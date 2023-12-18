Путин рассказал о планах на Новый год

Сегодня президент России, Владимир Путин, поделился деталями своих планов на встречу Нового года. В эксклюзивном интервью программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину, он раскрыл, что праздник будет отмечен в уютной обстановке в компании близких людей.

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По словам президента, вечер будет начат просмотром новогоднего обращения, после чего он планирует насладиться бокалом шампанского в кругу своих близких и углубиться в разговоры на бытовые темы. Несмотря на близость наступающего события, Путин признался, что подарки пока не выбраны.

«Я еще не был в магазине, еще не выбирал этих подарков, но постараюсь, разумеется, для тех людей, с которыми я встречаю Новый год, сделать что-то приятное», — добавил он.

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Эта новость пришла после ранее предоставленных советов президента россиянам относительно того, как наилучшим образом провести новогодние праздники.