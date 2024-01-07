В России отреагировали на перенос Данией поставки F-16 Украине

Возможная задержка поставки шести истребителей F-16 в Украину со стороны Дании связана с внутриполитической обстановкой, согласно высказыванию Юрия Швыткина, члена комитета Госдумы по обороне. Швыткин выражает мнение, что давление со стороны населения Дании приводит к тому, что руководство страны склоняется к приоритетам внутренней политики перед поставками в Украину, которую он называет "плацдармом" для ослабления России.

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Отложение отправки истребителей F-16 до второго квартала 2024 года, хотя изначально планировалось передать их Киеву к Новому году, подтверждено заявлением Минобороны Дании, опубликованным в Berlingske. Газета также сообщает, что украинские летчики уже активно участвуют в учебных полетах и готовы принять участие в военных действиях весной.

Юрий Швыткин утверждает, что вне зависимости от решения Дании, российские силы готовы к возможному появлению американских истребителей у Киева. Он заключает, что даже если F-16 поступят в руки украинских сил, российские военные подразделения эффективно противостоят любому усилению противников.

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Следует отметить, что в августе 2023 года Дания и Нидерланды объявили о намерении поставить Украине американские F-16, при условии предоставления обучения украинским пилотам.