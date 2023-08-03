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Облачные сервисы уже 10 лет присутствуют на международном рынке, только большинство пользователей их не понимают и не пытаются использовать. Простая функция с множеством полезных свойств. Облачный диск. Подключаем к любому устройству и пользуемся всеми благами современной цивилизации.

Предисловие

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Многие боятся и не понимают, что такое облачные сервисы. Кому не начну рассказывать, клянут меня чернокнижником и не верят в чудеса науки. Непонятные технологии многих пугают. Простым языком для обывателя: облачный диск - это почтовый ящик, e-mail с дополнительными функциями. Все, как и раньше, только вместо писем, можно отправлять, хранить и получать абсолютно любые файлы. Удобное свойство, если вы много фоткаетесь и делаете разные видео. Зачем хранить на телефоне десятки гигабайт медиаконтента, если его можно отправить на "почтовый ящик" для сохранности?

Элементарные вещи

До 90% всего занимаемого места в телефонах - это фотографии и ролики, что вы делаете на камеру телефона, либо вам присылают во всевозможных мессенджерах. Среди данного контента много хлама, либо неразобранного "исторического момента", не представляющего никакой ценности "здесь и сейчас". Удалить и забыть! В этот момент у многих в душе просыпается "Плюшкин" с мыслями "А вдруг пригодится"? Конечно, есть и те, кто не знает, что такое память телефона и где хранятся фотографии, что такое память и как она используется, но это отдельная категория граждан.

Почтовые ящики

Про телефоны Apple говорить не буду - там все работает из коробки, настроено и "фунциклирует" без вмешательства пользователя. Для пользователей Android скажу - у многих крупных почтовых сервисов есть услуга "Предоставить облачное хранилище". Почти каждый из пользователей интернета имеет регистрацию в одном из таких хранилищ. Самые распространенные в странах СНГ это

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Google Диск - ваша почта gmail и обязательная регистрация аккаунта в телефонах android

OneDrive - ваш аккаунт в Windows автоматически подключен к данному облаку, используется с почтовыми сервисами Microsoft outlook/Live/msn и десятком других

Яндекс.Диск - работает с одноименным почтовым сервисом, там же и такси, и доставка, и куча всего

Облако Mail.ru - сервис от товарища майора, за последние годы сильно сбавил, но все еще держится молодцом

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Обычному пользователю ничего не надо делать, нужно лишь поставить галочки и запустить сервис.

Приложения

У всех облачных сервисов есть приложения для мобильных телефонов и персональных компьютеров. Приложения автоматизируют процесс отправления файлов в облако и вынимание их из него. Поставил галочку "отправлять фотографии", а они самостоятельно будут это делать через 5-10 минут после появления снимков на телефоне. В настройках можно указать на отправку только через WiFI без использования интернет трафика мобильных операторов. Многие из этих программ предустановлены на телефонах с завода.

Безопасность

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Никто вам не скажет правды. Это тайна за семью замками. Крупных скандалов о краже данных из облака замечено не было. Сливы фотографий знаменитостей - это целевая атака, которую могут направить как на облако, так и на любое другое устройство в сети. По сути, хранить файлы в облаке, так же как и данные в почтовом ящике - отличия минимальны.

Как пользоваться

Запускаете любое из удобных вам приложений на своем мобильном телефоне. Можно сделать осознанный выбор и установить что лично ВАМ нужно, но для начала знакомства можно воспользоваться и тем, что уже предустановлено. Из-за ситуации с Украиной, акцент лучше делать на внутренние ресурсы, ибо непонятно, будет ли в стране внешний интернет через пару лет. Вводите данные от своего почтового ящика.

Сервис от товарища Майора позволяет авторизоваться через почту, VK ID или госуслуги

Сервис Яндекс можно посетить через данные яндекс такси, яндекс еда, яндекс что-то там еще...

После авторизации все фотографии на вашем телефоне будут отправляться в облако.

Вот делаю несколько снимков для "футажей" на телефон

И уже через 2 минуты они все в сервисе. С телефона тут же удаляю, чтобы не занимали память, а с облака скачиваю на компьютер, для добавления в написанный материал.

Данная операция заняла 3 минуты общего времени. Мне не понадобились никакие провода, никакие лишние телодвижения. Хорошие кадры оставил, размытые и блеклые удалил.

Дополнительные плюшки Облаков

Кроме хранения медиаконтента с телефонов, у онлайн диска есть еще некоторые замечательные свойства:

Резервное хранилище важной информации - У меня много разных "эксклюзивных программ", ботов, сканеров, сниферов и прочего малодоступного ПО. Найти самопальные программы через 1-2 года после их использования практически невозможно, а всеми любимый Microsoft Defender вечно старается их удалить.

Переносная флешка - в любом месте в любое время, если есть интернет, можно скачать "личный пак" для настройки и оптимизации системы одним кликом.

Общий доступ - раздача файлов узкому кругу друзей без выкладывания в широкий доступ. Ролики с пьяной вечеринки не все осмелятся разместить в Rutube, а вот распространить между друзьями по ссылке...

Конфликт с Украиной и санкции

После 24 февраля 2022 года на российские компании были наложены санкции. Ограничили доступ к высокотехнологичной продукции. Из-за этого очень многие бесплатные плюшки были урезаны. У Яндекс был "безлимит" на фотографии. Можно было отправлять и хранить БЕСПЛАТНО сотни гигабайт контента.

За последний год функция находится в подвешенном состоянии: у одних она работает (у меня была активирована и светится зеленой галочкой), у других не включается. Ограничения к почтовым сервисам иностранных компаний. Продажа доли иностранным инвесторам. Раздел имущества собственниками из разных стран.

Бесплатные гигабайты

Базово, в облачных сервисах доступно от 5 до 15 гигабайт свободного места. Многие сервисы совмещают объем почтового ящика и облака. Дополнительный объем можно купить. Вам откроются дополнительные, никому ненужные функции, либо получить по акции дополнительное место. Так, у меня вместо стандартных 10 гигабайт в облаке Яндекса 62 гигабайта. У многих есть облако Mail.ru в 1 Тб. Пользователи Windows также награждаются разными плюшками. Google поддерживает реферальную систему и добавляет дополнительный объем за каждого друга.

Свободное место

Вот и сама ягодка на тортике. Яндекс найдет все медиафайлы и предложит их удалить. Из пустоты у вас появится много свободного места. Все удаленные файлы будут иметь свой дубликат в "почтовом ящике". В любой момент вы можете подключиться к нему и скачать фотографии либо на телефон, либо на другое устройство.



Послесловие

Прогресс проходит мимо и мы его не замечаем. Еще вчера мы смеялись над бабушками, которые не знали, как включить сенсорный смартфон, а уже сегодня сотни новшеств заполняют нашу жизнь и мы о них ничего не знаем. Пользуйтесь на здоровье и расскажите своим знакомым о такой приятной функции, как "Облачные сервисы".