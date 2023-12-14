Российский губернатор призвал не запрещать аборты

Глава Курской области, Роман Старовойт, подчеркнул, что необходимо избегать запретов или ограничений в отношении абортов. Он высказал свою убежденность в том, что аборт – это не только право женщины, но и решение, зависящее от различных обстоятельств. Губернатор также прокомментировал законопроект о запрете склонения к аборту, подчеркивая, что он направлен на противостояние пропаганде образа жизни чайлдфри, финансируемой из-за рубежа. Он подчеркнул, что в случае согласованного решения супругов и соответствующих медицинских показаний, это не считается склонением к прерыванию беременности.

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13 декабря депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право проводить аборты. Пояснительная записка к проекту отмечает, что увеличение рождаемости в стране может быть достигнуто за счет уменьшения случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины.