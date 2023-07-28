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Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки

В русскоговорящем сегменте интернета есть одна особенность, - если у тебя не 4080, то ты - не геймер. Водиться с тобой зазорно. А тем временем самыми востребованными видеокартами остаются "затычки". Почему так происходит и в чем магия?
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Существует поверье, если у тебя на экране не максимальные настройки и нет 120 кадров в 4к, то любой школьник в соревновательной игре будет над тобой доминировать. Говорить, что играешь в FullHD на средних - обречь себя на презрение от единоверцев и фанатов. Богоподобная платформа требует богоподобных затрат. Странная особенность русского менталитета.

Предисловие

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Долгое время увлекался компактными Barebone системами, линейкой процессоров Intel Atom, встроенными видеокартами. У этого увлечения есть особенность - неимоверно мало информации в открытых источниках. Встроенные видеокарты Intel занимают 72% рынка видеокарт, а вот собрать информацию на эту тему проблематично. Три года назад мир замер в предвкушении третьего игрока на рынке графики в ожидании больших перемен. Только человек далекий от "встроек" мог ожидать такого. О большом слоне никто ничего не знал. Недостаток информации породил кучу мифов.

Такие же мифы существуют вокруг любого устройства с минимальным ценником и производительностью.

Затычки трех поколений :-)

Игровые видеокарты

В 2020 году началась третья волна майнинга, цены на видеокарты утроились. Полки магазинов опустели и произошло "чудо на ютубе".

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Строчки одного из обзоров видеокарты GTX 1650 в мае 2019 года (данный отрезок взят с 3Dnews). Абсолютно во всех обзорах сквозила одна фраза: "Зачем она нужна?".

Тот же самый автор, на том же самом сайте 3Dnews спустя три года в рекомендациях к новой сборке "игрового" ПК начального уровня:

И это мысли не одного единственного автора, аналогичная тенденция прослеживается во ВСЕХ обзорах. С никому не нужной и бесполезной 1650 в 2019 перешли к "вполне нормальная игровая встройка" в 2022 году.

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Все в этом мире относительно... Относительно вашей зарплаты и ценника в магазине. Если вам хватает денег только на младшую видеокарту, то она и будет для вас игровой.

GeForce GT 710 в 2023 году

Некоторые могли подумать, что речь зайдет о производительности и FPS в играх, но это не так. Речь пойдет о зарплате и ее рациональном использовании. По некоторым данным аналитических агентств, в пользовании сегодня около 2 млрд персональных компьютеров. Убрав из расчета "новинки", "ноутбуки" и "прочие гаджеты", окажется, что 100 млн устройств нуждаются в апгрейде. На этих устройствах давно никто не играет, их функциональность ограничена выводом картинки на экран. Еще 50 млн устройств нуждаются в "незначительном" ремонте. Совокупность этих устройств многократно превышает "ежегодные продажи". А мы еще не начинали разговор про "корпоративный сектор" со своей спецификой.

А теперь поговорим про кошелек. В сравнении будут принимать участие рекомендуемые цены на релизе в 2013 году:

  • GeForce GT 710 - 39$
  • GeForce GT 730 - 69$
  • GeForce GT 750 - 119$

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В 2021 году вышла видеокарта GeForce GT 1010 и создавался новый пул "затычек", но майнинг внес свои коррективы и линейка не сформировалась. Еще выросла ниша процессоров со встроенной видеокартой, но это отдельная история.

Применение

У нас есть условная платформа Socket AM3 и ее вариации. Актуальная и распространенная сегодня. Большая часть таких компьютеров собиралась по принципу "дешево и сердито" или "ТОП за свои деньги". Athlon II и 4 (8) гигабайта оперативной памяти - достаточно для офисного и мультимедиа использования, а вот с просмотром роликов на youtube уже возникают проблемы. Менять платформу целиком или ее отдельные части - сомнительное удовольствие. Добавьте к общему раскладу то, что ни одна система, выпущенная до 2013 года, не может в 4к. То есть, подключив старый системный блок к новенькому телевизору, вы не сможете наслаждаться картинкой выше 1080р. И это еще не все. Потребление электроэнергии у geforce gts 250 (и у аналогов из старой эпохи) в диапазоне 120-160 ватт. Шум и пыль. Засохшая термопаста. Мелкие проблемы с большими последствиями.

Вам не нравится старая AM3? Можем поговорить о новых платформах. Существует россыпь процессоров Ryzen без встроенного видеоядра. Взять процессор AMD Ryzen 3 4100 с затычкой и самой дешевой материнкой выходит дешевле, чем  AMD Ryzen 3 PRO 4350G и материнка с парой нужных видеовыходов. Для проектировщиков и инженеров, бухгалтеров и экономистов, для обучения и работы: затычка плюс хороший дешевый процессор - идеальное сочетание.

Можем поговорить и про ТОПовые сборки для энтузиастов. Многие собирают систему постепенно. Основа сейчас, хорошая видеокарта по приятной стоимости - потом. Пока "потом" не наступило, нужно устройство для вывода изображения. Супер дешевая карта радует своим функционалом.

Вторая видеокарта в системе

В 2009 году начали появляться игры с технологией PhysX. Потом небольшое распространение получила HairWorks. В некоторых программах использовались ядра CUDA. Умельцы смогли запустить в работу сразу две видеокарты из разных лагерей (Radeon+Geforce или Intel+Geforce), где некоторые расчеты ложились на вторую карту. В роли ускорителя часто выступали дешевые затычки. Схема работала. Редко где, но эксперемент признан удачным.

Плюсы затычек, которые будут актуальны и через 10 лет

Долгое время недооценивал востребованность дешевых видеокарт. Оказывается, что за компьютером можно не только играть в игры и смотреть на счетчик FPS:  

  1. Потребление электроэнергии. Энергосбережение в старших картах оптимизируется, но до затычек им далеко. На долгой дистанции ватт/часы набирают приличную сумму.
  2. Надежность. У затычек нечему ломаться. Пассивное охлаждение и минимальное потребление делают свое дело.
  3. Стоимость. За 40$ можно взять карту на барахолке, но она не будет отвечать предыдущим пунктам, а в базовой функциональности у нее немного преимуществ.
  4. Габариты. Многие недооценивают этот параметр. 
  5. Легкость апгрейда. С дешевыми картами руки не трясутся, когда их вставляешь в системный блок. В голове нет мысли, что сделаешь что-то не так и сейчас все полыхнёт.
  6. Моральное устаревание. Разница между 8400 GS из 2007 и GT 1010 минимальна.

Но это все мелочи на фоне самого главного козыря всех затычек. В отличие от старших карт, их можно держать "про запас" на всякий случай. В 2017 году началась вторая волна майнинг бума. В 2020 пришла третья волна. Продать свою любимую видеокарту втридорога и не потерять в функциональности - огромный плюс. Потратив 10$ за б/у "затычку", можно было пережить стихийное бедствие с ценами. Сам в первую волну отдал свою RX 470 и пережил ее на FX 6100. Вторую волну пересидел на Ryzen 1600 (потом на 8700 уже со встройкой и 5600g). 

Старый хлам

Очень часто в руки попадаются офисные системные блоки, из которых вынимаются "никому не нужные" карты и вставляются игровые. За 10 лет "барахолок" так и не накопилось более трех затычек сразу. Они стабильно разлетаются по друзьям, родственникам, знакомым как "заплатка", пока что-то не работает, до апгрейда. Чаще всего карты становятся как HDMI-хаб для вывода изображения и звука на телевизоры либо мониторы с колонками. Несколько штук ушли для подключения двух мониторов (монитор+телевизор). Экспериментировать с видеокартой за 200$ никто не будет. Нужен вам звук на телевизоре с компьютера или два подключенных устройства или нет, а вот с такими платками о цене не задумываешься. Покупаешь и вставляешь.

Послесловие

На видеохостингах преступно мало роликов с видеокартами с самого дна. На них пытаются играть и рассказывают, какой они хлам. Нет ни одной истории об их исключительной особенности "Палочка выручалочка в любой непонятной ситуации".

Пока собирал информацию, нашел ролик SLI из двух GT 730... Думаю, а может мне подобное замутить из двух GT 710?

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