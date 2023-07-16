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Экс-советник Кучмы Соскин: США и Европа выбрасывают Украину на помойку

Киев назвал себя выкинутым в помойку из-за сокращения поддержки Западом
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Из последних новостей стало известно, что США решили сократить финансовую помощь Украине. Вместо запланированных 500 миллионов долларов, Киеву будет выделено всего 300 миллионов. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил свое возмущение этим решением и назвал его колоссальным ударом для украинского народа.

Соскин также предрекает, что уменьшение финансовой помощи приведет к негативным последствиям для Украины и превратит ее в общее кладбище, а президенту страны Владимиру Зеленскому он приписывает ответственность за ситуацию. Он также обвиняет администрацию Зеленского в том, что она сделала страну должником.

Отметим, что палата представителей конгресса США отклонила предложенные поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.

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