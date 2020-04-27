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Одна из самых известных игр на просторах СНГ - S.T.A.L.K.E.R., имеет довольно большую армию фанатов. К сожалению, серия отличных игр этой вселенной, неожиданно была прервана (как и S.T.A.L.K.E.R. - 2) закрытием студии. И вот 2 года назад владелец некогда закрытой студии заявил, что возобновляется работа по созданию S.T.A.L.K.E.R. – 2.

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Недавно был представлен 1-й официальный скриншот.

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Казалось бы, отличная новость. Однако, фанаты S.T.A.L.K.E.R. быстро разоблачили разработчиков.

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Осветлив затемненное изображение, были обнаружены 2 прямоугольные полустертые области. По краям каждого прямоугольника остались не стертые линии (увеличьте изображение, чтобы рассмотреть линии квадратов).

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Далее, на изображении обнаружились два одинаковых символа, похожих на письменную букву - "у" или цифру – 4. Что говорит о нанесении на изображение 2-х одинаковых фото слоев.

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Затем фанаты обнаружили, что ближайшие деревья по бокам изображения не имеют ничего общего с примитивными деревьями из игр и движка Unreal Engine 4 (на котором разрабатывается S.T.A.L.K.E.R. – 2).

Реальные деревья из Unreal Engine 4 и из видео выше.

При увеличении видно, что листва и ветки боковых деревьев изображены на основе фотографий реальных деревьев, а не примитивные модельки. Следовательно это работа художника.





Кроме того, при осветлении рисунка выяснилось, что ближайшая к нам (нижняя) область изображения сильно размыта (смотри увеличенное основное изображение). Причем это размытие сильно напоминает размытие, что делали старые объективы у фотоаппаратов, а сейчас доступны в популярных графических редакторах. Если это скриншот, то откуда такое сильное размытие, да еще с эмуляцией размытия старых объективов? Вопрошают фанаты.

Далее, международное сообщество выяснило, что на изображении присутствуют артефакты, свойственные дефектам распечатанных фотографий. Причем эти дефекты были продублированы с фиксированным смещением относительно друг друга. Что говорит о том, что фото слои с дефектами были наложены по ошибке два раза.

Наконец была зафиксирована непосредственно работа художника. Было обнаружено, что в изображении используется одинаковая текстура у летящего мусора. Стоит только исказить один из верхних фрагментов и расположить его рядом с нижним, как сразу становится видна работа дизайнера.

Ну и финалом разоблачения стало то, что один из летящих осколков (разбитого окна машины) перекрывает объект, который расположен перед ним. Что является ошибкой в целом неплохо поработавшего, художника.

Кстати, некоторые задумались, что же показано на изображении, которое студия выдавала за скриншот? Многие заметили, что это просто копирование нарисованного плаката с выставки «Games Gathering Conference 2019», где у студии был свой собственный стенд. Данный стенд и послужил основой для изображения, над которым потрудился художник, рисуя нам «скриншот».

P.S.

Что же можно сказать в конце? Глава студии недавно заявил, что теперь, мол, проект не нуждается в пиаре. Мол, мы теперь будем просто делать игру. И показывать лишь готовые вещи. На деле же, как только нарисовалась юбилейная дата выхода S.T.A.L.K.E.R., по всей видимости, на самом верху было принято решение, срочно показать что-нибудь сенсационное общественности к юбилею игры. Вот вам и ответ, зачем был организован этот срочный шаг с фейком. Коллектив сменился, но руководство действует, как и прежде в духе Советской парадигмы.

- Даешь досрочное выполнение плана работ ко дню рождения товарища Ленина! Задачей коммунистической партии Советского Союза, товарищи, является строительство коммунистического общества. А коммунизм — светлое будущее всего человечества. Так выполним запланированные работы к юбилейному съезду КПСС, товарищи!





Т.е. идут годы, а модель работы наших людей не меняется. Может за это мы и любим S.T.A.L.K.E.R., что чувствуем в нем что-то такое знакомое и родное?