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NataVd
Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Прицкер приехала в Киев
Спецпредставитель США приехала в Киев

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Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины, Пенни Прицкер, прибыла в Киев. Об этом сообщила американская посол на Украине, Бриджит Бринк, в своем обращении на платформе Х. В контексте визита обсуждаются вопросы, направленные на активизацию инвестиций американского бизнеса в Украину, с целью поддержки процесса восстановления страны после различных вызовов.

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Выделенная делегацией встреча с вице-премьером по вопросам восстановления Украины, Александром Кубраковым, включала в себя обсуждение конкретных шагов для стимулирования увеличения украинского экспорта и содействия в восстановлении экономики республики. Известно, что в ходе данных консультаций поднимались важные аспекты, связанные с развитием бизнес-среды и поддержкой стратегических инициатив для обеспечения устойчивого роста.

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Необходимо также отметить, что ранее премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, совершил официальный визит в столицу Украины, Киев. В рамках этого визита с президентом Украины, Владимиром Зеленским, было подписано соглашение о гарантиях безопасности для Украины сроком на 10 лет. Этот шаг приобретает стратегическое значение и подчеркивает важность поддержки со стороны международных союзников в обеспечении безопасности страны.

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