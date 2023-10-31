Депутат Бессараб: все социальные выплаты в 2024 году вырастут на 7,5 процента
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В 2024 году социальные выплаты в России планируются увеличить на 7,5 процента. Эту информацию подтвердила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, в беседе с «Лентой.ру». Она также рассмотрела возможность предоставления новых дополнительных пособий для определенных групп граждан в новом году.
С 1 января 2024 года минимальная оплата труда увеличится на 18,5 процента, затронув пяти миллионов россиян непосредственно и множество семей опосредованно. Это изменение поможет выравниванию тарифной сетки и оплаты труда, предотвратив ситуацию, когда уборщик зарабатывает больше, чем инженер. Подобное увеличение также повлияет на размер страховых пенсий, принеся увеличение на 7,5 процента более чем 33 миллионам россиян.
С 1 февраля 2024 года все социальные выплаты, включая материнский капитал, пособия для семей с детьми и различные выплаты для малоимущих семей, также увеличатся на 7,5 процента.
Согласно Светлане Бессараб, россияне также получат более высокие суммы пособий по временной нетрудоспособности, а также в случае беременности и родов. В 2024 году увеличение составит 1,5 раза, а в 2025 году даже вдвое. Это положительная новость для многих российских семей и лиц, временно неспособных к трудовой деятельности.
Однако Светлана Бессараб отмечает, что вероятность появления новых социальных пособий в 2024 году крайне невысока. Она подчеркивает, что большинство социальных пособий выплачиваются систематически, и выделение дополнительных средств осложнено. Бюджет России на сегодняшний день сбалансирован и не предусматривает популистских обещаний.
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Светлана Бессараб заключает, что выделение дополнительных средств для поддержки конкретных социальных групп является практически невозможным. Но она заверяет, что все социальные гарантии, взятые государством, будут исполнены в полном объеме и с учетом индексации в соответствии с инфляцией.
Исследование аналитиков компании "СберСтрахование жизни" указывает, что у 58 процентов россиян перед выплатой зарплаты остается менее десятой части ее суммы. Оставшиеся 21 процент сохраняют от 10 до 20 процентов зарплаты.
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