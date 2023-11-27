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NataVd
Минобороны РФ заявило о потере ВСУ до 280 военных на Краснолиманском направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении

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Министерство Обороны Российской Федерации доложило, что в течение последних 24 часов украинская армия потеряла до 280 военнослужащих в районе Краснолиманского направления. Инцидент произошел при попытке атаки в районе Червоной Дибровы, где российские военные успешно отразили нападение, нанеся поражение 81-й бригаде Вооруженных Сил Украины под Белогоровкой.

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Общие потери ВСУ на направлениях Купянского, Краснолиманского, Донецкого, Южно-Донецкого, Запорожского и Херсонского за последние сутки оцениваются в до 595 военнослужащих. Министерство также сообщило о поражении двух украинских бронетранспортёров и четырех других боевых бронированных машин силами российских вооруженных сил. По информации ведомства, уничтожены три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также установка "Акация" и гаубица "Мста-Б".

За последние сутки системы противовоздушной обороны сбили две зенитные управляемые ракеты С-200, перехваченные над южной частью Азовского моря. Кроме того, было уничтожено 21 украинское беспилотное средство. 

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Помимо этого, Министерство Обороны отметило, что согласно заявлению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, будущее расширение границ Совместного Военного Объединения будет зависеть от решений военного руководства страны. Сенатор подчеркнул, что после завершения конфликта Украина должна оставаться нейтральной и внеблоковой страной, не представляющей угрозы для Российской Федерации.

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