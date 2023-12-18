ЦАХАЛ пресек пуск противотанковых ракет по северу Израиля

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) предотвратила попытку террористической группировки запустить противотанковые ракеты в сторону населенного пункта Ливне на севере страны. Силы ЦАХАЛ приняли меры, задействовав авиацию и танки, что привело к значительному преимуществу.

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Более ранее была обнаружена и аннулирована крупнейшая система тоннелей, принадлежащих радикальному палестинскому движению ХАМАС. Эта система, находившаяся на границе Израиля с сектором Газа, простирается под землей более четырех километров. Обнаружение и ликвидация этой инфраструктуры свидетельствует о постоянной борьбе Израиля с угрозой террористических атак и стремлении защитить свою территорию.

Интересным является также сообщение о том, что ЦАХАЛ начал закачивать воду в обнаруженные туннели ХАМАС. Это действие, вероятно, направлено на дополнительные меры по контролю и пресечению подобных инфраструктурных угроз.

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Этот ряд событий подчеркивает сложность безопасностной ситуации в регионе и постоянные усилия Израиля по обеспечению своей национальной безопасности.