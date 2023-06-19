Вопрос о возможной связи между всплеском криптовалютной активности и замедлением роста индекса Nasdaq-100 является предметом недавних исследований признанных криптоаналитиков Криса Барниске и Яна Аллеманна, которые привели к интересным выводам. В своих исследованиях Барниск, бывший трейдер Уолл-стрит, отметил, что цифровые валюты часто получают значительный импульс роста после замедления индекса Nasdaq-100 (NDX).

Барниск предполагает, что данная тенденция связана с тем, что инвесторы перераспределяют свои средства в более рискованные активы. Он уверяет, что в периоды низкой производительности Nasdaq-100 они предпочитают вкладывать в криптовалюты. Аллеманн также отмечает эту тенденцию, которую он прослеживал вплоть до 2019 года. Он подчеркивает, что индексу Nasdaq-100 потребовалось целых 186 дней, чтобы восстановить уровень 7600.

Если говорить о ведущей криптовалюте биткоине (BTC), то ему потребовалось всего 220 дней, чтобы достичь уровня в $6500 в те же времена. Однако, как только цена на эту цифровую золотую монету начала расти, она значительно превзошла индекс Nasdaq-100.

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Барниск предполагает, что изначально деньги инвесторов будут перетекать в ведущую криптовалюту мира, а затем распределение средств будет происходить в другие цифровые активы, такие как Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) и невзаимозаменяемые токены (NFT).

Согласно его гипотезе, инвесторы будут вкладывать свои средства во все более спекулятивные и волатильные активы. Аллеманн отмечает, что значение индекса Nasdaq-100 остается на уровне апреля 2022 года, и чтобы достичь этого показателя, потребовалось целых 445 дней.