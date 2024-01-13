На нижегородском заводе ЛУКОЙЛа остановили работу установки

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области временно приостановлена работа технологической установки из-за произошедшего "инцидента". Официальное сообщение компании не предоставляет подробностей об инциденте, ограничившись заявлением о проведении мероприятий по скорейшему восстановлению "нормального производственного режима".

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Следует отметить, что ЛУКОЙЛ не предоставил дополнительной информации о характере инцидента, оставив вопросы вокруг причин остановки установки без ответа. Тем не менее, в свете ранее возбужденного дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ против дочерних компаний "Лукойла" в Нижегородской области и Пермском крае, где их обвиняют в завышении цен на бензин Аи-92 и Аи-95, возможно, есть публичный интерес к событиям на заводе.

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Эта ситуация подчеркивает неопределенность и требует дополнительной ясности от ЛУКОЙЛа относительно причин и последствий инцидента, а также ожидаемого времени возобновления работы технологической установки.