс везде. А в хорайзене в самой игре, а не в бенче, меньше 100 фпс гарантированно.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
DeLaKoren
15:30
А где Vista? Я на ней 3 года сидел, а когда перешел на семёрку, особой разницы не заметил
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Dante1980
15:30
Люди с телефонами на 512 гб такие статьи не читают К чему нужен жирный безлимит? дома пришли, на зарядку телефон поставили и по вайфаю все синхронизировалось
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
Dante1980
15:29
Вероятность того, что вы утопите телефон в толчке гораздо выше описанных вами событий
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
Александр Таврический
15:27
А когда до штатов дойдет что излучение идёт от станции подсвета, то их мозг и ии харма сразу порвёт пополам. Укропво до сих по не выбито потому что оно советское, хотя казалось бы все силы брошены. То...
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Spike Rus
15:26
Начал с Win ME, коя шла с компьютером который собсн-но и стал первым (лицензия как бы в $32 в 2001 мне обошлась). И на ME я досидел вплоть до выхода второго (2004 год) сервис пака Win XP когда уже и о...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Александр Олейников
15:24
Пока на xp не выпустили сервис пак- я на нее не переходил. Так же и с 7й
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
DIP48
15:24
Похоже на аппаратные проблемы самих карт или материнки, её AGP порта. NVidia TNT2, GF2-3 были у меня, играл в эти игры. Абсолютно никаких проблем с ними не было. А вот у конкурентов они были. Поэтому ...
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем