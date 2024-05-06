Apple разрабатывает складной iPhone и MacBook с гибким экраном, задавая новые стандарты для индустрии и обещая революционный пользовательский опыт.

В последнее время в индустрии высоких технологий наблюдается значительный рост интереса к гибким экранам. Компания Apple, всегда стремящаяся быть в авангарде инноваций, не осталась в стороне от этой тенденции. По недавним отчетам, Apple значительно ускорила разработку своих новейших «устройств сверхвысокого класса» — складного iPhone и MacBook с гибким экраном.

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Эти устройства обещают стать новым словом в мире мобильных технологий и ноутбуков. Складной iPhone, как ожидается, будет иметь инновационный OLED-экран, который можно будет складывать пополам, сохраняя при этом высокое качество изображения и функциональность сенсорного экрана. MacBook с гибким экраном также предполагается оснастить экраном нового поколения, который позволит устройству трансформироваться из традиционного ноутбука в планшет и обратно.

Эксперты отмечают, что такие устройства могут кардинально изменить представления пользователей о мобильности и удобстве использования. Гибкие экраны позволят сделать устройства более компактными и удобными для переноски, не жертвуя при этом размером экрана.

Согласно источникам, близким к компании, Apple инвестировала значительные средства в исследования и разработку новых материалов и технологий экранов. Компания также активно сотрудничает с ведущими производителями экранов для создания уникальных решений, которые будут отвечать высоким стандартам качества Apple.

Ожидается, что новые устройства будут представлены не ранее 2025 года, однако уже сейчас они вызывают значительный интерес среди потребителей и аналитиков. Apple не комментирует слухи и спекуляции, но многие эксперты сходятся во мнении, что компания готовит что-то по-настоящему революционное.