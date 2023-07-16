Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, объявил о своем намерении выйти из политики и уйти в отставку. В интервью газете The Times он рассказал о своей плановой отставке, которую он уже обсудил с премьер-министром Риши Сунаком в середине июня.

Во время интервью Уоллес также раскрыл интересную анекдотическую историю о своем взаимодействии с российским министром обороны Сергеем Шойгу. До начала военных действий на Украине, когда Британия и Украина еще не установили надежные зашифрованные коммуникации, Уоллес договорился с украинским коллегой использовать кодовые слова, чтобы обозначить вооружение, поставляемое Украине. Так, противотанковые ракеты NLAW стали известны как "Glenfiddich", а противокорабельные ракеты Harpoon - как "Islay". В рамках этой шутки, Уоллес, встретившись с Шойгу в Москве в феврале, подарил ему бутылку виски Glenfiddich.

Уоллес также поделился, что на встрече с Шойгу он предупредил российского министра о трагических последствиях "вторжения на Украину" и выразил опасения по поводу безопасности в Европе. Однако, Шойгу и глава Генштаба России, Валерий Герасимов, заверили Уоллеса, что Россия не планирует вторжения на Украину. Уоллес отметил, что он воспринимает эти заверения серьезно и доверяет им. Он также назвал переговоры с Шойгу конструктивными.

В ходе встречи Шойгу подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Великобританией находится на нулевом уровне, и Москва не хотела бы его ухудшения. Уоллес в ответ сказал, что встреча двух министров может начать "отношения, которые были практически нулевыми".