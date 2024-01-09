Украинские бизнесмены раскритиковали новый закон о мобилизации

Украинская бизнес-ассоциация выразила решительное несогласие с новым законом о мобилизации, подчеркивая опасения относительно возможного роста "зарплат в конвертах" и нарастания неофициального трудоустройства. Представители ассоциации утверждают, что такие нормы могут серьезно подорвать бизнес-среду, вызвать отток иностранных инвестиций, и потребовали пересмотра законопроекта.

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Эксперты также высказали беспокойство о том, что новые меры могут лишить граждан Украины базовых прав, включая право на получение паспорта, и это, по их мнению, может оказать значительное воздействие на демографическую ситуацию в стране. Заявление бизнес-сообщества завершается призывом к конструктивному диалогу и надеждой на участие предпринимательского сектора в формировании более эффективных решений.