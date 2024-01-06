Названы возможные точки начала новых военных конфликтов в 2024 году

В 2024 году военный эксперт и директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов высказал свои опасения относительно возможных военных конфликтов в двух регионах – Ближнем Востоке и на Тайване. Он подчеркнул, что помимо уже существующего вооруженного конфликта на Украине, Ближний Восток представляет определенный риск. Эксперт обсудил вероятность того, что этот конфликт может перерасти в глобальное столкновение между арабскими странами и Израилем.

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Кнутов отметил, что на данный момент США оказывают давление на арабские государства, чтобы они воздерживались от применения силы. Однако, в случае усиления ситуации, могут возникнуть необдуманные действия со стороны Израиля, что может вызвать реакцию некоторых арабских стран. Он подчеркнул, что, хотя не все страны примут участие, некоторые из них могут вмешаться, что затем приведет к нарастающему напряжению.

В связи с Тайванем, Юрий Кнутов отметил, что 2024 год означает проведение президентских выборов. Он подчеркнул, что дальнейшая динамика событий будет зависеть от результатов этих выборов. Эксперт выразил опасение, что существует риск провозглашения независимости Тайваня, что в свою очередь может привести к военным действиям со стороны Китая.

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Относительно встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина, прошедшей в Сан-Франциско в ноябре 2023 года, Юрий Кнутов отметил, что на данном этапе обсуждались острые вопросы, и существует понимание между лидерами США и Китая. Тем не менее, он подчеркнул, что непредвиденные ситуации, особенно связанные с проведением военных учений, могут привести к боевым столкновениям и вооруженным конфликтам.